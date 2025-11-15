Мои заказы

Рождественский Кавказ за два дня

Встречаем Рождество в горах Кавказа! Каждый сам решает, где его провести: исследовать древние каменные башни Верхней Балкарии, подняться на самую высокую гору Европы — Эльбрус или отправиться туда, где соседствуют острые пики гор, леса, бурные реки и альпийские поляны — на Домбай.

Закончим тур посещением городов Ставропольского края — одного из самых известных курортных оздоровительных регионов России.
Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в гостиницу после 14:00.

Ужин в гостинице.

2 день

Экскурсия в Домбай / Эльбрус / Верхняя Балкария

Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Остановка на завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:00.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

  • остановка на завтрак за доп. плату;
  • в Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;
  • домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.

Свободное время.

Обед в местных кафе (доп. плата)

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант III Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

  • Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
  • поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
  • село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
  • Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
  • село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в Пятигорск в 19:00-19:30.

Ужин в гостинице.

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Внимание! Дополнительные расходы.

3 день

Города КМВ. Отъезд

Выселение до экскурсии.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату.

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 33 400
Комфорт 35 900		Стандарт 24 600
Комфорт 25 850 		--21 650
НаутилусСтандарт 25 600Стандарт 21 450
Полулюкс 22 750		Полулюкс 21 250Полулюкс 21 250-
Машук

Эконом 27 050

Стандарт 28 300

Эконом 22 000

Стандарт22 250

--20 900
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:
  • Маск — стандарт, делюкс, полулюкс;
  • Бештау – комфорт, люкс;
  • Машук — стандарт.

Варианты проживания

Бештау

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере:кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Машук

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Наутилус

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе:1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин
  • 3 день: завтрак
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 1 100 руб
  • Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гора Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 700 руб
  • Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Мусса-Ачитара: при единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
  • При единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 500 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Г. Пятигорск / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • очень теплая удобная обувь;
  • очень теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки;
  • купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, гостю надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь:

Каждый день с гостями будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Гость должен:

  • явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Какая стоимость у дополнительных суток в гостинице на 1 человека?

Уточняется.

Может ли программа быть изменена?

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии — заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

