С середины августа по сентябрь, в зависимости от погодных условий

Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка

Озеро Сасык-Сиваш - известный лиман под Евпаторией

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Озеро Сасык-Сиваш — известный лиман под Евпаторией.

Поездка на него в августе-сентябре может отлично пополнить ваше портфолио необычными снимками.

Ведь именно в это время Млечный путь расположен наиболее удобным для съёмки образом.

Место интересно ещё и тем, что снимать мы будем с воды.

Она теплая, почти горячая.

Так что это комфортно, но зато очень необычно.

Мы приглашаем на фотопрогулку как увлечённых фотографией людей, так и новичков, начинающих, которые хотят попробовать.

В программе закатная съёмка, ночная съёмка звёздного неба.
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Фототур выходного дня с обучением съёмке ночного пейзажа. Подходит как для начинающих любителей, так и для увлечённых пейзажников. Тур ночной, возвращение в город в районе 2-3 часов утра, выезд во второй половине дня накануне. Озеро Сасык-СивашВ Крыму много удивительных мест, ведь Крым, как вы понимаете, это не только пляж и море. Это ещё и горы, и удивительные соляные озёра. Таково например солёное розовое озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией. Это очень крупный водоем Крыма естественного происхождения, с севера на восток разделённый автомобильной дамбой.
Особенность этого озера в том, что с одной стороны Сасык глубок, и вода в нем конечно необычного, но уж точно не красного цвета. А вот с другой стороны, где средняя глубина озера пол метра, а максимальная полтора, вода бывает от нежно розового, до фиолетового или алого цвета.
Вот за этой красотой на озеро и едут. И фотографы, и пейзажисты, и просто туристы. Потому что место необычное. Похоже не него Кояшское озеро, но то очень далеко от цивилизации, хотя и на него мы с удовольствием отвезем, особенно, на цветение тюльпанов.
Озеро Сасык не просто красивое, рапа (солёная вода) в нём обладает целебными свойствами. В воде озера Сасык растворено огромное количество минеральных веществ. Часто спрашивают, почему озеро розового цвета? Дело в том, что тут обитают микроводоросли Дуналиелла Салина (Дуналиелла солоноводная, на латыни — Dunaliellasalina), одноклеточная зелёная водоросль, выделяющая бета-каротин. Он и придает воде её оттенок.
В процессе выпаривания, летом, цвет становится интенсивнее. И чем выше соленость озера, тем оно ярче
Самое идеальное время для посещения озера это август и сентябрь. Особенно, если они засушливые. Если вы фотограф-пейзажист, то стоит приехать в короткий фототур в августе. Фототур, в отличие от обычной экскурсии, рассчитан на фотосъемку в режимное время — на закате, и ночью. Если в конце лета стоит жара, то озеро очень интенсивного розового цвета, а на столбах, которые остались от перегородок раповых бассейнов, нарастает необычная «юбка» из соли. Август интересен ещё и тем, что прямо над озером и столбиками висит Млечный путь, очень яркий. И если позволит луна, можно снять фантастический ночной пейзаж. Впрочем, не только в августе, засветки от городов тут не много, можно приехать и в сентябре.
Не фотографам тоже такой формат будет интересен. Можно проводить закат на озере, и когда другие группы разъедутся, полюбоваться звездным небом и подышать соленым воздухом.
Мы приезжаем на берег, напротив столбов, оставшихся от разделительных сооружений. Здесь остаются не нужные на съемке вещи, а участники пешком переходят на точку примерно в 300 метрах от края лиманЧто вас ожидает:16:00 — сбор участников фотопрогулки
В зависимости от места, где вы живёте (отдыхаете), мы можем забрать вас как в Симферополе, так и в Евпатории. Из других городов вам придется до точки старта добираться самостоятельно. Если вы на своей машине, то вам удобнее всего будет приехать уже на локацию.
18:00 — приезд на точку съёмки
Знакомимся, выбираем точки. Скоро мы с вами пойдём снимать закат на озере, а потом — передний план в пост-закатном свете. В зависимости от того, как вы подготовлены (одежда, техника), мы поможем вам с выбором сюжета и места для фотосъёмки. Закатная съёмка вместе с поиском ночной точки займёт у нас часа два. Ведь надо будет не только найти место каждому участнику, но и сделать так, чтобы никто друг другу не мешал.
21:00 — перерыв, ужин и общение
Точки выбраны, штативы стоят, передний план готов. Самое время приступить к ужину. Обратите внимание, мы рассчитываем угощение на достаточно среднестатистического человека. Если у вас есть предпочтения по продуктам, например, вы что-то не едите, сообщите об этом заранее. Во время ужина рассматриваем ваши работы, если что-то надо поправить, то подскажем, как. Вообще, вы в любой момент можете спрашивать, постараемся ответить на все вопросы.
23:00 — астрофото (съёмка ночного неба)
Возвращаемся на точки. Обратите внимание, вероятно вам придётся включать фонари для того, чтобы сделать какой-то кадр. На озере плохо достаточно слышно, особенно если вы стоить в нескольких метрах друг от друга (например, группа снимает с берега, а вторая группа с воды). В этом случае с каждым участником будет гид с рацией, чтобы обговорить возможность включения подсветки. Ночная фотосъемка, это длинные выдержки, возможно интервальная. Давайте уважать друг друга, ведь нет ничего обиднее, чем когда тебе товарищи случайно запарывают хороший кадр.
02:00 — сборы и дорога домой
Собираем фототехнику. Тут самое время показать друг другу, что получилось. Пьём чай/кофе и собираемся в сторону дома. Собираться будем долго. Пока мы ходили по озеру, на ногах и штативах сто процентов нарос слой соли. Специально для этого дела мы возьмем с собой около 10-15 литров пресной воды. Организационные детали:• Помимо фотоаппарата, прочный штатив. Не забывайте с собой пульты, без них у вас результат может оказаться сильно хуже ожидаемого;
  • Для комфортного пребывания на озере в рапе во время съемки обязательно взять запасной комплект одежды, на случай падения в озеро;
  • На ноги — коралловые тапочки или неопреновые носки. В худшем случае босиком. Резиновые сапоги и пляжные тапочки не подойдут;
  • Одежда: футболка на вечер, флисовая кофта и непродуваемая ветровка на ночь. Вода очень теплая, но при этом воздух сильно холоднее, чем вода;
  • Не допускается поездка с открытыми, не зажившими ранками. В этом случае вы не сможете войти в воду, да и воздух вокруг озера солёный настолько, что неприятные ощущения гарантированы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Индивидуальная
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Симферополя/Евпатории и обратно
  • Обучение фотосъемке и последующей обработке
  • Чай/кофе
  • Ужин между вечерней и ночной съемкой.
Что не входит
  • Индивидуальное снаряжение
  • Прокат фототехники
  • Индивидуальная аптечка.
Место начала и завершения
Уточните после бронирования
Важная информация
  • Для того, чтобы принять участие, вам понадобится:
  • Помимо фотоаппарата, прочный штатив. Не забывайте с собой пульты, без них у вас результат может оказаться сильно хуже ожидаемого
  • Для комфортного пребывания на озере в рапе во время съемки обязательно взять запасной комплект одежды, на случай падения в озеро
  • На ноги — коралловые тапочки или неопреновые носки. В худшем случае босиком. Резиновые сапоги и пляжные тапочки не подойдут
  • Одежда: футболка на вечер, флисовая кофта и непродуваемая ветровка на ночь. Вода очень теплая, но при этом воздух сильно холоднее, чем вода
  • Не допускается поездка с открытыми, не зажившими ранками. В этом случае вы не сможете войти в воду, да и воздух вокруг озера солёный настолько, что неприятные ощущения гарантированы.
Когда и сколько длится?
Когда: С середины августа по сентябрь, в зависимости от погодных условий
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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С середины августа по сентябрь, в зависимости от погодных условий

Наталья Ф.
Наталья Ф.
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