Экскурсии на автобусе в Ессентуках

Найдено 24 экскурсии в категории «На автобусе» в Ессентуках, цены от 1 300 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
2 500 за человека
Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
🚌 На автобусе
скидка
12%
Групповая
12 часов
153 отзыва
Легенды Кавказа: Эльбрус и озеро Гижгит - путешествие по Ессентукам
Погрузитесь в мир кавказских легенд с экскурсией по самым живописным уголкам Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 784 за человека
«Домбай - сердце гор» в мини-группе с Сырными пещерами и Шоанинским храмом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Домбай «Земной Рай» из Ессентуков
Откройте величественный Домбай: горные вершины, древние храмы и кристальные воды ожидают вас
Начало: Ессентуки. Мы заберем от места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 6:45
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
43003 870 за человека
Три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых»
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
59 отзывов
Три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых»
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
Расписание: Среда, пятница, воскресенье 06:40
Завтра в 06:40
12 июня в 06:40
3 400 за человека
Медовые водопады и гора Кольцо
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия: Медовые водопады и гора Кольцо
Погрузитесь в красоту горы Кольцо и величие Медовых водопадов, окунитесь в историю и природу Ессентуков
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 300 за человека
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
34 отзыва
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ж/д вокзал, возле входа в центральный парк
Расписание: Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат)
Сегодня в 07:00
Завтра в 02:00
3 500 за человека
Эльбрус и Чегет из Ессентуков
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
110 отзывов
Путешествие на Эльбрус и Чегет: день величественных гор из Ессентуков
Откройте для себя величие Эльбруса, покорите высоты Чегета и насладитесь чистейшим воздухом Приэльбрусья в однодневной экскурсии
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
Расписание: Ежедневно в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
2 400 за человека
Экскурсия по 3 городам: Грозный, Аргун, Шали
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
6 отзывов
Экскурсия по 3 городам: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: См. календарь
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500 за человека
Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
42 отзыва
Популярное предложение
Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: 09:30 воскресенье, четверг
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 300 за человека
Грозный, Аргун и Шали за один день
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
154 отзыва
Грозный, Аргун и Шали за один день
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
Расписание: Понедельник 11.40,Среда, суббота, воскресенье в 05:40
Завтра в 05:40
10 июня в 11:45
3 400 за человека
Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
28 отзывов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Эльбрус и Чегет
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
6 отзывов
Эльбрус и Чегет
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
2 500 за человека
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Пятница, Воскресенье 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
2 200 за человека
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500 за человека
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: Пятигорск. По договоренности заберу из Ессентуков
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500 за всё до 6 чел.
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
6 отзывов
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Среда, Суббота в 14:00
11 июня в 14:00
15 июня в 14:00
1 300 за человека
Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
Начало: Ул. Первомайская, д. 144, Ессентуки
Расписание: четверг, воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
13 июня в 06:40
2 500 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 100 за человека
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 300 за человека
В Ингушетию - страну гор и башен
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
В Ингушетию - страну гор и башен
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Воскресенье
16 июня в 06:00
23 июня в 06:00
3 500 за человека
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Суббота
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
3 000 за человека
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Ессентуков
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 550 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    Грозный, Аргун и Шали за один день
    Хорошо: ГИД не плохо работает, спать под рассказ не хочется. Плохо: водитель один, работает 14-16 часов. Опасно, устал -заснул - авария.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города
    Экскурсия ознакомительная, в общих чертах дает представление обо всех курортных городах КМВ, об основных достопримечательностях. В целом, все прошло организованно,
    читать дальше

    гид Анна рассказала много интересных исторических фактов, дала информацию о лечебных факторах курортов, об особенностях климата и природы Северного Кавказа. Не понравилось, что у гида постоянно отключался микрофон, и часть информации прошла мимо, поработайте, пожалуйста, над техническим оснащением экскурсий. И, по моему мнению, логичнее было бы изменить последовательность посещения городов, на Пятигорск, в котором находится больше всего туристических локаций, сил уже оставалось мало.

  • П
    Полина
    25 мая 2024
    Грозный, Аргун и Шали за один день
    Советую включать в отпуск экскурсию в Чечню. Много площадок для туристов, 3 мечети просто космос, особенно в г. Шали Грозный город Феникс, возрождается из пепла и разрушений.
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
    Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Организация на очень хорошем уровне. Забрали от назначенного места вовремя. Автомобиль на вид не большой, но сидеть даже на заднем
    читать дальше

    сиденье удобно. Гид Виталий очень позитивный молодой человек, с грамотной речью, эрудирован. Был прекрасный экскурс в историю кавказских народностей от легенд до наших дней. С погодой повезло. На Эльбрусе увидели всё что планировали. Поездку к озеру не поняла, никто за местом не следит, везде валяется пластик, да и дорога к нему ужасная. Лучше бы больше свободного времени было на Эльбрусе, так как на перекус времени не хватило. Однозначно такую поездку рекомендую.

  • Л
    Лидия
    19 мая 2024
    Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Спасибо, Виталий! Вы самый лучший. Мы в восторге!
  • Г
    Галина
    17 мая 2024
    Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города
    Хорошая ознакомительная экскурсия по городам минеральных вод! Для тех кто в первый раз приехал на КМВ очень рекомендую, интересно и познавательно. 4 города за один день!
  • Г
    Галина
    17 мая 2024
    Медовые водопады и гора Кольцо
    Понравились медовые водопады! Гора кольцо - неоднозначные впечатления.
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
    Посетили все заявленные объекты. Очень подробные рассказы гида Ольги. Все очень понравилось.
  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Спасибо большое все отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
  2. Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
  3. «Домбай - сердце гор» в мини-группе с Сырными пещерами и Шоанинским храмом
  4. Три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых»
  5. Медовые водопады и гора Кольцо
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "На автобусе" можно забронировать 24 экскурсии от 1 300 до 21 550 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 731 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 24 экскурсий в Ессентуках на 2024 год на автобусе, 731 ⭐ отзыв, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам