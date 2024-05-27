1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
2 500₽ за человека
скидка
12%
Групповая
12 часов
Легенды Кавказа: Эльбрус и озеро Гижгит - путешествие по Ессентукам
Погрузитесь в мир кавказских легенд с экскурсией по самым живописным уголкам Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 784₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай «Земной Рай» из Ессентуков
Откройте величественный Домбай: горные вершины, древние храмы и кристальные воды ожидают вас
Начало: Ессентуки. Мы заберем от места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 6:45
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
43003 870₽ за человека
Групповая
15 часов
Три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых»
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
Расписание: Среда, пятница, воскресенье 06:40
Завтра в 06:40
12 июня в 06:40
3 400₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия: Медовые водопады и гора Кольцо
Погрузитесь в красоту горы Кольцо и величие Медовых водопадов, окунитесь в историю и природу Ессентуков
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Мини-группа
9 часов
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ж/д вокзал, возле входа в центральный парк
Расписание: Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат)
Сегодня в 07:00
Завтра в 02:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие на Эльбрус и Чегет: день величественных гор из Ессентуков
Откройте для себя величие Эльбруса, покорите высоты Чегета и насладитесь чистейшим воздухом Приэльбрусья в однодневной экскурсии
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
Расписание: Ежедневно в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
2 400₽ за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия по 3 городам: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: См. календарь
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: 09:30 воскресенье, четверг
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 300₽ за человека
Групповая
17 часов
Грозный, Аргун и Шали за один день
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
Расписание: Понедельник 11.40,Среда, суббота, воскресенье в 05:40
Завтра в 05:40
10 июня в 11:45
3 400₽ за человека
Групповая
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Эльбрус и Чегет
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Групповая
10 часов
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Пятница, Воскресенье 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
2 200₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: Пятигорск. По договоренности заберу из Ессентуков
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Среда, Суббота в 14:00
11 июня в 14:00
15 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
Начало: Ул. Первомайская, д. 144, Ессентуки
Расписание: четверг, воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
13 июня в 06:40
2 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 100₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 300₽ за человека
Групповая
15 часов
В Ингушетию - страну гор и башен
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Воскресенье
16 июня в 06:00
23 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Суббота
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 550₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий27 мая 2024Хорошо: ГИД не плохо работает, спать под рассказ не хочется. Плохо: водитель один, работает 14-16 часов. Опасно, устал -заснул - авария.
- ЕЕлена27 мая 2024Экскурсия ознакомительная, в общих чертах дает представление обо всех курортных городах КМВ, об основных достопримечательностях. В целом, все прошло организованно,
- ППолина25 мая 2024Советую включать в отпуск экскурсию в Чечню. Много площадок для туристов, 3 мечети просто космос, особенно в г. Шали Грозный город Феникс, возрождается из пепла и разрушений.
- ЕЕлена23 мая 2024Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
- ТТатьяна21 мая 2024Организация на очень хорошем уровне. Забрали от назначенного места вовремя. Автомобиль на вид не большой, но сидеть даже на заднем
- ЛЛидия19 мая 2024Спасибо, Виталий! Вы самый лучший. Мы в восторге!
- ГГалина17 мая 2024Хорошая ознакомительная экскурсия по городам минеральных вод! Для тех кто в первый раз приехал на КМВ очень рекомендую, интересно и познавательно. 4 города за один день!
- ГГалина17 мая 2024Понравились медовые водопады! Гора кольцо - неоднозначные впечатления.
- ААндрей13 мая 2024Посетили все заявленные объекты. Очень подробные рассказы гида Ольги. Все очень понравилось.
- ССергей12 мая 2024Спасибо большое все отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «На автобусе»
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