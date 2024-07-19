З Зиннатуллин Новогодние каникулы в Кисловодске Все понравилось! Отличный сервис. Гостиница хорошая, вид с балкона обалденный! Хорошие завтраки, удобное расположение. Экскурсии интересные, экскурсоводы грамотные, внимательные, всегда идут на встречу.

Е Екатерина Новогодние каникулы в Кисловодске Замечательно организован тур, начиная с организационных вопросов на стадии бронирования, и на протяжении всех 5 дней. Отличные экскурсоводы, несмотря на то, что иногда маршрут пролегал по одним и тем же дорогам, ни разу не было повторения информации.

О Ольга Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Прекрасные впечатления от экскурсионного тура " Чарующий Кавказ".

Е Елена Новогодние каникулы в Кисловодске Гиды прекрасно справляются с организацией экскурсии, дают время свободно пройтись по достопримечательностям и рынкам. Все доброжелательные. Комфортабельные автобусы.

О Оксана Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Все прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем на следующий год с вами ещё одну поездку)

Т Татьяна Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!

А Андрей Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.

А Анастасия Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!