Закончим тур посещением городов Ставропольского края — одного из самых известных курортных оздоровительных регионов России.
Программа тура по дням
Заезд. Свободное время
Заселение в гостиницу после 14:00.
Ужин в гостинице.
Экскурсия в Домбай / Эльбрус / Верхняя Балкария
Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Питание на маршруте за доп. плату.
Остановка на завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.
Ужин в гостинице.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:00.
Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.
Питание на маршруте за доп. плату.
По программе экскурсии:
- остановка на завтрак за доп. плату;
- в Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;
- домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.
Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.
Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.
Свободное время.
Обед в местных кафе (доп. плата)
Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.
Ужин в гостинице.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант III Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
Питание на маршруте за доп. плату.
По программе экскурсии:
- Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
- поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
- село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
- Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
- село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в Пятигорск в 19:00-19:30.
Ужин в гостинице.
Внимание! Дополнительные расходы.
Города КМВ. Отъезд
Выселение до экскурсии.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату.
В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 33 400
Комфорт 35 900
|Стандарт 24 600
Комфорт 25 850
|-
|-
|21 650
|Наутилус
|Стандарт 25 600
|Стандарт 21 450
Полулюкс 22 750
|Полулюкс 21 250
|Полулюкс 21 250
|-
|Машук
Эконом 27 050
Стандарт 28 300
Эконом 22 000
Стандарт22 250
|-
|-
|20 900
- Маск — стандарт, делюкс, полулюкс;
- Бештау – комфорт, люкс;
- Машук — стандарт.
Варианты проживания
Бештау
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере:кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Машук
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Наутилус
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе:1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: ужин
- 3 день: завтрак
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
- Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
- Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 1 100 руб
- Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гора Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 700 руб
- Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
- Канатные дороги на склоне горы Мусса-Ачитара: при единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
- При единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 500 руб
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- очень теплая удобная обувь;
- очень теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- дождевик;
- солнцезащитные очки;
- купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, гостю надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь:
Каждый день с гостями будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.
Места посадки на экскурсии:
- при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная ул.);
- при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Гость должен:
- явиться к месту сбора группы в назначенное время;
- иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
- иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
- соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
- уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Какая стоимость у дополнительных суток в гостинице на 1 человека?
Уточняется.
Может ли программа быть изменена?
Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии — заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.