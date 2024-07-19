6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 66 800₽ за человека
5 дней
Новогодние каникулы в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
«В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах КМВ и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе»
31 дек в 10:00
от 48 000₽ за человека
скидка
8%
3 дня
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 2000018 350₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЗЗиннатуллин19 июля 2024Все понравилось! Отличный сервис. Гостиница хорошая, вид с балкона обалденный! Хорошие завтраки, удобное расположение. Экскурсии интересные, экскурсоводы грамотные, внимательные, всегда идут на встречу.
- ЕЕкатерина17 июля 2024Замечательно организован тур, начиная с организационных вопросов на стадии бронирования, и на протяжении всех 5 дней. Отличные экскурсоводы, несмотря на то, что иногда маршрут пролегал по одним и тем же дорогам, ни разу не было повторения информации.
- ООльга17 июля 2024Прекрасные впечатления от экскурсионного тура " Чарующий Кавказ".
- ЕЕлена10 июля 2024Гиды прекрасно справляются с организацией экскурсии, дают время свободно пройтись по достопримечательностям и рынкам. Все доброжелательные. Комфортабельные автобусы.
- ООксана5 июля 2024Все прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем на следующий год с вами ещё одну поездку)
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Зимние»
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