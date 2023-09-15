Познавательные экскурсии на природе в Евпатории

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Евпатории, цены от 1 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
Фотопрогулка
2 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Групповая фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро
Отправляйтесь на фотопрогулку по розовому озеру Сасык-Сиваш и лебединому озеру в Евпатории. Уникальные фото и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Улица Тучина 2, Собор Николая Чудотворца
«Самые яркие природные чудеса природы Евпатории предстанут перед вами во всей красе»
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
11 июня в 10:30
1 600 за человека
Поездка в парк львов «Тайган»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Уникальная поездка в парк львов «Тайган» в Крыму
Хотите увидеть львов, тигров и ягуаров в условиях, приближенных к их естественной среде? Парк львов «Тайган» ждёт вас! Удовольствие для всей семьи
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
«Об экскурсии Мы предлагаем вам съездить в уникальный, не имеющий аналогов в Европе сафари-парк «Тайган»»
Расписание: сб в 8.00
30 июня в 07:45
7 июля в 07:45
1 500 за человека
Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
«Озеро Сасык-Сиваш одно из самых ярких и удивительных мест в западном Крыму»
11 июня в 11:00
59005 310 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 сентября 2023
    Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Было бы 10 звёзд, и их было бы мало!!! Анна, супер гид!!! Очень много интересных фактов рассказывает, сразу видно, что коренной житель Евпатории. А фото просто огонь 🔥🔥🔥! Знает места, все тонкости. Всем рекомендую именно Анну!!!
  • Р
    Рада
    10 сентября 2023
    Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Мне всё очень понравилось. Анна не только профессиональный фотограф, но и отличный рассказчик. Я узнала много нового! Полюбовалась на лебедей и розовое озеро. Буду рекомендовать. Спасибо большое!
  • Т
    Теплякова
    22 августа 2023
    Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Всё было просто замечательно!
  • А
    Анастасия
    14 августа 2023
    Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Я ещё в мае узнала про существование розового озера в Крыму, с тех пор считала дни до встречи с этим
    читать дальше

    потрясающим местом! Долго думала, как добираться и как организовать поездку, и случайно нашла Анну на сайте Спутник 8. Анна прекрасный собеседник, наша поездка прошла удивительно легко и позитивно, с морем прекрасных впечатлений! Я впервые так близко соприкоснулась с лебедями, кормить их было очень интересно! Ну а озеро… Озеро - бесподобно! Моя любовь на всю жизнь! Спасибо большое!

  • Л
    Л
    30 августа 2022
    Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Отличная экскурсия. Я на озере бывала сама не один раз, но таких красот не видела! Анна знает правильные места и очень интересно рассказывает! Большое спасибо за потрясающий день!
  • И
    Ирина
    14 июля 2022
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Экскурсия очень понравилась. Уникальный объект природы, было очень интересно с ним познакомиться. Единственный "минус" - было пасмурно и не удалось в полной мере насладиться цветом воды.
  • A
    Anna
    19 июля 2021
    Поездка в парк львов «Тайган»
    Прекрасно!
  • Я
    Яна
    31 августа 2020
    Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
    Невероятно красивое место! Отличные впечатления! Экскурсия практически целебная - многие просто так ездят набирать соль и лечебные грязи, так что готовьте лопаты!:D

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в июне 2024
Сейчас в Евпатории в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 5 310 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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