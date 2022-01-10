Новый год в Кисловодске

Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод.

В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе.
5
3 отзыва
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Домбай и Приэльбрусье
Домбай и Приэльбрусье
Побываем на известных горнолыжных курортах и выберем, какой нравится больше
Новогоднее настроение
Новогоднее настроение
Нас ждут украшенные улицы, свежий воздух и море положительных эмоций!
Целебная сила минеральных источников
Целебная сила минеральных источников
Попробуем минеральную воду железноводских источников и немного оздоровимся
Притяжение кавказской кухни
Притяжение кавказской кухни
Упоительные ароматы будут сопровождать нас повсюду, так и заманивая отведать национальные блюда!
Очарование КМВ
Очарование КМВ
Посетим Лермонтовские места, курортный парк и другие известные достопримечательности

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви

Приезд в г. Кисловодск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.

Экскурсия по Кисловодску начинается с осмотра Лермонтовской скалы.

Далее туристов везут к Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.

Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято-Никольский собор — главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.

Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям.

Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.

Далее туристов отвезут на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь город.

И в завершении экскурсии туристы увидят знаменитую Каскадную лестницу и Красные камни.

Возвращение/размещение в отеле г. Кисловодска.

Свободное время.

Приезд. Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и ЛюбвиПриезд. Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и ЛюбвиПриезд. Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и ЛюбвиПриезд. Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и ЛюбвиПриезд. Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви
2 день

Новогодний Домбай

Завтрак.

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.

Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне (за доп. плату).

Остановка на реке Уллу — Муруджу — одна из самых чистых рек Европы

Возвращение в отель г. Кисловодска.

Новогодний банкет (по желанию за доп. плату).

Новогодний ДомбайНовогодний ДомбайНовогодний ДомбайНовогодний ДомбайНовогодний Домбай
3 день

Свободный день

Свободное времяпровождение.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Приэльбрусье, поляна Азау

Завтрак.

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей — в Приэльбрусье.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау (за доп. плату).

Возвращение в отель г. Кисловодск.

Свободное время.

Подъем на канатные дороги и экологический сбор за доп. плату.

Приэльбрусье, поляна АзауПриэльбрусье, поляна АзауПриэльбрусье, поляна АзауПриэльбрусье, поляна АзауПриэльбрусье, поляна Азау
5 день

Ессентуки, Железноводск

Завтрак.

Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод — Железноводск и Ессентуки.

Гости г. Ессентуки узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города – грязелечебницу им. Семашко (доп. плата).

Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.

Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе дворец Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE-площадь.

Возвращение в Кисловодск.

Свободное время.

Ессентуки, ЖелезноводскЕссентуки, ЖелезноводскЕссентуки, ЖелезноводскЕссентуки, ЖелезноводскЕссентуки, Железноводск
6 день

Экскурсия в Пятигорск

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Экскурсия в г. Пятигорск.

Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо-кавказской столицы.

В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.

Вас ждет обновленный парк "Цветник", посещение дома-музея Лермонтова (доп. плата) и подземного озера "Провал".

Так же в рамках экскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук (доп. плата).

Возвращение в Кисловодск.

Отъезд.

Экскурсия в ПятигорскЭкскурсия в ПятигорскЭкскурсия в ПятигорскЭкскурсия в ПятигорскЭкскурсия в Пятигорск

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимость
«Ария» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)53 600

«Ария» ***, 2-х местный джуниор сюит, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)

Возможно размещение 3-го чел. за доп. плату

60 000
«Ария» ***, 1 но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)81 000

Доплата за доп. сутки, за номер, в рублях:

Название отеля

Стоимость номера

с завтраком

«Ария» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)8 500

«Ария» ***, 2-х местный джуниор сюит, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)

Возможно размещение 3-го чел. за доп. плату

10 500
«Ария» ***, 1 но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)8 500

Варианты проживания

Отель Le Bristol

4 ночи

Этот отель занимает здание в центре Кисловодска, построенное в классическом стиле. К услугам гостей отеля Le Bristol бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном.

В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.

Отель Le BristolОтель Le BristolОтель Le BristolОтель Le BristolОтель Le Bristol

Отель Ария

4 ночи

Отель «АРИЯ» располагается в городе Кисловодск Ставропольский край. В 350 м находится остановка общественного транспорта. Гости отеля могут воспользоваться парковкой.

В номерах установлены комфортные ортопедические матрасы, которые обеспечивают прекрасный сон. Так же в номерах есть телефон, сейф и фен в своей ванной комнате.

В отеле размещены ресторан и бар. Поблизости располагаются кондитерская, пиццерия, суши-бар и магазин с продуктами питания.

Неподалеку находятся смотровая площадка. Расстояние до Международного аэропорта Минеральные Воды составляет 55 км, а до железнодорожного вокзала 1 км.

Отель АрияОтель АрияОтель АрияОтель АрияОтель Ария

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе (завтраки)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или г. Кисловодск и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Новогодний банкет (по желанию) - стоимость уточняется, в зависимости от ресторана и программы
  • Трансфер: ж/д вокзал Кисловодск - гостиница а/п Минеральные Воды - гостиница
  • Ж/д вокзал Кисловодск - гостиница
  • А/п Минеральные Воды - гостиница
  • Курортный сбор - 100 руб. в день, оплачивается в отеле
  • Входные билеты в музеи и канатные дороги: грязелечебница им. Семашко в городе-курорте Ессентуки - 150 руб. /чел. канатные дороги в Домбае - 2000 руб. /чел. канатная дорога на г. Чегет - 900 руб. /чел., все очередиканатная дорога на г. Эльбрус - 1 400 руб. /чел., все очередиэкологический сбор в Приэльбрусье - 150 руб. /ЧЕЛ.Г. Пятигорск: домик-музей Лермонтова /канатная дорога (если канатная дорога функционирует и нет больших чередей) - 200/360 руб. /чел
  • Грязелечебница им. Семашко в городе-курорте Ессентуки - 150 руб. /чел
  • Канатные дороги в Домбае - 2000 руб. /чел
  • Канатная дорога на г. Чегет - 900 руб. /чел., все очереди
  • Канатная дорога на г. Эльбрус - 1 400 руб. /чел., все очереди
  • Экологический сбор в Приэльбрусье - 150 руб. /чел
  • Г. Пятигорск: домик-музей Лермонтова /канатная дорога (если канатная дорога функционирует и нет больших чередей) - 200/360 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время начала тура

г. Кисловодск, 13:45-14:05

Место и время окончания тура

г. Кисловодск, 18:00-19:00.

В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18.00-19.00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д – 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
10 янв 2022
Добрый день! Спасибо большое за организацию тура. Благодарим гидов, организаторов и менеджеров проекта! Эльбрус и Чегет невероятно красивы. На Домбае была вьюга, но это никаким образом не омрачило наш отдых.
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Мы ещё вернёмся!
Отдельную благодарность хотелось бы выразить гиду Светлане! Приятная в общении! Безумно интересно рассказывает! Две экскурсии были в сопровождении с ней, что нас сильно порадовало! Читала нам стихи Пушкина и Лермонтова, потрясающе!

С
30 мая 2024
Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
Т
18 мая 2024
Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
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Тур входит в следующие категории Ессентуков

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