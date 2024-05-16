1 чел.
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Фотопрогулка
2 часа
Популярное предложение
Групповая фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро
Отправляйтесь на фотопрогулку по розовому озеру Сасык-Сиваш и лебединому озеру в Евпатории. Уникальные фото и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Улица Тучина 2, Собор Николая Чудотворца
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
11 июня в 10:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час 45 минут
Экскурсия по Евпатории: Маршрут «Малый Иерусалим»
Погрузитесь в атмосферу старой Евпатории на индивидуальной экскурсии «Малый Иерусалим». Узкие улочки, древние храмы и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ул. Тучина, 1. У главного входа в собор св. Никола...
Расписание: Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, 1/2, Евпатория
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Мини-группа
1 час 15 минут
Удивительная Евпатория: Малый Иерусалим, Джеваль, храмы, синагога, мечеть
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Собор св. Николая, ул. Тучина, 2
Расписание: Ежедневно
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
600₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Первое свидание с Евпаторией: групповая экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в историю Евпатории, прогуливаясь по её античным и средневековым достопримечательностям. Узнайте о культуре и архитектуре города
Начало: Революции, 36 (справа от главного вход в мечеть)
Расписание: В 16:00, 17:00 в зависимости от дня проведения
Завтра в 17:00
14 июня в 16:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Евпатории: автобусно-пешеходный тур с гидом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Евпатории! Узнайте историю города, посетите уникальные храмы и насладитесь комфортной поездкой на автобусе
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: вт 14.00
11 июня в 13:30
700₽ за человека
Групповая
14 часов
Групповая экскурсия: Ялта - Ливадия, Южный берег Крыма
Поездка в Ялту и Ливадию подарит незабываемые впечатления. Посетите Ливадийский дворец, полюбуйтесь замком Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По воскресеньям в 6.10
16 июня в 06:00
23 июня в 06:00
1 800₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
11 июня в 11:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Западный берег Крыма и Тарханкут
Погрузитесь в атмосферу дикого моря и гор, наслаждаясь красотами Западного Крыма. Уникальные места, античные раскопки и бирюзовая вода ждут вас
Начало: Договариваемся в каждом случае по телефону
Расписание: Каждый день в 8.00
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина16 мая 2024Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.
- ММария6 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Наш гид - Игорь рассказал нам историю города Евпатории очень красочно и живописно, за что ему большое спасибо. Вставки рэпа в исторический экскурс было очень впечатлительно.
- ММария5 мая 2024Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻
- РРоман5 мая 2024Отличный экскрурсовод Игорь! Всё популярно и доступно рассказал и показал! Ещё приятно удивил своим творчеством связанным с Евпаторией)) Класс
- ТТатьяна2 мая 2024Всё очень профессионально и интересно, показаны все основные объекты Евпатории. Рассказ был эмоциональным, живым, сопровождался мгновенным переодеванием в театральный костюм.
- ВВалентина1 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Игорь превосходный рассказчик, сразу видно что увлечен своим делом. Свободно отвечал на возникающие вопросы. Мне очень понравилось, спасибо большое за прогулку и музыкальное сопровождение)
- ВВера29 апреля 2024Эрудированный гид и лёгкое общение.
- ГГалина29 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Игорь рассказал много интересного об истории города,поразил нас своим талантом. Два с половиной часа пролетели незаметно. Очень внимательный
- ННаталья29 апреля 2024Здравствуйте,прошли по интереснейшему маршруту Малый Ирусалим,увидели потрясающую архитектуру,мощенные улочки,получили массу впечатлений от эмоционального и креативного экскурсовода
- ЮЮрий21 апреля 2024Одно слово: СУПЕР.
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Популярные места»
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