Главные экскурсионные места в Евпатории

Найдено 11 экскурсий в категории «Популярные места» в Евпатории, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
Фотопрогулка
2 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Групповая фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро
Отправляйтесь на фотопрогулку по розовому озеру Сасык-Сиваш и лебединому озеру в Евпатории. Уникальные фото и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Улица Тучина 2, Собор Николая Чудотворца
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
11 июня в 10:30
1 600 за человека
Маршрут «Малый Иерусалим»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 45 минут
19 отзывов
Экскурсия по Евпатории: Маршрут «Малый Иерусалим»
Погрузитесь в атмосферу старой Евпатории на индивидуальной экскурсии «Малый Иерусалим». Узкие улочки, древние храмы и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ул. Тучина, 1. У главного входа в собор св. Никола...
Расписание: Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600 за человека
Караимский тур по Евпатории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
19 отзывов
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, 1/2, Евпатория
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 700 за человека
Удивительная Евпатория
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час 15 минут
28 отзывов
Удивительная Евпатория: Малый Иерусалим, Джеваль, храмы, синагога, мечеть
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Собор св. Николая, ул. Тучина, 2
Расписание: Ежедневно
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
600 за человека
Первое свидание с Евпаторией
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
22 отзыва
Первое свидание с Евпаторией: групповая экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в историю Евпатории, прогуливаясь по её античным и средневековым достопримечательностям. Узнайте о культуре и архитектуре города
Начало: Революции, 36 (справа от главного вход в мечеть)
Расписание: В 16:00, 17:00 в зависимости от дня проведения
Завтра в 17:00
14 июня в 16:00
750 за человека
История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Евпатории
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Евпатории: автобусно-пешеходный тур с гидом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Евпатории! Узнайте историю города, посетите уникальные храмы и насладитесь комфортной поездкой на автобусе
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: вт 14.00
11 июня в 13:30
700 за человека
Ялта - Ливадия
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия: Ялта - Ливадия, Южный берег Крыма
Поездка в Ялту и Ливадию подарит незабываемые впечатления. Посетите Ливадийский дворец, полюбуйтесь замком Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По воскресеньям в 6.10
16 июня в 06:00
23 июня в 06:00
1 800 за человека
Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
11 июня в 11:00
59005 310 за всё до 4 чел.
Невероятный вояж к Западному берегу Крыма
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Западный берег Крыма и Тарханкут
Погрузитесь в атмосферу дикого моря и гор, наслаждаясь красотами Западного Крыма. Уникальные места, античные раскопки и бирюзовая вода ждут вас
Начало: Договариваемся в каждом случае по телефону
Расписание: Каждый день в 8.00
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Наш гид - Игорь рассказал нам историю города Евпатории очень красочно и живописно, за что ему большое спасибо. Вставки рэпа в исторический экскурс было очень впечатлительно.
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Удивительная Евпатория
    Отличный экскрурсовод Игорь! Всё популярно и доступно рассказал и показал! Ещё приятно удивил своим творчеством связанным с Евпаторией)) Класс
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Маршрут «Малый Иерусалим»
    Всё очень профессионально и интересно, показаны все основные объекты Евпатории. Рассказ был эмоциональным, живым, сопровождался мгновенным переодеванием в театральный костюм.
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    Дважды подача исторического материала сопровождалась коротким современным репом. Трижды была в Евпатории и на этой экскурсии тоже, но впервые подача материала была такой интересной, необычной и запоминающейся, кстати, не в ущерб цифрам, датам и историческим фактам. Огромное спасибо Игорю!

  • В
    Валентина
    1 мая 2024
    Удивительная Евпатория
    Экскурсия прошла замечательно. Игорь превосходный рассказчик, сразу видно что увлечен своим делом. Свободно отвечал на возникающие вопросы. Мне очень понравилось, спасибо большое за прогулку и музыкальное сопровождение)
  • В
    Вера
    29 апреля 2024
    Удивительная Евпатория
    Эрудированный гид и лёгкое общение.
  • Г
    Галина
    29 апреля 2024
    Первое свидание с Евпаторией
    Прекрасная экскурсия! Игорь рассказал много интересного об истории города,поразил нас своим талантом. Два с половиной часа пролетели незаметно. Очень внимательный
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    к интересам гостей города. Его фишки не хочу спойлерить: пусть сохраниться интрига! Но несомненно рекомендую всем,кто хочет узнать город поближе! Спасибо огромное!

  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Первое свидание с Евпаторией
    Здравствуйте,прошли по интереснейшему маршруту Малый Ирусалим,увидели потрясающую архитектуру,мощенные улочки,получили массу впечатлений от эмоционального и креативного экскурсовода
  • Ю
    Юрий
    21 апреля 2024
    Маршрут «Малый Иерусалим»
    Одно слово: СУПЕР.

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Популярные места»

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