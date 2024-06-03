Обзорные и познавательные экскурсии Ессентуков

Найдено 24 экскурсии в категории «Обзорные» в Ессентуках, цены от 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютные Ессентуки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
«Вы увидите главные достопримечательности парка: гроты Мужские и Женские слезы, Николаевские ванны, «Каменную струю» и скульптуру Голубя»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 350 за всё до 7 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
«В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Знакомьтесь, Ессентуки: Индивидуальная экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Ессентуки»
Откройте для себя Ессентуки: уникальные бюветы, исторические анекдоты и дегустация минеральных вод включены
Начало: У Ессентукского парка
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
80006 800 за всё до 4 чел.
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
12 отзывов
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
«Гулять отправимся по центральным улочкам и паркам, увидим главные достопримечательности и сделаем отличные фото»
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
800 за человека
Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главное в Архызе: индивидуальная поездка из Ессентуков с осетинскими пирогами
Индивидуальная экскурсия из Ессентуков в Архыз: древние храмы, обсерватория, горные пейзажи и осетинские пироги. Уникальные впечатления гарантированы
«На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
17 июня в 07:30
18 июня в 07:00
29 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по 3 городам: Грозный, Аргун, Шали
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
6 отзывов
Экскурсия по 3 городам: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Обзорная экскурсия по Грозному Обзорная экскурсия по столице Чеченской республики предполагает посещение мечети «Сердце Чечни»и храма Архангела Михаила»
Расписание: См. календарь
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500 за человека
Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
42 отзыва
Популярное предложение
Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Вы ознакомитесь с историей возникновения, с историей развития региона и его минеральными ресурсами»
Расписание: 09:30 воскресенье, четверг
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 300 за человека
Грозный, Аргун и Шали за один день
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
154 отзыва
Грозный, Аргун и Шали за один день
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
«В маршруте этой экскурсии запланировано посещение не только столицы Чечни, но и поверхностное знакомство с Кавказскими Минеральными Водами, Кабардино-Балкарией, Осетией и Ингушетией»
Расписание: Понедельник 11.40,Среда, суббота, воскресенье в 05:40
Завтра в 05:40
10 июня в 11:45
3 400 за человека
Лермонтовский Пятигорск
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Лермонтовский Пятигорск
Начало: Ессентуки
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Начало: По согласованию с гидом
«Курортный парк считается одной из главных достопримечательностей Ессентуков»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Архыз: обзорная экскурсия
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Архыз: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
«Вы сможете внимательно ознакомиться со всеми объектами»
Расписание: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 200 за человека
Грозный и Шали: история и современность
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Грозный и Шали: история и современность
Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санатория
«Мечеть «Сердце Чечни» Главная достопримечательность Грозного и «визитная карточка» Чеченской Республики — мечеть «Сердце Чечни», названная в честь Ахмата-Хаджи Кадырова — первого президента республики»
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
21 000 за всё до 5 чел.
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Начало: По договоренности
«Жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом было похоже на любовь с первого взгляда»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Что вас ожидает: Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России»
Расписание: Пятница, Воскресенье 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
2 200 за человека
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: Пятигорск. По договоренности заберу из Ессентуков
«Сыры, кофе и фирменные блюда В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
6 отзывов
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Среда, Суббота в 14:00
11 июня в 14:00
15 июня в 14:00
1 300 за человека
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Ессентуков
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
28 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Пятигорском
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Пятигорском
Начало: Ул. Вокзальная, 1, Ессентуки
«Знакомство с богатствами Пятигорска»
Расписание: Каждый день в 10:00 и в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
«Вы познакомитесь с историей цитадели, которая положила начало Кисловодску»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Из Ессентуков по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Из Ессентуков по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Вы познакомитесь с местной культурой и архитектурой, а также насладитесь уникальными природными богатствами, которые сделали КМВ одним из самых популярных курортов в России»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
Начало: По договоренности
«4) Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска построенная в необычном английском стиле»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1550014 880 за всё до 4 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Ессентуков
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Главная достопримечательность города и республики»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города
    Экскурсия ознакомительная, в общих чертах дает представление обо всех курортных городах КМВ, об основных достопримечательностях. В целом, все прошло организованно,
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    гид Анна рассказала много интересных исторических фактов, дала информацию о лечебных факторах курортов, об особенностях климата и природы Северного Кавказа. Не понравилось, что у гида постоянно отключался микрофон, и часть информации прошла мимо, поработайте, пожалуйста, над техническим оснащением экскурсий. И, по моему мнению, логичнее было бы изменить последовательность посещения городов, на Пятигорск, в котором находится больше всего туристических локаций, сил уже оставалось мало.

  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    Грозный, Аргун и Шали за один день
    Хорошо: ГИД не плохо работает, спать под рассказ не хочется. Плохо: водитель один, работает 14-16 часов. Опасно, устал -заснул - авария.
  • А
    Александр
    26 мая 2024
    Грозный и Шали: история и современность
    Благодарим Андрея, за доставленное удовольствие от экскурсии. Все было здорово. Грозный - красив. Чистый, аккуратный. Самая красивая мечеть, на мой взгляд, это в Шали, Гордость мусульман.
  • П
    Полина
    25 мая 2024
    Грозный, Аргун и Шали за один день
    Советую включать в отпуск экскурсию в Чечню. Много площадок для туристов, 3 мечети просто космос, особенно в г. Шали Грозный город Феникс, возрождается из пепла и разрушений.
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Экскурсия в небольшой группе, как прогулка по Ессентукам, замечательная и веселая с интересными сюрпризами. Было интересно и увлекательно путешествовать в наушниках, необычный формат. Советую.
  • Г
    Галина
    17 мая 2024
    Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города
    Хорошая ознакомительная экскурсия по городам минеральных вод! Для тех кто в первый раз приехал на КМВ очень рекомендую, интересно и познавательно. 4 города за один день!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
    Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г. В Калмыкию (Элисту) хотели попасть
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    давно, но что-то никак не получалось. Рассматривали разные маршруты, добраться до Элисты сейчас непросто, самый "протоптанный туристами" путь - из Волгограда. В итоге, мы все-таки решили организовать посещение Калмыкии из Северного Кавказа. В Ессентуки мы ездим уже 4-й год подряд из-за водички (ощутили на себе, что результат есть) и конечно великолепных гор. Эти благословенные места дают нам силы на год! В первые разы посетили все основные экскурсии Северного Кавказа! "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" - это как раз скорее для тех, кто на Кавказе часто бывает и уже многое видел. Экскурсии в Элисту есть (групповые и индивидуальные), но немного, так как далековато - в одну сторону 4,5 часа. Вот этот момент нас и смущал! В этот раз мы решились! И не с группой, а индивидуально, чтобы можно было "регулировать" наше путешествие: по остановкам для знакомства с достопримечательностями, для отдыха и т. д. Плюс у нас была точка по нашему личному запросу, поэтому индивидуальная экскурсия - это был оптимальный вариант. В индивидуальной (ещё и дальней) экскурсии важно, конечно, кто вас везет и кто рассказывает. Вы близко взаимодействуете с человеком целый день, важно, чтобы общение было комфортным. Поэтому отдельное спасибо Дмитрию, всё было замечательно! В итоге! За один день вы попадаете из царства гор в царство степей (история, народы, вера, культура, природа). А теперь подробнее! 1. История, народы. За время пути (4,5 часа) гид Дмитрий рассказывает вам и про Кавказ и про Калмыкию. Про Кавказ слушали с удовольствием, не смотря на то, что многое уже знаем - и читали, и во время других экскурсий слышали. Но еще раз "знания обновили", часть услышали впервые, экскурсия индивидуальная, поэтому можно о многом спросить (разных тонкостях), обсудить отдельные направления. Про Калмыкию знали немного, поэтому интересно было вдвойне - про связь с Монгольской империей, Золотой Ордой, Китаем и т. д! Дмитрий рассказывает интересно - с древних времен до наших дней! 2. Вера. Знакомитесь с буддизмом (тибетский буддизм). Увидите Золотую обитель Будды Шакьямуни — крупнейший буддийский хурул (храм) Республики Калмыкия, а также крупнейший буддийский храм в Европе. Построен он в 2005 г. Дополнительно к программе заехали по инициативе Дмитрия в Сякюсн-Сюме - хурул, построенный в 1996 г. (задуман при развитии как учебный духовный центр). Оба хурула/места строительства были освящены Его Святейшеством Далай-ламой XIV (в Калмыкии, в т. ч. в Элисте, он был несколько раз). В обоих хурулах в центре молельных залов расположены статуи Будды Шакьямуни, внутри - священные предметы (мантры, благовония, земля, растения из разных районов Калмыкии и др.). Высота скульптур 9 м (вторая по величине в России и Европе) и 3.5 м, покрыты сусальным золотом, драгоценными камнями. На территории - ступы, пагоды, разноцветные флажки с мантрами (кони ветра - вешают поломники, посетители на счастье, благополучие; продаются в магазине, подробнее можете почитать в интернете или распросить у служителей хурула), в Золотой обителе Будды Шакьямуни - 17 статуй учителей буддизма, статуя Белого старца, музей. Перед входом в хурул надо разуваться, женщинам быть в юбке, для тех, у кого нет - можно взять (при входе стоят корзины с юбками). В хуруле, как и в любом священном месте, храме, вести себя необходимо с почтением, спокойно, никому не мешать, поэтому если вас интересуют подробности внутреннего убранства, символы, изображения, лучше изучить всё это заранее. Дмитрий по дороге и перед входом в хурул основное рассказывает, но чтобы не растеряться, лучше предварительно почитать, подготовиться. У нас получилось очень необычно. В Золотой обителе Будды Шакьямуни мы попали на молебен (расписание можно посмотреть в интернете). Это, конечно, очень интересно. Мы специально не "подгадывали", но попали, немного посидели, посмотрели. В Сякюсн-Сюме были одни в благостной тишине. И в первом и во втором случае вести себя "туристически" (посмотрите налево, посмотрите направо, а это что, а это зачем) было совсем ни к месту и как-то и не хотелось, хотя, как пишут в интернете, сами служители хурулов могут многое рассказать; спрашивайте, не стесняйтесь, если позволяет обстановка. Но у нас получилось так: молитва, а потом благостная "тишина внимательного покоя". Поэтому еще раз обращаю внимание: интересуетесь подробностями - подготовьтесь, в интернете всё есть. 3. Культура. В первую очередь - люди. Для нас, путешественников - приветливые и отзывчивые. На всех наших точках (хурулы, этнопарк, ресторан, магазины) к нам отнеслись очень внимательно. Кухня. По совету гида мы заехали в ресторан национальной кухни "Уралан", шеф-повар Арслан Шамаков (страничку из меню прикрепляю), блюда на основе рецептов из манускрипта "Блюда великого Хана" 1330 г. (почитайте). Мы остановили свой выбор на фирменном ассорти блюд калмыцкой кухни и дотуре (внутренности барашка с бульоном). В ассорти входят разные виды мяса, берики (местные пельмени), национальная выпечка и конечно Джомба (калмыцкий чай - с молоком и солью). Для нас новые впечатления - мясо яка и верблюжатина (по вкусу близко к говядине, чуть нежнее, сочнее и "слаще"), блюда из бараньих внутренностей (дотур - подается в маленьких казанах, поэтому не только вкусно, полезно, но и "атмосферно"), чай (вкус необычный, но после такого количества мяса - то, что нужно, утоляет жажду и помогает усвоить новые кулинарные изыски). Мы были в восторге: вкусно, необычно, сытно. Еще заказали и с собой то, до чего "не дошли руки" и "не хватило сил": разные виды лепешек, бериков и десертов. Сувениры. Лучше этим вопросом озаботиться сразу, нет в Калмыкии большого количества соответствующих продаж. Мы всё купили в сувенирном магазине рядом с рестораном, и хорошо, так как потом таких мест не было. Стандартный набор, но с колоритом Калмыкии - тарелочки, пиалки, платочки, сумочки; символы, фигурки, талисманы буддизма. Мы, конечно, купили калмыцкий чай, он продается рассыпной и в брикетах. С бытом познакомились в этнопарке "Верблюжий остров". Кибитка/юрта, можно примерить национальный костюм (что мы и сделали для полноты впечатлений) и покататься на верблюдах. Верблюдов уже видели не раз, и катались, поэтом ограничились просмотром/прогулкой, но и тут были новые впечатления - пообщались с маленькими верблюжатами. 4. Природа. Полюбовались на степные просторы,"переливающийся волнами" на ветру ковыль. Как уже писала, были в мае. Кто поедет в апреле, застанет еще и поля тюльпанов. Погрелись на солнышке. В Калмыкии теплее, даже в сравнении с Кавказом. Для нас, жителей средней полосы, дополнительная радость. 5. С гидом Дмитрием нам было очень интересно и комфортно. Дмитрий многое рассказывает, можно скорректировать маршрут (у нас были личные дополнительные пожелания), длительное путешествие не было для нас утомительным. Большое спасибо. Мы везде попапи, куда хотели… узнали/посмотрели новое. Вот такой замечательный, насыщенный получился день. Основные моменты! Достаточно одного дня, вы познакомитесь с культурой Калмыкии и буддизмом (особенно интересно будет тем, кто не был в азиатских странах), далеко, но не утомительно, гиду Дмитрию еще раз отдельное спасибо за интересное и комфортное путешествие. Всем благополучия, новых впечатлений и открытий!

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Ессентуки
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и интересная. Большая часть экскурсии проходит в парке, что только добавляет ей очарования. Получили удовольствие все участники экскурсии: от подростка до взрослых. Отдельно стоит отметить гида, Марину, эрудированного и интересного собеседника, которая очаровала всю нашу группу.
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
    Посетили все заявленные объекты. Очень подробные рассказы гида Ольги. Все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Обзорные" можно забронировать 24 экскурсии от 800 до 29 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 372 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Ессентуков нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Ессентуках много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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