3 день

Пятигорск, Иноземцево, Железноводск. Кофейная церемония, винная дегустация

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Отправление на насыщенную программу, в которой мы посетим сразу 3 жемчужины Кавказских Минеральных Вод. И первая в нашем ожерелье Пятигорск.

Пятигорск — старейший бальнеологический курорт России, основанный еще в 1780 году. Уже в XIX веке сюда стремились не только для лечения, но и за вдохновением поэты, писатели и даже члены императорской семьи.

Здесь провел свои последние дни Михаил Юрьевич Лермонтов. Этот город просто дышит историей — каждая его грань хранит тихий шёпот минувших эпох.

Во время авторской пешеходной экскурсии Вы увидите:

Эолову арфу — самое красивое здание города;

академическую галерею — каменная корону Пятигорска;

китайскую беседку , откуда открывается самый красивый вид на город;

скульптуру «Орел, побеждающий змею» — главный символ Пятигорска;

парк «Цветник» — место, где переплетаются времена. Здесь, среди фонтанов и клумб, притаился Киса Воробьянинов — герой романа, обретший бронзовую вечность. А чуть дальше — места, овеянные памятью Льва Толстого;

кофейню Гукасова — самое красивое здание Пятигорска;

ресторацию — тут проходили так называемые «благородные собрания» — балы с танцами и музыкой. Именно в этой зале вальсировали Печорин и княжна Мери из лермонтовского романа «Герой нашего времени».

Но самое таинственное скрыто в глубине горы — озеро Провал. Бирюзовая гладь, пропитанная сероводородом, мерцает в полумраке пещеры.

Это место — словно портал в литературу: его упоминал Лермонтов, а Ильф и Петров подарили ему долю юмора через Остапа Бендера.

Местные шепчут: если заглянуть в эту безмятежную глубину с чистым сердцем, озеро может исполнить заветное желание.

12:00 Обед (самостоятельно). Мы дадим вам время, чтобы подкрепиться и посоветуем хорошие заведения.

Далее нас ждет следующая жемчужина КМВ и мы отправимся в курортный поселок Иноземцево. Во время путевой экскурсии вы узнаете о влиянии немцев и шотландцев на становление и развитие Северного Кавказа.

Именно здесь в 1801-1835 годах находилось первое и старейшее поселение выходцев из Западной Европы — шотландских миссионеров Эдинбургского библейского общества, а рядом поселяются немецкие колонисты.

Миссионеры были направлены на Кавказскую линию по велению императора Александра I «с целью распространения трудолюбия, ремесла и христианства среди горских народов магометанского и языческого исповедания».

Ныне это самый большой в России поселок городского типа.

Мы отправимся с вами в уникальный музей — Домъ Рошке.

Здесь мы погрузимся в атмосферу кофейни 19 века и во время атмосферной экскурсии узнаем много сокровенного о хозяине дома — поваре и рестораторе Иоганне Рошке и его выдающихся гостях: Пушкине, Белинском, Глинке и, конечно же, постоянном госте Михаиле Юрьевиче Лермонтове.

Именно здесь Лермонтов встретился с секундантами и отсюда отправился к месту своей последней дуэли.

А теперь сюрприз! Вы будем не просто экскурсантами, а самыми дорогими гостями. Во время кофейной церемонии Вы почувствуете себя именно так, как чувствовали именитые гости этого дома при жизни господина Рошке.

Мы уютно расположимся на мебели 19 века, чтобы насладиться кофе — именно таким, каким его варил хозяин, из чашек 19 века и отведаем десерты по подлинным рецептам этой знаменитой кофейни.

Но это еще не все сюрпризы и удовольствия! Далее нас ждут автохтонные вина.

15:00 Экскурсия на Винзавод «Иноземцево» с дегустацией.

Откройте для себя мир изысканных игристых и тихих вин на заводе «Иноземцево» — ставропольском филиале легендарного Московского комбината игристых вин, основанного в 1933 года.

Что вас ждет:

погрузитесь в историю виноделия региона;

экскурсовод проведёт вас по цехам и погребам завода, чтобы узнать все этапы проиводства;

познакомитесь с ассортиментом — от классических до премиальных вин в эксклюзивной упаковке.

Всё сырьё с местных виноградников. Продукция сочетает традиции и инновации, а её качество подтверждено наградами: 64 медали (41 золотая, 22 серебряные, 1 бронзовая) и попаданием в каталог лучших товаров России.

Приглашаем на дегустацию — чтобы прочувствовать характер ставропольского виноделия и открыть свой идеальный вкус. И вы сможете купить понравившееся вино в фирменном магазине при заводе.

Навеселе мы отправимся в Железноводск — “маленькую Швейцарию”, так часто его называют гости. Это самый компактный и камерный курорт, спрятанный в лесистых предгорьях, с двухсотлетней историей.

Его прелесть — в уединённости и «домашней» атмосфере. Особенно очарователен городок в свете фонарей.

Во время авторской пешеходной экскурсии Вы откроете приватные страницы истории курорта через судьбы его именитых посетителей.

Представите, как выглядели прогулочные дорожки, какая музыка звучала в парках, где останавливались, где трапезничали и как развлекались гости курорта два столетия назад.

А также, как складывалась жизнь города на протяжении двух веков и как выглядит сейчас курорт.

Мы посетим Курортный парк — естественный лечебный парк и полюбуемся роскошной Пушкинской галереей.

Узнаем, какое отношение к Железноводску имеет Эмир Бухарский и даже увидим его дворец.

Спустимся по самой длинной на юге России Каскадной лестнице из 574 ступеней к красивейшему рукотворному озеру.

18:30 Возвращение в отель. Отдых.

