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Авторский тур
5 дней
Новый год с видом на Эльбрус
Начало: г. Минеральные Воды / г. Ессентуки
«В первый день Нового года у вас есть возможность отправиться на прогулку по городу, побродить по аллеям празднично украшенных скверов и парков, насладиться спокойствием и такой особенной атмосферой, царящими вокруг»
28 дек в 10:00
от 39 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 66 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год на Кавказе
Начало: г. Пятигорск
«Новый год — праздник особенный»
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый год в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
«В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе»
28 дек в 10:00
от 53 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
«В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах КМВ и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе»
31 дек в 10:00
от 48 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Дополнительно возможно проведение новогоднего банкета»
53 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана30 мая 2024Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ТТатьяна18 мая 2024Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
- ЛЛюдмила24 января 2024На КМВ - впервые! Вернемся обязательно!!!!
- ЮЮлия20 февраля 2023Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают особого внимания! Открытые, добрые,
- ООльга20 января 2022Спасибо огромное, мы уезжаем благодарными за душевный, почти родственный приём)) Понравилось все: и проживание, и транспорт, ОСОБЕННО экскурсовод)) Будем рекомендовать вас всем знакомым) Спасибо за душевное отношение и прекрасную работу)))) Туристов вам и процветания)))
- ЮЮлия10 января 2022Добрый день! Спасибо большое за организацию тура. Благодарим гидов, организаторов и менеджеров проекта! Эльбрус и Чегет невероятно красивы. На Домбае
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур в Ессентуках в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 6 авторских туров от 39 700 до 66 800. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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