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Фотопрогулка
2 часа
Популярное предложение
Групповая фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро
Отправляйтесь на фотопрогулку по розовому озеру Сасык-Сиваш и лебединому озеру в Евпатории. Уникальные фото и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Улица Тучина 2, Собор Николая Чудотворца
«Самые яркие природные чудеса природы Евпатории предстанут перед вами во всей красе»
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
11 июня в 10:30
1 600₽ за человека
Групповая
8 часов
Уникальная поездка в парк львов «Тайган» в Крыму
Хотите увидеть львов, тигров и ягуаров в условиях, приближенных к их естественной среде? Парк львов «Тайган» ждёт вас! Удовольствие для всей семьи
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
«Об экскурсии Мы предлагаем вам съездить в уникальный, не имеющий аналогов в Европе сафари-парк «Тайган»»
Расписание: сб в 8.00
30 июня в 07:45
7 июля в 07:45
1 500₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
«Озеро Сасык-Сиваш одно из самых ярких и удивительных мест в западном Крыму»
11 июня в 11:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 сентября 2023Было бы 10 звёзд, и их было бы мало!!! Анна, супер гид!!! Очень много интересных фактов рассказывает, сразу видно, что коренной житель Евпатории. А фото просто огонь 🔥🔥🔥! Знает места, все тонкости. Всем рекомендую именно Анну!!!
- РРада10 сентября 2023Мне всё очень понравилось. Анна не только профессиональный фотограф, но и отличный рассказчик. Я узнала много нового! Полюбовалась на лебедей и розовое озеро. Буду рекомендовать. Спасибо большое!
- ТТеплякова22 августа 2023Всё было просто замечательно!
- ААнастасия14 августа 2023Я ещё в мае узнала про существование розового озера в Крыму, с тех пор считала дни до встречи с этим
- ЛЛ30 августа 2022Отличная экскурсия. Я на озере бывала сама не один раз, но таких красот не видела! Анна знает правильные места и очень интересно рассказывает! Большое спасибо за потрясающий день!
- ИИрина14 июля 2022Отдых на розовом озере Сасык-СивашЭкскурсия очень понравилась. Уникальный объект природы, было очень интересно с ним познакомиться. Единственный "минус" - было пасмурно и не удалось в полной мере насладиться цветом воды.
- AAnna19 июля 2021Прекрасно!
- ЯЯна31 августа 2020Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмкаНевероятно красивое место! Отличные впечатления! Экскурсия практически целебная - многие просто так ездят набирать соль и лечебные грязи, так что готовьте лопаты!:D
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Природа и пейзажи»
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