С середины августа по сентябрь, в зависимости от погодных условий

Фототур выходного дня с обучением съёмке ночного пейзажа. Подходит как для начинающих любителей, так и для увлечённых пейзажников. Тур ночной, возвращение в город в районе 2-3 часов утра, выезд во второй половине дня накануне. Озеро Сасык-СивашВ Крыму много удивительных мест, ведь Крым, как вы понимаете, это не только пляж и море. Это ещё и горы, и удивительные соляные озёра. Таково например солёное розовое озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией. Это очень крупный водоем Крыма естественного происхождения, с севера на восток разделённый автомобильной дамбой.

Особенность этого озера в том, что с одной стороны Сасык глубок, и вода в нем конечно необычного, но уж точно не красного цвета. А вот с другой стороны, где средняя глубина озера пол метра, а максимальная полтора, вода бывает от нежно розового, до фиолетового или алого цвета.

Вот за этой красотой на озеро и едут. И фотографы, и пейзажисты, и просто туристы. Потому что место необычное. Похоже не него Кояшское озеро, но то очень далеко от цивилизации, хотя и на него мы с удовольствием отвезем, особенно, на цветение тюльпанов.

Озеро Сасык не просто красивое, рапа (солёная вода) в нём обладает целебными свойствами. В воде озера Сасык растворено огромное количество минеральных веществ. Часто спрашивают, почему озеро розового цвета? Дело в том, что тут обитают микроводоросли Дуналиелла Салина (Дуналиелла солоноводная, на латыни — Dunaliellasalina), одноклеточная зелёная водоросль, выделяющая бета-каротин. Он и придает воде её оттенок.

В процессе выпаривания, летом, цвет становится интенсивнее. И чем выше соленость озера, тем оно ярче

Самое идеальное время для посещения озера это август и сентябрь. Особенно, если они засушливые. Если вы фотограф-пейзажист, то стоит приехать в короткий фототур в августе. Фототур, в отличие от обычной экскурсии, рассчитан на фотосъемку в режимное время — на закате, и ночью. Если в конце лета стоит жара, то озеро очень интенсивного розового цвета, а на столбах, которые остались от перегородок раповых бассейнов, нарастает необычная «юбка» из соли. Август интересен ещё и тем, что прямо над озером и столбиками висит Млечный путь, очень яркий. И если позволит луна, можно снять фантастический ночной пейзаж. Впрочем, не только в августе, засветки от городов тут не много, можно приехать и в сентябре.

Не фотографам тоже такой формат будет интересен. Можно проводить закат на озере, и когда другие группы разъедутся, полюбоваться звездным небом и подышать соленым воздухом.

Мы приезжаем на берег, напротив столбов, оставшихся от разделительных сооружений. Здесь остаются не нужные на съемке вещи, а участники пешком переходят на точку примерно в 300 метрах от края лиманЧто вас ожидает:16:00 — сбор участников фотопрогулки

В зависимости от места, где вы живёте (отдыхаете), мы можем забрать вас как в Симферополе, так и в Евпатории. Из других городов вам придется до точки старта добираться самостоятельно. Если вы на своей машине, то вам удобнее всего будет приехать уже на локацию.

18:00 — приезд на точку съёмки

Знакомимся, выбираем точки. Скоро мы с вами пойдём снимать закат на озере, а потом — передний план в пост-закатном свете. В зависимости от того, как вы подготовлены (одежда, техника), мы поможем вам с выбором сюжета и места для фотосъёмки. Закатная съёмка вместе с поиском ночной точки займёт у нас часа два. Ведь надо будет не только найти место каждому участнику, но и сделать так, чтобы никто друг другу не мешал.

21:00 — перерыв, ужин и общение

Точки выбраны, штативы стоят, передний план готов. Самое время приступить к ужину. Обратите внимание, мы рассчитываем угощение на достаточно среднестатистического человека. Если у вас есть предпочтения по продуктам, например, вы что-то не едите, сообщите об этом заранее. Во время ужина рассматриваем ваши работы, если что-то надо поправить, то подскажем, как. Вообще, вы в любой момент можете спрашивать, постараемся ответить на все вопросы.

23:00 — астрофото (съёмка ночного неба)

Возвращаемся на точки. Обратите внимание, вероятно вам придётся включать фонари для того, чтобы сделать какой-то кадр. На озере плохо достаточно слышно, особенно если вы стоить в нескольких метрах друг от друга (например, группа снимает с берега, а вторая группа с воды). В этом случае с каждым участником будет гид с рацией, чтобы обговорить возможность включения подсветки. Ночная фотосъемка, это длинные выдержки, возможно интервальная. Давайте уважать друг друга, ведь нет ничего обиднее, чем когда тебе товарищи случайно запарывают хороший кадр.

02:00 — сборы и дорога домой

Собираем фототехнику. Тут самое время показать друг другу, что получилось. Пьём чай/кофе и собираемся в сторону дома. Собираться будем долго. Пока мы ходили по озеру, на ногах и штативах сто процентов нарос слой соли. Специально для этого дела мы возьмем с собой около 10-15 литров пресной воды. Организационные детали:• Помимо фотоаппарата, прочный штатив. Не забывайте с собой пульты, без них у вас результат может оказаться сильно хуже ожидаемого;