Вечерние экскурсии Евпатории

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Евпатории, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории
Пешая
32 отзыва
1 час 15 минут
Мини-группа
до 10 чел.
Удивительная Евпатория: Малый Иерусалим, Джеваль, храмы, синагога, мечеть
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Евпатория, ул. Караимская, д. 68. У зелёных ворот
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:30
2 сен в 20:30
600 за человека
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом»
3 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» в Евпатории
Насладитесь красотой ночного неба Крыма с помощью нашего телескопа! Откройте для себя звёзды, планеты и галактики на астрономической экскурсии в Евпатории
Начало: По договоренности
«Всю прелесть ночного неба Черноморского побережья Вы увидите с помощью нашего самого большого экскурсионного телескопа»
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
1 500 за человека
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
1 отзыв
10 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Начало: Уточните после бронирования
«Одежда: футболка на вечер, флисовая кофта и непродуваемая ветровка на ночь»
Расписание: С середины августа по сентябрь, в зависимости от погодных условий
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
9 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Вечерние»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории
  2. Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом»
  3. Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в августе 2024
Сейчас в Евпатории в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 9 400. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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