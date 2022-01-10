В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви
Приезд в г. Кисловодск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.
Экскурсия по Кисловодску начинается с осмотра Лермонтовской скалы.
Далее туристов везут к Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.
Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято-Никольский собор — главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.
Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям.
Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.
Далее туристов отвезут на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь город.
И в завершении экскурсии туристы увидят знаменитую Каскадную лестницу и Красные камни.
Возвращение/размещение в отеле г. Кисловодска.
Свободное время.
Новогодний Домбай
Завтрак.
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.
Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Обед на домбайской поляне (за доп. плату).
Остановка на реке Уллу — Муруджу — одна из самых чистых рек Европы
Возвращение в отель г. Кисловодска.
Новогодний банкет (по желанию за доп. плату).
Свободный день
Свободное времяпровождение.
Приэльбрусье, поляна Азау
Завтрак.
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей — в Приэльбрусье.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (за доп. плату).
Возвращение в отель г. Кисловодск.
Свободное время.
Подъем на канатные дороги и экологический сбор за доп. плату.
Ессентуки, Железноводск
Завтрак.
Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод — Железноводск и Ессентуки.
Гости г. Ессентуки узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города – грязелечебницу им. Семашко (доп. плата).
Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.
Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.
Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе дворец Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE-площадь.
Возвращение в Кисловодск.
Свободное время.
Экскурсия в Пятигорск
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Экскурсия в г. Пятигорск.
Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо-кавказской столицы.
В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.
Вас ждет обновленный парк "Цветник", посещение дома-музея Лермонтова (доп. плата) и подземного озера "Провал".
Так же в рамках экскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук (доп. плата).
Возвращение в Кисловодск.
Отъезд.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость
|«Ария» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|53 600
«Ария» ***, 2-х местный джуниор сюит, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
Возможно размещение 3-го чел. за доп. плату
|60 000
|«Ария» ***, 1 но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|81 000
Доплата за доп. сутки, за номер, в рублях:
Название отеля
Стоимость номера
с завтраком
|«Ария» ***, 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|8 500
«Ария» ***, 2-х местный джуниор сюит, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
Возможно размещение 3-го чел. за доп. плату
|10 500
|«Ария» ***, 1 но местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|8 500
Варианты проживания
Отель Le Bristol
Этот отель занимает здание в центре Кисловодска, построенное в классическом стиле. К услугам гостей отеля Le Bristol бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном.
В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.
Отель Ария
Отель «АРИЯ» располагается в городе Кисловодск Ставропольский край. В 350 м находится остановка общественного транспорта. Гости отеля могут воспользоваться парковкой.
В номерах установлены комфортные ортопедические матрасы, которые обеспечивают прекрасный сон. Так же в номерах есть телефон, сейф и фен в своей ванной комнате.
В отеле размещены ресторан и бар. Поблизости располагаются кондитерская, пиццерия, суши-бар и магазин с продуктами питания.
Неподалеку находятся смотровая площадка. Расстояние до Международного аэропорта Минеральные Воды составляет 55 км, а до железнодорожного вокзала 1 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе (завтраки)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или г. Кисловодск и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
- Новогодний банкет (по желанию) - стоимость уточняется, в зависимости от ресторана и программы
- Трансфер: ж/д вокзал Кисловодск - гостиница а/п Минеральные Воды - гостиница
- Ж/д вокзал Кисловодск - гостиница
- А/п Минеральные Воды - гостиница
- Курортный сбор - 100 руб. в день, оплачивается в отеле
- Входные билеты в музеи и канатные дороги: грязелечебница им. Семашко в городе-курорте Ессентуки - 150 руб. /чел. канатные дороги в Домбае - 2000 руб. /чел. канатная дорога на г. Чегет - 900 руб. /чел., все очередиканатная дорога на г. Эльбрус - 1 400 руб. /чел., все очередиэкологический сбор в Приэльбрусье - 150 руб. /ЧЕЛ.Г. Пятигорск: домик-музей Лермонтова /канатная дорога (если канатная дорога функционирует и нет больших чередей) - 200/360 руб. /чел
- Грязелечебница им. Семашко в городе-курорте Ессентуки - 150 руб. /чел
- Канатные дороги в Домбае - 2000 руб. /чел
- Канатная дорога на г. Чегет - 900 руб. /чел., все очереди
- Канатная дорога на г. Эльбрус - 1 400 руб. /чел., все очереди
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 150 руб. /чел
- Г. Пятигорск: домик-музей Лермонтова /канатная дорога (если канатная дорога функционирует и нет больших чередей) - 200/360 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик или зонтик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начинается и заканчивается тур?
Место и время начала тура
г. Кисловодск, 13:45-14:05
Место и время окончания тура
г. Кисловодск, 18:00-19:00.
В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18.00-19.00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д – 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.