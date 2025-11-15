2 день

Экскурсия в Домбай / Эльбрус / Верхняя Балкария

Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Остановка на завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:00.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

остановка на завтрак за доп. плату;

за доп. плату; в Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;

или озеро Кара Кёль; домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.

Свободное время.

Обед в местных кафе (доп. плата)

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант III Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье , где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;

, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа; поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;

село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;

в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен; Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;

— остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу; Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);

— самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное); село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в Пятигорск в 19:00-19:30.

Ужин в гостинице.

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Внимание! Дополнительные расходы.

