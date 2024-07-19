Туры подходящие для зимних прогулок по Ессентукам

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Ессентуках, цены от 18 350 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 66 800 за человека
Новогодние каникулы в Кисловодске
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новогодние каникулы в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
«В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах КМВ и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе»
31 дек в 10:00
от 48 000 за человека
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
На автобусе
скидка
8%
3 отзыва
3 дня
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 2000018 350 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
  2. Новогодние каникулы в Кисловодске
  3. Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Ессентуках в августе 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 18 350 до 66 800 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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