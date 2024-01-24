Это лучше всего сделать в Пятигорске! Наш небольшой уютный курортный городок всегда рад своим гостям. Рядом вас ждут Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.
Поедем в гости к властелину гор — Эльбрусу, а потом сделаем классные фотографии на фоне застывших ледяных струй Чегемских водопадов. В последний день нас встречают казаки.
Весело, удало и с казацким размахом! Экскурсии из Пятигорска проходят на комфортабельных автобусах, переезды пройдут незаметно и интересно. На протяжении всего маршрута вас будут сопровождать лучшие экскурсоводы.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия по Пятигорску, мастер-классы
Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холле отеля с представителем.
Курортные скверы и парки похвастаются перед вами новой брусчаткой, на знаменитом Провале вас встретит бронзовый Остап Бендер, а новые балюстрады, фонтаны и смотровые площадки сделают прогулку по городу уютной и запоминающейся.
А увидите вы много: Провал, место дуэли Лермонтова, гроты и галереи, по желанию поднимитесь на вершину горы Машук (за доп. плату), на которой в хорошую погоду с вами поздоровается Эльбрус.
Во время экскурсии Вы узнаете о жизни знаменитого поэта и посетите места, связанные с пребыванием Лермонтова в Пятигорске.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).
Переезд в ресторан.
Мастер-класс по дегустации кавказских вин и коньяка.
Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.
История становления виноградарства и виноделия нашего региона, а на дне янтарного бокала увидите отражение судеб тех, кто посвятил этому искусству свою жизнь.
Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.
По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.
Праздничное Кавказское застолье (ужин, входит в стоимость тура).
Участниками русского застолья, конечно, были все, оно не отличается особыми правилами, и за частую идет самотеком.
О кавказском же застолье — наслышаны многие, а вот о его негласных правилах — знают единицы.
Возвращение в отель г. Пятигорска.
Свободное время.
Кисловодск, гора Кольцо, Медовые водопады
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию в Кисловодск.
Экскурсия в город Солнца Кисловодск.
Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе.
Парк Кисловодска является гордостью России.
Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 га и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.
Когда-то здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.
Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи.
Прогулка завершится на Курортном бульваре, излюбленном месте отдыха отдыхающих курорта.
Все желающие могут попробовать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Посещение окрестностей Кисловодска — горы Кольцо, Медовых водопадов (доп. плата за входной билет).
Гора Кольцо — это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказе.
Обед (доп. плата).
Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам.
Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Новогодний банкет за доп. плату.
Чегемское ущелье. Купание в термальных источниках
Завтрак (очень поздний).
Нас ждет экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле — в Чегемское ущелье.
Чегемские водопады — одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.
Зимой водопады замерзают, превращаясь в удивительные скульптуры естественного происхождения, грандиозный ледовый каскад.
Чегемские водопады зимой — это холод и дикая красота природы Кабардино-Балкарии.
Вы можете увидеть гигантские столбы льда, прозрачные колонны и сталактиты замерзшей воды, спускающиеся к самой реке.
Отправляемся в термальный комплекс «Янтарный Аква» (или «Гедуко»)(входные билеты за доп. плату).
Минеральные воды Кабардино-Балкарии — настоящее сокровище, богатства, которые вырвались из-под земли сотни лет назад и сделали республику здравницей.
Здесь более сотни минеральных источников.
Бассейны базы отдыха Янтарный Аква наполнены природной термальной водой, богатой полезными оздоровительными веществами.
Территория комплекса многофункциональна.
Распарившись в горячем бассейне, Вы тут же сможете взбодриться и укрепить сосуды.
Рядом с бассейном выстроен комфортный комплекс с комнатами для отдыха, раздевалками и душевыми.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Приэльбрусье
Завтрак (ланч-бокс).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей — в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Ужин (входит в стоимость тура).
Свободное время.
Канатные дороги и экологический сбор за доп. плату.
Казачье подворье. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Посещение этнографического центра «Казачье подворье».
Туристы, посещающие «Казачье подворье», смогут увидеть интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью.
Экскурсантам представится редкая возможность окунуться в атмосферу старинной жизни, увидеть предметы быта и орудия труда казачьего обихода, а также примерить на себя традиционные казачьи костюмы и посетить настоящую казачью свадьбу.
В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам.
Чего только не поставит хозяйка дорогим гостям на стол: сальце, картошка в мундире, соленья, капуста квашеная, вареники и узвар.
И, конечно, бутылочка настоящей самогоночки!
Возвращение в Пятигорск.
Отъезд.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость
|Доп. сутки за номер
2-х мест. / 1-но мест. /доп. место
2-х мест. +доп. м. / 2-х мест/1-но мест.
«Искра», улучшенный (косметич. ремонт)
душ, туалет, ТВ, холодильник
|45 500/51 300/44 300
|6 400/4 500/ 3 500
«Искра», 1 категории (с евроремонтом)
душ, туалет, ТВ, холодильник
|47 900/54 900/46 700
|7 800/5 500/ 4 500
«Машук»**, стандартный,
душ, туалет, ТВ, холодильник
|46 600/55 000/45 400
|7 600/5 600/ 4 800
«Интурист»***, стандартный 1 категории
душ, туалет, ТВ, холодильник
|47 600/56 600/ -
|- /6 000/ 5 300
|«Интурист»***, 2-х комнатный «Джуниор Сьют», душ, туалет, ТВ, холодильник
|50 700/66 300/41 700
|8 800/ 7 200/ 6600
«Бугарь»****, стандартный,
душ, туалет, ТВ, холодильник
|48 900/63 200/41 900
|8 500/6 500/6 000
* стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда.
В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Кисловодск с окрестностями), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек.
Варианты проживания
Отель «Машук» 2
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Пансионат «Искра»
Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.
В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.
Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.
Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 5 км, а до международного аэропорта Минеральные Воды — 20 км.
Гостиница «Интурист»
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака, 4 ужина, посещение «Казачьего подворья»
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды
- Входные билеты: входной билет на термальный источник «Янтарный Аква» - 500 руб. /чел. входной билет на территорию Медовых водопадов - 100 руб. /чел. канатные дороги в Приэльбрусье - 2 500 руб. /чел., на г. Чегет - 900 руб. /чел., на г. Эльбрус - 1 600 руб. /чел. экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел. канатная дорога на г. Машук - 400 руб. музей М.Ю. Лермонтова
- Входной билет на термальный источник «Янтарный Аква» - 500 руб. /чел
- Входной билет на территорию Медовых водопадов - 100 руб. /чел
- Канатные дороги в Приэльбрусье - 2 500 руб. /чел., на г. Чегет - 900 руб. /чел., на г. Эльбрус - 1 600 руб. /чел
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел
- Канатная дорога на г. Машук - 400 руб
- Музей М.Ю. Лермонтова
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /день (оплачивается туристами при заселении в гостиницу)
- Экскурсии за доп. плату
- Новогодний банкет - от 7 000 руб. /чел
- Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Пятигорск - 2 500 руб. /машина/в одну сторону ж/д вокзал Пятигорска - гостиница - 1 000 руб. /машина/в одну сторону
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик или зонтик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Место и время сбора группы:
- г. Пятигорск, 12:30-12:50.
Место окончания тура:
- г. Пятигорск, отель (ориентировочно в 18:00).
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13:00 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Последний день тура завершается ориентировочно в 18:00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Какие есть правила и техника безопасности в туре?
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.
Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.