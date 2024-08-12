1 час 15 минут
Мини-группа
до 10 чел.
Удивительная Евпатория: Малый Иерусалим, Джеваль, храмы, синагога, мечеть
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Евпатория, ул. Караимская, д. 68. У зелёных ворот
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:30
2 сен в 20:30
600₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» в Евпатории
Насладитесь красотой ночного неба Крыма с помощью нашего телескопа! Откройте для себя звёзды, планеты и галактики на астрономической экскурсии в Евпатории
Начало: По договоренности
«Всю прелесть ночного неба Черноморского побережья Вы увидите с помощью нашего самого большого экскурсионного телескопа»
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
1 500₽ за человека
10 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Начало: Уточните после бронирования
«Одежда: футболка на вечер, флисовая кофта и непродуваемая ветровка на ночь»
Расписание: С середины августа по сентябрь, в зависимости от погодных условий
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
9 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия12 августа 2024Очень интересная экскурсия, посмотрели много космических объектов, гид Олег рассказывал о каждом очень интересно и познавательно.
- ООлег11 августа 2024Очень интересный рассказ о религиозных и исторических местах Старого города. Вечерняя экскурсия по прохладным улицам Малого Иерусалима. Рекомендуем всем отдыхающим.
- ТТамара13 июля 2024Все понравилось, весело, непринужденно, легкая прогулка с историческими фактами и шутками
- ССветлана24 августа 2023Очень интересная экскурсия. Посмотрели туманности и галактики, планеты нашей солнечной система. А так же повезло увидеть Персеиды.
- ААндрей5 августа 2022Всё очень увлекательно, с юмором.
- ЯЯна31 августа 2020Невероятно красивое место! Отличные впечатления! Экскурсия практически целебная - многие просто так ездят набирать соль и лечебные грязи, так что готовьте лопаты!:D
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Вечерние»
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