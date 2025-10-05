Идея нашей программы — погрузить вас в атмосферу города, рассказать о его богатой истории и культуре.
Вы увидите достопримечательности, узнаете о целебных минеральных источниках и насладитесь живописными видами.
А также проверите на себе местную легенду — если выпить воду из нужного источника и загадать желание, то оно сбудется!
Время начала: 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00
Описание экскурсии
- Вы рассмотрите знаковые локации города: Главные нарзанные ванны, Пантелеймоновский собор, вокзал, грязелечебницу имени Семашко, Верхние Николаевские ванны и многое другое.
- Узнаете интересные факты о истории, культуре и природе нашего удивительного курорта.
- Познакомитесь со свойствами местных минеральных вод и попробуете «Ессентуки-17».
- Прогуляетесь по Курортному парку и насладитесь панорамой Кавказских гор.
На экскурсии вы услышите:
- Как из небольшого поселения Ессентуки превратились в популярный бальнеологический курорт.
- Кто из знаменитых людей бывал в городе.
- Как курорт сохраняет уникальную природу и экологический баланс.
- О типах минеральных вод и их лечебных свойствах.
- О традиционных праздниках и обычаях, характерных для региона.
Организационные детали
- Рекомендованный возраст — 6+.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2210 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Курортного парка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 360 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
5 окт 2025
Очень насыщенная информативная экскурсия, гид Андрей рассказал море исторической информации, всё подробно осветил с момента основания города, показал знаковые места, время пронеслось на одном дыхании, очень рекомендую, получила исчерпывающую информацию и ответы на все мои вопросы. Чувствуется любовь и трепетное отношение к своему делу.
Дата посещения: 1 октября 2025
А
Анна
27 июл 2025
Экскурсия было очень интересной! Все понравилось!
Дата посещения: 27 июля 2025
￼￼Александра
23 сен 2025
Замечательную прогулку по Ессентукам с экскурсионным сопровождением подарил нам экскурсовод Андрей, очень рекомендуем. Под приятную беседу прошлись по ключевым объектам, обсудили прошлое, настоящее и будущее) особенно готовы отметить интересность старинной
А
Алексей
8 сен 2025
Очень понравилось, Андрей - интересный рассказчик, много знающий о городе и охотно отвечающий на дополнительные вопросы. Отдельное спасибо за то что поскольку один из объектов не работал в дату экскурсии, то организатор предупредил и предложил перенести экскурсию на дату по моему выбору.
А
Александра
25 авг 2025
Интересная экскурсия. На экскурсии были с подростком 13 лет. Увлекательно и познавательно. Рекомендую
