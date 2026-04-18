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Зеленая жемчужина - обзорная экскурсия по Железноводску

История города и архитектурные памятники: обзорная экскурсия по Железноводску
Экскурсия пройдет по центру города, вы поднимитесь в курортный парк, прогуляетесь по аллеям парка, полюбуетесь архитектурными памятниками, попробуете минеральную воду железноводских источников.

Познакомитесь с историей возникновения Железноводска, с его лечебным профилем, пребыванием на курорте замечательных людей России, работами гидрогеологов и медиков.
5
23 отзыва
Зеленая жемчужина - обзорная экскурсия по Железноводску
Зеленая жемчужина - обзорная экскурсия по Железноводску
Зеленая жемчужина - обзорная экскурсия по Железноводску

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Железноводск!

Железноводск — это поистине живописный курорт, расположенный у подножия горы Железной. Этот город считается одним из самых уютных и зеленых среди всех курортов Кавказских Минеральных Вод, и не зря его называют «зеленой жемчужиной» региона.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

  • Посетить центр города;
  • Подняться в курортный парк, который простирается по склонам горы;
  • Прогуляться по живописным аллеям, наслаждаясь архитектурными памятниками, такими как дача Эмира Бухарского и Пушкинская Галерея;
  • Попробовать минеральные воды из железноводских источников, в том числе Славяновскую и Смирновскую;
  • Познакомиться с увлекательной историей Железноводска, его лечебным профилем и знаменитостями, которые отдыхали на этом курорте.

Маршрут экскурсии

Ваше путешествие по этому чудесному курорту начинается с:

  1. Музыкальная беседка
  2. Солнечные зодиакальные часы
  3. Дача Эмира Бухарского
  4. Пушкинская галерея
  5. Цветочный календарь
  6. Памятник А. С. Пушкину
  7. Питьевой бювет "Славяновский Источник"
  8. Фонтан
  9. Питьевой бювет "Смирновский Источник"
  10. Скульптура "Орел"
  11. Каскадная лестница
  12. Городское озеро

Не упустите шанс!

Железноводск удивит вас своей атмосферой. Это место, где природа и история гармонично сочетаются, создавая уникальную атмосферу для отдыха и оздоровления. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя все красоты этого уникального курорта!

Среда 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Среда 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
1
3
2
1
И
Гуляли только по парку, этого не достаточно для полного знакомства с городом!
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Е
Очень познавательная и насыщенная, с учетом, что мой отец родом из Иноземцево, я родилась в Краснодаре, но конечно я практически тут выросла, я узнала много интересного, с удовольствием посетила родные места, а вот озеро 30-ка стало открытием и вдохновением! Спасибо Александру Александровичу, четко, ёмко, с юмором, шикарная личная подача! Безмерное уважение к вашей работе. Вернусь в мае! До встречи)
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О
Экскурсия очень понравилась. Многое посмотрели. Организация хорошая. Очень понравился гид Жанна- профессионал! Чёткая грамотная речь, приятный голос, интересно было слушать. Огромная благодарность турфирме за уютный автобус и прекрасного гида. Буду рекомендовать вашу турфирму друзьям и знакомым. Успехов и процветания, новых маршрутов!
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Ш
Прекрасное место, экскурсовод рассказала историю города. Посмотрели архитектурные сооружения. Прекрасный каскадный парк с оборудованными зонами отдыха у озера.
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М
Прекрасное место, экскурсовод рассказала историю города. Посмотрели архитектурные сооружения. Прекрасный каскадный парк с оборудованными зонами отдыха у озера.
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М
Прекрасное место, экскурсовод рассказала историю города. Посмотрели архитектурные сооружения. Прекрасный каскадный парк с оборудованными зонами отдыха у озера.
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Входит в следующие категории Ессентуков

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