Можно просто добраться из аэропорта Минеральных Вод в Ессентуки — а можно превратить это путь в насыщенное путешествие! Я встречу вас, помогу с багажом, с комфортом доставлю до нужного адреса в городе. А по дороге вы услышите истории этих мест, посетите гору Кольцо и Медовые водопады, отведаете лучшие хычины и увидите замок Коварства и Любви.

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Описание трансфер

Комфортное начало путешествия

Я встречу вас в аэропорту или по нужному адресу в Ессентуках, если вы уже улетаете. Помогу с багажом, безопасно довезу до нужной точки, в пути с удовольствием расскажу об особенностях наших мест, о жителях Кавминвод, здешней природе и традициях. И если захотите, поделюсь рекомендациями и советами для насыщенного досуга.

По пути мы посетим крепость, где был основан город Кисловодск, Свято-Никольский Собор. Проедем мимо бульвара и знаменитого парка.

Самое-самое в окрестностях Кисловодска

Это не просто трансфер, а полноценное путешествие, поэтому по дороге от точки А к точке Б мы посетим самые примечательные уголки курорта:

Гора Кольцо : остановимся у ее подножия, а затем заберемся на вершину (путь несложный), чтобы полюбоваться чудесной панорамой Кисловодска, а в хорошую погоду — даже снежной шапкой Эльбруса.

: остановимся у ее подножия, а затем заберемся на вершину (путь несложный), чтобы полюбоваться чудесной панорамой Кисловодска, а в хорошую погоду — даже снежной шапкой Эльбруса. Медовые водопады — наша следующая цель. Спустимся к знаменитому природному комплексу, увидим водопад Жемчужный и четыре других, не менее величественных водопада.

— наша следующая цель. Спустимся к знаменитому природному комплексу, увидим водопад Жемчужный и четыре других, не менее величественных водопада. Национальная кухня . Здесь же, на территории комплекса Медовых водопадов, можно подкрепиться лучшими хычинами и шашлыком. Также при желании можем посетить «Чайный домик» — в его дегустационном зале вам заварят прекрасный горный чай с местными сладостями.

. Здесь же, на территории комплекса Медовых водопадов, можно подкрепиться лучшими хычинами и шашлыком. Также при желании можем посетить «Чайный домик» — в его дегустационном зале вам заварят прекрасный горный чай с местными сладостями. Замок Коварства и Любви: какие легенды витают вокруг этого места? Откуда взялось такое поэтичное название? Действительно ли скала здесь похожа на разрушенную крепость? И почему местные жители различают на её рельефе человеческие лица? Буду рад открыть вам все секреты этого места.

Организационные детали

Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!