Грозный расположился у склонов Сунженского хребта в долине Сунжи. Разрушенный в ходе Чеченской войны, город 🏙️ за последние двадцать лет расцвёл. Ежегодно возводятся проспекты и новые строения, открываются парки 🌳 и памятники. История и культура чеченцев, их древнейшие традиции, народное творчество отражаются в музейных композициях.

О программе экскурсии 🧭

6:00 — Выезд из Ессентуков.

До Грозного предстоит проехать по федеральной трассе 300 км. В современном и удобном автобусе 🚌, по хорошей трассе и без больших перепадов дорога переносится легко.

В маршруте этой экскурсии 🧭 запланировано посещение не только столицы ⭐️ Чечни, но и поверхностное знакомство с Кавказскими Минеральными Водами, Кабардино-Балкарией, Осетией и Ингушетией.

В дороге по Ставропольскому краю мы проезжаем 50 км. Наш экскурсовод будет на этом участке пути знакомить вас с Кавказскими Минеральными Водами.

Дальше начинается территория Кабардино-Балкарской республики. Мы путешествуем под увлекательные истории гида. За окном мелькают сады и поля, а ещё горы ⛰️, горы–пятитысячники!

По плану в 8:00 — 8:30 завтрак.

На границе с Северной Осетией мы останавливаемся у кафе. Для нас повара уже приготовили вкусную, горячую и недорогую еду, а также чай/кофе, по желанию.

Дальше дорога пролегает по Северной Осетии. За окном автобуса вас ждут живописные картины, а в салоне – рассказы гида о самобытных осетинах, их обычаях и происхождении.

Примерно к 10:30 подъезжаем к Ингушетии.

Здесь побываем у мемориального обелиска Памяти и Славы. Экскурсовод расскажет вам о тяжёлой и очень разнообразной жизни галгаев, пока мы будем подъезжать к Чечне.

11:00 — перед нами Чечня!

Еще через час мы будем в столице. Грозному уже 200 лет. И за эти годы ему пришлось пройти через Кавказскую, Гражданскую, Вторую Отечественную войны, а также две чеченских войны. Но, город 🏙️ в развалинах не остался. Он с каждым годом только хорошеет.

У нас запланировано поднятие на площадку «Грозный-Сити», чтобы с высоты рассмотреть этот красивый город 🏙️. В планах посещение мечети «Сердце Чечни» — крупнейшей в Европе и России мечети, которая была построена за 2, 5 года. В качестве ее основы использовалась стамбульская Голубая мечеть. Внутри храма вы будете ошеломлены от красоты росписей и убранства. Вокруг мечети высажен парк 🌳, который благоухает летом розами, а весной сакурой. А сам Грозный украшает «Сад цветов», мы там тоже побываем. Ещё мы посетим репетицию ансамбля «Вайнах». Их танцы 💃 никого не оставят равнодушными!

14:00 — обед в концертном зале «Вайнах».

За умеренную стоимость пробуем домашние блюда. После обеда уезжаем осматривать храм «Сердце Матери».

Мечеть расположена в 15 км от Грозного, в городе Аргун. Она построена в стиле хай-тек. Мечеть невероятно красивая! Назвали её в честь матери первого президента Чечни, Аймани Кадыровой.

Резной купол мечети обустроен подсветкой. И когда наступает вечер, то включаются 50 тысяч светодиодных ламп. Подключены 96 прожекторов, чтобы жители и гости города могли наблюдать изменения цветов. Мечеть переливается всеми оттенками радуги, от такого зрелища невозможно отвести взгляд!

23:00 — возвращение в Ессентуки.

Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.