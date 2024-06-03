1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
«Вы увидите главные достопримечательности парка: гроты Мужские и Женские слезы, Николаевские ванны, «Каменную струю» и скульптуру Голубя»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
«В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Ессентуки: Индивидуальная экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Ессентуки»
Откройте для себя Ессентуки: уникальные бюветы, исторические анекдоты и дегустация минеральных вод включены
Начало: У Ессентукского парка
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
«Гулять отправимся по центральным улочкам и паркам, увидим главные достопримечательности и сделаем отличные фото»
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: индивидуальная поездка из Ессентуков с осетинскими пирогами
Индивидуальная экскурсия из Ессентуков в Архыз: древние храмы, обсерватория, горные пейзажи и осетинские пироги. Уникальные впечатления гарантированы
«На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
17 июня в 07:30
18 июня в 07:00
29 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
17 часов
Экскурсия по 3 городам: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Обзорная экскурсия по Грозному Обзорная экскурсия по столице Чеченской республики предполагает посещение мечети «Сердце Чечни»и храма Архангела Михаила»
Расписание: См. календарь
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Вы ознакомитесь с историей возникновения, с историей развития региона и его минеральными ресурсами»
Расписание: 09:30 воскресенье, четверг
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 300₽ за человека
Групповая
17 часов
Грозный, Аргун и Шали за один день
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
«В маршруте этой экскурсии запланировано посещение не только столицы Чечни, но и поверхностное знакомство с Кавказскими Минеральными Водами, Кабардино-Балкарией, Осетией и Ингушетией»
Расписание: Понедельник 11.40,Среда, суббота, воскресенье в 05:40
Завтра в 05:40
10 июня в 11:45
3 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Лермонтовский Пятигорск
Начало: Ессентуки
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Начало: По согласованию с гидом
«Курортный парк считается одной из главных достопримечательностей Ессентуков»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Архыз: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
«Вы сможете внимательно ознакомиться со всеми объектами»
Расписание: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Грозный и Шали: история и современность
Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санатория
«Мечеть «Сердце Чечни» Главная достопримечательность Грозного и «визитная карточка» Чеченской Республики — мечеть «Сердце Чечни», названная в честь Ахмата-Хаджи Кадырова — первого президента республики»
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
21 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Начало: По договоренности
«Жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом было похоже на любовь с первого взгляда»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Что вас ожидает: Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России»
Расписание: Пятница, Воскресенье 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
2 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: Пятигорск. По договоренности заберу из Ессентуков
«Сыры, кофе и фирменные блюда В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Среда, Суббота в 14:00
11 июня в 14:00
15 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Ессентуков
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Пятигорском
Начало: Ул. Вокзальная, 1, Ессентуки
«Знакомство с богатствами Пятигорска»
Расписание: Каждый день в 10:00 и в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
«Вы познакомитесь с историей цитадели, которая положила начало Кисловодску»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Ессентуков по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Вы познакомитесь с местной культурой и архитектурой, а также насладитесь уникальными природными богатствами, которые сделали КМВ одним из самых популярных курортов в России»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
Начало: По договоренности
«4) Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска построенная в необычном английском стиле»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1550014 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Ессентуков
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Главная достопримечательность города и республики»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
- ЕЕлена27 мая 2024Экскурсия ознакомительная, в общих чертах дает представление обо всех курортных городах КМВ, об основных достопримечательностях. В целом, все прошло организованно,
- ЮЮрий27 мая 2024Хорошо: ГИД не плохо работает, спать под рассказ не хочется. Плохо: водитель один, работает 14-16 часов. Опасно, устал -заснул - авария.
- ААлександр26 мая 2024Благодарим Андрея, за доставленное удовольствие от экскурсии. Все было здорово. Грозный - красив. Чистый, аккуратный. Самая красивая мечеть, на мой взгляд, это в Шали, Гордость мусульман.
- ППолина25 мая 2024Советую включать в отпуск экскурсию в Чечню. Много площадок для туристов, 3 мечети просто космос, особенно в г. Шали Грозный город Феникс, возрождается из пепла и разрушений.
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсия в небольшой группе, как прогулка по Ессентукам, замечательная и веселая с интересными сюрпризами. Было интересно и увлекательно путешествовать в наушниках, необычный формат. Советую.
- ГГалина17 мая 2024Хорошая ознакомительная экскурсия по городам минеральных вод! Для тех кто в первый раз приехал на КМВ очень рекомендую, интересно и познавательно. 4 города за один день!
- ЕЕлена13 мая 2024Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г. В Калмыкию (Элисту) хотели попасть
- ЕЕлена13 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и интересная. Большая часть экскурсии проходит в парке, что только добавляет ей очарования. Получили удовольствие все участники экскурсии: от подростка до взрослых. Отдельно стоит отметить гида, Марину, эрудированного и интересного собеседника, которая очаровала всю нашу группу.
- ААндрей13 мая 2024Посетили все заявленные объекты. Очень подробные рассказы гида Ольги. Все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Обзорные»
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