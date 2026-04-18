Экскурсия пройдет по центру города, вы поднимитесь в курортный парк, прогуляетесь по аллеям парка, полюбуетесь архитектурными памятниками, попробуете минеральную воду железноводских источников.
Познакомитесь с историей возникновения Железноводска, с его лечебным профилем, пребыванием на курорте замечательных людей России, работами гидрогеологов и медиков.
Познакомитесь с историей возникновения Железноводска, с его лечебным профилем, пребыванием на курорте замечательных людей России, работами гидрогеологов и медиков.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Железноводск!
Железноводск — это поистине живописный курорт, расположенный у подножия горы Железной. Этот город считается одним из самых уютных и зеленых среди всех курортов Кавказских Минеральных Вод, и не зря его называют «зеленой жемчужиной» региона.
Что вас ждет на экскурсии?
Во время экскурсии вы сможете:
- Посетить центр города;
- Подняться в курортный парк, который простирается по склонам горы;
- Прогуляться по живописным аллеям, наслаждаясь архитектурными памятниками, такими как дача Эмира Бухарского и Пушкинская Галерея;
- Попробовать минеральные воды из железноводских источников, в том числе Славяновскую и Смирновскую;
- Познакомиться с увлекательной историей Железноводска, его лечебным профилем и знаменитостями, которые отдыхали на этом курорте.
Маршрут экскурсии
Ваше путешествие по этому чудесному курорту начинается с:
- Музыкальная беседка
- Солнечные зодиакальные часы
- Дача Эмира Бухарского
- Пушкинская галерея
- Цветочный календарь
- Памятник А. С. Пушкину
- Питьевой бювет "Славяновский Источник"
- Фонтан
- Питьевой бювет "Смирновский Источник"
- Скульптура "Орел"
- Каскадная лестница
- Городское озеро
Не упустите шанс!
Железноводск удивит вас своей атмосферой. Это место, где природа и история гармонично сочетаются, создавая уникальную атмосферу для отдыха и оздоровления. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя все красоты этого уникального курорта!
Среда 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Среда 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Гуляли только по парку, этого не достаточно для полного знакомства с городом!
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Е
Очень познавательная и насыщенная, с учетом, что мой отец родом из Иноземцево, я родилась в Краснодаре, но конечно я практически тут выросла, я узнала много интересного, с удовольствием посетила родные места, а вот озеро 30-ка стало открытием и вдохновением! Спасибо Александру Александровичу, четко, ёмко, с юмором, шикарная личная подача! Безмерное уважение к вашей работе. Вернусь в мае! До встречи)
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О
Экскурсия очень понравилась. Многое посмотрели. Организация хорошая. Очень понравился гид Жанна- профессионал! Чёткая грамотная речь, приятный голос, интересно было слушать. Огромная благодарность турфирме за уютный автобус и прекрасного гида. Буду рекомендовать вашу турфирму друзьям и знакомым. Успехов и процветания, новых маршрутов!
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Ш
Прекрасное место, экскурсовод рассказала историю города. Посмотрели архитектурные сооружения. Прекрасный каскадный парк с оборудованными зонами отдыха у озера.
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М
Прекрасное место, экскурсовод рассказала историю города. Посмотрели архитектурные сооружения. Прекрасный каскадный парк с оборудованными зонами отдыха у озера.
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М
Прекрасное место, экскурсовод рассказала историю города. Посмотрели архитектурные сооружения. Прекрасный каскадный парк с оборудованными зонами отдыха у озера.
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Входит в следующие категории Ессентуков
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