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1 отзыв
Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
Мы отправляемся в путешествие из Ессентуков в Чечню.

За один день мы посетим два города — Грозный и Аргун.

Грозный — столица ⭐️ Чечни, город-феникс.

Он возрождался из пепла множество раз и сейчас выглядит очень современно.

Мы поднимемся на башню Грозный-Сити, посетим мечеть «Сердце Чечни» и узнаем больше об истории 📖 республики.

Также мы заедем в городе Аргун.

Здесь находится мечеть «Сердце Матери» в стиле хай-тек.
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Экскурсия

2 700 ₽ за человека

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Грозный и Аргун
Грозный и Аргун

Что вы увидите

  • г. Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • г. Грозный и г. Аргун
Грозный расположился у склонов Сунженского хребта в долине Сунжи. Разрушенный в ходе Чеченской войны, город 🏙️ за последние двадцать лет расцвёл. Ежегодно возводятся проспекты и новые строения, открываются парки 🌳 и памятники. История и культура чеченцев, их древнейшие традиции, народное творчество отражаются в музейных композициях.
О программе экскурсии 🧭
6:00 — Выезд из Ессентуков.
До Грозного предстоит проехать по федеральной трассе 300 км. В современном и удобном автобусе 🚌, по хорошей трассе и без больших перепадов дорога переносится легко.
В маршруте этой экскурсии 🧭 запланировано посещение не только столицы ⭐️ Чечни, но и поверхностное знакомство с Кавказскими Минеральными Водами, Кабардино-Балкарией, Осетией и Ингушетией.
В дороге по Ставропольскому краю мы проезжаем 50 км. Наш экскурсовод будет на этом участке пути знакомить вас с Кавказскими Минеральными Водами.
Дальше начинается территория Кабардино-Балкарской республики. Мы путешествуем под увлекательные истории гида. За окном мелькают сады и поля, а ещё горы ⛰️, горы–пятитысячники!
По плану в 8:00 — 8:30 завтрак.
На границе с Северной Осетией мы останавливаемся у кафе. Для нас повара уже приготовили вкусную, горячую и недорогую еду, а также чай/кофе, по желанию.
Дальше дорога пролегает по Северной Осетии. За окном автобуса вас ждут живописные картины, а в салоне – рассказы гида о самобытных осетинах, их обычаях и происхождении.
Примерно к 10:30 подъезжаем к Ингушетии.
Здесь побываем у мемориального обелиска Памяти и Славы. Экскурсовод расскажет вам о тяжёлой и очень разнообразной жизни галгаев, пока мы будем подъезжать к Чечне.
11:00 — перед нами Чечня!
Еще через час мы будем в столице. Грозному уже 200 лет. И за эти годы ему пришлось пройти через Кавказскую, Гражданскую, Вторую Отечественную войны, а также две чеченских войны. Но, город 🏙️ в развалинах не остался. Он с каждым годом только хорошеет.
У нас запланировано поднятие на площадку «Грозный-Сити», чтобы с высоты рассмотреть этот красивый город 🏙️. В планах посещение мечети «Сердце Чечни» — крупнейшей в Европе и России мечети, которая была построена за 2, 5 года. В качестве ее основы использовалась стамбульская Голубая мечеть. Внутри храма вы будете ошеломлены от красоты росписей и убранства. Вокруг мечети высажен парк 🌳, который благоухает летом розами, а весной сакурой. А сам Грозный украшает «Сад цветов», мы там тоже побываем. Ещё мы посетим репетицию ансамбля «Вайнах». Их танцы 💃 никого не оставят равнодушными!
14:00 — обед в концертном зале «Вайнах».
За умеренную стоимость пробуем домашние блюда. После обеда уезжаем осматривать храм «Сердце Матери».
Мечеть расположена в 15 км от Грозного, в городе Аргун. Она построена в стиле хай-тек. Мечеть невероятно красивая! Назвали её в честь матери первого президента Чечни, Аймани Кадыровой.
Резной купол мечети обустроен подсветкой. И когда наступает вечер, то включаются 50 тысяч светодиодных ламп. Подключены 96 прожекторов, чтобы жители и гости города могли наблюдать изменения цветов. Мечеть переливается всеми оттенками радуги, от такого зрелища невозможно отвести взгляд!
23:00 — возвращение в Ессентуки.
Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
+Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Дополнительные расходы (600 руб. )
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Ессентуки
Место завершения
🏁 По договорённости
Грозный и Аргун
Грозный и Аргун
Грозный и Аргун
Грозный и Аргун
Грозный и Аргун

Экскурсия проводится Среда, суббота, воскресенье в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия
Юлия
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