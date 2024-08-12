Л Лидия Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» Очень интересная экскурсия, посмотрели много космических объектов, гид Олег рассказывал о каждом очень интересно и познавательно.

О Олег Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории Очень интересный рассказ о религиозных и исторических местах Старого города. Вечерняя экскурсия по прохладным улицам Малого Иерусалима. Рекомендуем всем отдыхающим.

Т Тамара Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории Все понравилось, весело, непринужденно, легкая прогулка с историческими фактами и шутками

С Светлана Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» Очень интересная экскурсия. Посмотрели туманности и галактики, планеты нашей солнечной система. А так же повезло увидеть Персеиды.

А Андрей Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» Всё очень увлекательно, с юмором.