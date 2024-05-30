Туры на новогодние праздники 2024 в Ессентуках

Найдено 6 туров в категории «Новогодние туры 2024» в Ессентуках, цены от 39 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый год с видом на Эльбрус
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год с видом на Эльбрус
Начало: г. Минеральные Воды / г. Ессентуки
«В первый день Нового года у вас есть возможность отправиться на прогулку по городу, побродить по аллеям празднично украшенных скверов и парков, насладиться спокойствием и такой особенной атмосферой, царящими вокруг»
28 дек в 10:00
от 39 700 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 66 800 за человека
Новый год на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год на Кавказе
Начало: г. Пятигорск
«Новый год — праздник особенный»
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 500 за человека
Новый год в Кисловодске
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
«В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе»
28 дек в 10:00
от 53 600 за человека
Новогодние каникулы в Кисловодске
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
«В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах КМВ и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе»
31 дек в 10:00
от 48 000 за человека
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Дополнительно возможно проведение новогоднего банкета»
53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Новый год на Кавказе
    Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Новый год с видом на Эльбрус
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Новый год на Кавказе
    Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
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  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Новогодние каникулы в Кисловодске
    Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
  • Л
    Людмила
    24 января 2024
    Новый год на Кавказе
    На КМВ - впервые! Вернемся обязательно!!!!
  • Ю
    Юлия
    20 февраля 2023
    Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
    Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают особого внимания! Открытые, добрые,
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    интеллигентные, очень много интересного рассказывают в поездках, каждая история идёт от души, с любовью к своему краю! Заботливые внимательные - выкладываются полностью! Отель очень хороший, чисто, комфортно, красиво, приятный запах в холлах и в комнате! Работники отеля все высокого уровня! В ресторане всё блюда вкусные, разнообразные, завтрак с большим ассортиментом блюд, на любой вкус! В ресторане на завтраках потрясающая живая музыка! Советую взять с собой томик Лермонтова или скачать аудио-книгу для полного погружения в атмосферу Кавказа. Дома пересмотрела Герой нашего времени и увидела много теперь знакомых и не мест. Спасибо за волшебную сказку!!!

    Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживаютТур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживаютТур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают
  • О
    Ольга
    20 января 2022
    Новый год с видом на Эльбрус
    Спасибо огромное, мы уезжаем благодарными за душевный, почти родственный приём)) Понравилось все: и проживание, и транспорт, ОСОБЕННО экскурсовод)) Будем рекомендовать вас всем знакомым) Спасибо за душевное отношение и прекрасную работу)))) Туристов вам и процветания)))
  • Ю
    Юлия
    10 января 2022
    Новый год в Кисловодске
    Добрый день! Спасибо большое за организацию тура. Благодарим гидов, организаторов и менеджеров проекта! Эльбрус и Чегет невероятно красивы. На Домбае
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    была вьюга, но это никаким образом не омрачило наш отдых. Мы ещё вернёмся! Отдельную благодарность хотелось бы выразить гиду Светлане! Приятная в общении! Безумно интересно рассказывает! Две экскурсии были в сопровождении с ней, что нас сильно порадовало! Читала нам стихи Пушкина и Лермонтова, потрясающе!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Новогодние туры 2024»

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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  3. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Ессентуках в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 6 авторских туров от 39 700 до 66 800. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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