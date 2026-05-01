Программа тура по дням
Прибытие в Ессентуки. Вечер знакомств
После 14:00 самостоятельный заезд в выбранный Вами отель (возможна организация трансфера за доп. плату).
Свободное время для отдыха после дороги.
17:00 Вечер знакомств на секретную тему от автора тура.
Свободное время.
Иммерсивная экскурсия по курортному парку Ессентуков. Институт Механотерапии. Краеведческий музей и чаепитие
08:00-10:00 Завтрак в отеле.
10:00 Перевоплощаемся в дам и господ 19 века (с помощью предложенных аксессуаров: шляпы, зонтики, трости и пр.) и отправляемся на прогулку по следам знаменитых отдыхающих той эпохи.
Иммерсивная экскурсия по курортному парку.
Мы погрузимся в атмосферу курорта 19 — начала 20 веков и пройдем по тем местам, по которым прогуливались именитые гости Ессентуков, которые приезжали отдохнуть и поправить свое здоровье на Водах.
Узнаем их имена и истории их жизни, а также влияние на становление этого прекрасного города-курорта.
Экскурсия в институт Механотерапии — это единственная в России старинная курортная лечебница — прародительница современных фитнес-центров. Именно здесь “лечили органы движения” герои Гурченко и Михайлова в фильме “Любовь и голуби”.
12:00 Эксклюзивная экскурсия по Историко-краеведческому музею с чаепитием в стиле 19 века.
14:00 Свободное время.
Гид порекомендует места, где можно самостоятельно вкусно пообедать с учетом Ваших личных предпочтений.
В этот день у Вас будет время, чтобы воспользоваться услугами отеля, в котором остановились:
- аква-зоны с термальными бассейнами в Аква-отеле “Термальный”;
- СПА-зоны или центра китайской медицины в гостинице “Ессентуки”;
- СПА-зоны или организовать фотосессию в роскошных интерьерах отеля “Рио”.
Или отправиться на роскошное этношоу “Колорит кавказской души” в ужином — визитная карточка КМВ. За один вечер вы увидите все самое лучшее, чем славится Северный Кавказ.
Пятигорск, Иноземцево, Железноводск. Кофейная церемония, винная дегустация
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Отправление на насыщенную программу, в которой мы посетим сразу 3 жемчужины Кавказских Минеральных Вод. И первая в нашем ожерелье Пятигорск.
Пятигорск — старейший бальнеологический курорт России, основанный еще в 1780 году. Уже в XIX веке сюда стремились не только для лечения, но и за вдохновением поэты, писатели и даже члены императорской семьи.
Здесь провел свои последние дни Михаил Юрьевич Лермонтов. Этот город просто дышит историей — каждая его грань хранит тихий шёпот минувших эпох.
Во время авторской пешеходной экскурсии Вы увидите:
- Эолову арфу — самое красивое здание города;
- академическую галерею — каменная корону Пятигорска;
- китайскую беседку, откуда открывается самый красивый вид на город;
- скульптуру «Орел, побеждающий змею» — главный символ Пятигорска;
- парк «Цветник» — место, где переплетаются времена. Здесь, среди фонтанов и клумб, притаился Киса Воробьянинов — герой романа, обретший бронзовую вечность. А чуть дальше — места, овеянные памятью Льва Толстого;
- кофейню Гукасова — самое красивое здание Пятигорска;
- ресторацию — тут проходили так называемые «благородные собрания» — балы с танцами и музыкой. Именно в этой зале вальсировали Печорин и княжна Мери из лермонтовского романа «Герой нашего времени».
Но самое таинственное скрыто в глубине горы — озеро Провал. Бирюзовая гладь, пропитанная сероводородом, мерцает в полумраке пещеры.
Это место — словно портал в литературу: его упоминал Лермонтов, а Ильф и Петров подарили ему долю юмора через Остапа Бендера.
Местные шепчут: если заглянуть в эту безмятежную глубину с чистым сердцем, озеро может исполнить заветное желание.
12:00 Обед (самостоятельно). Мы дадим вам время, чтобы подкрепиться и посоветуем хорошие заведения.
Далее нас ждет следующая жемчужина КМВ и мы отправимся в курортный поселок Иноземцево. Во время путевой экскурсии вы узнаете о влиянии немцев и шотландцев на становление и развитие Северного Кавказа.
Именно здесь в 1801-1835 годах находилось первое и старейшее поселение выходцев из Западной Европы — шотландских миссионеров Эдинбургского библейского общества, а рядом поселяются немецкие колонисты.
Миссионеры были направлены на Кавказскую линию по велению императора Александра I «с целью распространения трудолюбия, ремесла и христианства среди горских народов магометанского и языческого исповедания».
Ныне это самый большой в России поселок городского типа.
Мы отправимся с вами в уникальный музей — Домъ Рошке.
Здесь мы погрузимся в атмосферу кофейни 19 века и во время атмосферной экскурсии узнаем много сокровенного о хозяине дома — поваре и рестораторе Иоганне Рошке и его выдающихся гостях: Пушкине, Белинском, Глинке и, конечно же, постоянном госте Михаиле Юрьевиче Лермонтове.
Именно здесь Лермонтов встретился с секундантами и отсюда отправился к месту своей последней дуэли.
А теперь сюрприз! Вы будем не просто экскурсантами, а самыми дорогими гостями. Во время кофейной церемонии Вы почувствуете себя именно так, как чувствовали именитые гости этого дома при жизни господина Рошке.
Мы уютно расположимся на мебели 19 века, чтобы насладиться кофе — именно таким, каким его варил хозяин, из чашек 19 века и отведаем десерты по подлинным рецептам этой знаменитой кофейни.
Но это еще не все сюрпризы и удовольствия! Далее нас ждут автохтонные вина.
15:00 Экскурсия на Винзавод «Иноземцево» с дегустацией.
Откройте для себя мир изысканных игристых и тихих вин на заводе «Иноземцево» — ставропольском филиале легендарного Московского комбината игристых вин, основанного в 1933 года.
Что вас ждет:
- погрузитесь в историю виноделия региона;
- экскурсовод проведёт вас по цехам и погребам завода, чтобы узнать все этапы проиводства;
- познакомитесь с ассортиментом — от классических до премиальных вин в эксклюзивной упаковке.
Всё сырьё с местных виноградников. Продукция сочетает традиции и инновации, а её качество подтверждено наградами: 64 медали (41 золотая, 22 серебряные, 1 бронзовая) и попаданием в каталог лучших товаров России.
Приглашаем на дегустацию — чтобы прочувствовать характер ставропольского виноделия и открыть свой идеальный вкус. И вы сможете купить понравившееся вино в фирменном магазине при заводе.
Навеселе мы отправимся в Железноводск — “маленькую Швейцарию”, так часто его называют гости. Это самый компактный и камерный курорт, спрятанный в лесистых предгорьях, с двухсотлетней историей.
Его прелесть — в уединённости и «домашней» атмосфере. Особенно очарователен городок в свете фонарей.
Во время авторской пешеходной экскурсии Вы откроете приватные страницы истории курорта через судьбы его именитых посетителей.
Представите, как выглядели прогулочные дорожки, какая музыка звучала в парках, где останавливались, где трапезничали и как развлекались гости курорта два столетия назад.
А также, как складывалась жизнь города на протяжении двух веков и как выглядит сейчас курорт.
Мы посетим Курортный парк — естественный лечебный парк и полюбуемся роскошной Пушкинской галереей.
Узнаем, какое отношение к Железноводску имеет Эмир Бухарский и даже увидим его дворец.
Спустимся по самой длинной на юге России Каскадной лестнице из 574 ступеней к красивейшему рукотворному озеру.
18:30 Возвращение в отель. Отдых.
Поездка на электропоезде. Виллы и дачи Кисловодска, истории о людях
08:00-10:00 Завтрак в отеле.
10:30 Отправление в Кисловодск.
Наша программа начинается с небольшого приключения: поездка на электропоезде между курортами подарит вам уникальные кадры для фотоальбома.
Из окна открываются виды на горные хребты, долины и курортные пейзажи, которые невозможно увидеть с автодороги. Это идеальный способ настроиться на созерцательный лад перед основной программой в Кисловодске.
Авторская пешеходная экскурсия “Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях”. Прогуляться по секретным кварталам, смакуя пикантные подробности из жизни богемы.
Пройдёмся по умиротворённым улицам, где время словно замедлило ход. Здесь, среди изящных строений начала XX века, мы отыщем настоящие «хроники в камне» — виллы и дачи, каждая из которых хранит память о своих обитателях.
Вас ждут:
- тайны курортного бизнеса: узнаем, как местные отельеры превращали Кисловодск в желанное место отдыха и какие маркетинговые хитрости использовали, чтобы привлечь взыскательную публику;
- нефтяные короли: познакомимся с историей двух могущественных соседей‑промышленников, в чьих руках сосредоточилась почти вся нефтяная отрасль Российской империи;
- Романовы: за кулисами династии: прикоснёмся к малоизвестным эпизодам жизни царской семьи — от тонких интриг до загадочных исчезновений драгоценностей;
- Матильда Кшесинская: блеск и капризы: услышим легенды о приме Мариинского театра, чья любовь к роскоши дошла до анекдотичных историй — например, о кошках, которых она подкармливала тарталетками с чёрной икрой;
- любовь, ставшая сериалом: восстановим подлинную историю Шуры Верженской — её трагический роман лёг в основу популярного турецкого сериала «Курт Сеит и Александра»;
- Александр Барятинский: погрузимся в водоворот приключений миллиардера и покорителя сердец. Узнаем о его дружбе с Лермонтовым, дерзких выходках и изобретательных способах избегать брачных обязательств.
Мы увидим не просто здания — а молчаливых свидетелей эпох, хранящих истории любви, власти, роскоши и человеческих слабостей.
13:30 У вас будет время, чтобы отобедать. Гид подскажет хорошие заведения на любой вкус.
Далее мы нанесем визит в Дом, который в городе-курорте все знают как дачу Шаляпина.
Величайший артист мирового оперного театра Фёдор Иванович Шаляпин этот дорогой особняк снимал для своей семьи. Старожилы Кисловодска помнят летние вечера, когда из раскрытых окон гостиной лился красивый мощный голос певца.
Нас ждет кинопоказ и атмосферная экскурсия по красивейшему особняку, откуда, как может показаться, ненадолго отлучился хозяин. И конечно же, насладимся неподражаемым голосом Федора Ивановича.
Возвращаемся в Ессентуки на электропоезде, чтобы не стоять в пробках в час пик в конце рабочего дня.
Отъезд
08:00-10:00 Завтрак в отеле.
12:00 Освобождение номеров.
Возможно продление проживания по предварительному бронированию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Отель «РиО»
|2-местный номер «комфорт»
|1-местный номер «комфорт»
|56000
|71000
|«АкваОтель Термальный»
|2-местный номер «стандарт»
|1-местный номер «стандарт»
|53500
|69600 ₽
|Гостиница «Ессентуки»
|2-местный номер «стандарт»
|1-местный номер «стандарт»
|49500
|57300
Варианты проживания
Отель «РиО»
Отель расположен в Ессентуках Ставропольского края. Здесь Вас ждёт первоклассное обслуживание и всё необходимое для комфортного отдыха. Совсем рядом находятся остановки общественного транспорта.
В номерах к услугам постояльцев персональная ванная комната, выполненная в общем стиле, свободный доступ к сети Wi-Fi, телевизор. На территории отеля есть бесплатная парковка для личного авто.
Провести трапезу можно в одноимённом ресторане. Здесь подают блюда русской и европейской кухни, а уютная обстановка позволит приятно провести время.
До парка Победы с детскими аттракционами всего 380 метров. В 1,5 км от отеля расположен минеральный источник Ессентуки 4. За 10 минут можно дойти до железнодорожного вокзала. Расстояние от аэропорта составляет 35 км, сотрудники стойки регистрации могут организовать для Вас трансфер за отдельную плату.
АкваОтель Термальный
Расположен в Ессентуках, возле автовокзала и торгового центра. Номера оснащены удобными кроватями, другой необходимой мебелью, телевизорами. Собственные санузлы оборудованы ванными, душем и раковинами.
Для гостей работают закрытый плавательный бассейн и джакузи.
Рядом множество магазинов и несколько заведений. Неподалеку располагается парк культуры, музей им. Шпаковского, сквер Приозерный, городской пруд и река Подкумок.
Расстояние до аэропорта Минеральных Вод — 27,3 км. До ж/д вокзала — 1,4 км.
Гостиница «Ессентуки»
Гостинично-оздоровительный комплекс «Ессентуки» находится в самом сердце города. На тихой, зелёной улице, рядом с железнодорожным вокзалом.
В шаговой доступности от курортного парка, питьевых галерей и исторического центра города. К проживанию представлено 95 номеров категорий «Стандарт», «Комфорт» и «Люкс». Номера расположены на втором, третьем и четвертом этажах гостиницы. Есть лифт. Идеальный номер найдется и для одинокого путника, и для дружной семьи, и для веселой компании.
Имеется комплекс услуг для комфортного отдыха и лечения, столовая, сауна и бассейн.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 5 дней/ 4 ночи в выбранном отеле
- Питание: 4 завтрака, чаепитие в музее, кофейная церемония 19 века и дегустация вин
- Программа: интерактивная и экскурсионная программы, включая услуги гида-экскурсовода, аниматоров и входные билеты в музеи
- Прокат аксессуаров для создания образов отдыхающих конца 19 - начала 20 веков для погружения в эпоху и атмосферных фото. А также приятные сюрпризы
- Транспортное обслуживание: по программе на микроавтобусе туристического класса в 3-й день, билеты на электропоезд в 4-й день
- Билеты на электропоезд в 4-й день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Ессентуков и обратно
- Трансфер (по запросу)
- Питание: обеды и ужины
- Дополнительные услуги в отелях
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка включена в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.