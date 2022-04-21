Приглашаю Вас совершить невероятный Вояж по Западному берегу Крыма.

Можешь?

Вместо столичного бара или клуба, ресторана на берегу моря получить Черное море колоритного контента, драйва от прогулах на катерах, джипах, прикосновений к оставленным селениям или железным монстрам у побережья.

Можешь!

Полуостров Тарханкут - это великолепие морского побережья, чистейшая бирюзовая вода, нежный белый песок, безумно красивые бухты, живописные места, Вас не оставит равнодушными.

В нашем путешествии по полуострову Тарханкут нас ждет удивительное многообразие природы: эта часть полуострова слабо освоена курортно и туристической инфраструктурой и именно это и позволило этому краю сохранить свою первозданную красоту и чистоту.

В нашем путешествии по этим таинственным местам, где все пронизано первозданной природой, мы побываем на лучших пляжах Крыма: Крымские Мальдивы, Пляж Майами, Бакалськай коса.

Присоединяйся к нам.