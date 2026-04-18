Экскурсия пройдет по центру города, вы поднимитесь в курортный парк, прогуляетесь по аллеям парка, полюбуетесь архитектурными памятниками, попробуете минеральную воду железноводских источников. Познакомитесь с историей возникновения Железноводска, с его лечебным профилем, пребыванием на курорте замечательных людей России, работами гидрогеологов и медиков.

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Описание экскурсии

Добро пожаловать в Железноводск!

Железноводск — это поистине живописный курорт, расположенный у подножия горы Железной. Этот город считается одним из самых уютных и зеленых среди всех курортов Кавказских Минеральных Вод, и не зря его называют «зеленой жемчужиной» региона.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

Посетить центр города;

Подняться в курортный парк, который простирается по склонам горы;

Прогуляться по живописным аллеям, наслаждаясь архитектурными памятниками, такими как дача Эмира Бухарского и Пушкинская Галерея;

Попробовать минеральные воды из железноводских источников, в том числе Славяновскую и Смирновскую;

Познакомиться с увлекательной историей Железноводска, его лечебным профилем и знаменитостями, которые отдыхали на этом курорте.

Маршрут экскурсии

Ваше путешествие по этому чудесному курорту начинается с:

Музыкальная беседка Солнечные зодиакальные часы Дача Эмира Бухарского Пушкинская галерея Цветочный календарь Памятник А. С. Пушкину Питьевой бювет "Славяновский Источник" Фонтан Питьевой бювет "Смирновский Источник" Скульптура "Орел" Каскадная лестница Городское озеро

Не упустите шанс!

Железноводск удивит вас своей атмосферой. Это место, где природа и история гармонично сочетаются, создавая уникальную атмосферу для отдыха и оздоровления. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя все красоты этого уникального курорта!