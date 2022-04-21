Невероятный вояж к Западному берегу Крыма

Невероятный вояж к Западному берегу Крыма
Невероятный вояж к Западному берегу Крыма
Невероятный вояж к Западному берегу Крыма
Невероятный вояж к Западному берегу Крыма
Невероятный вояж к Западному берегу Крыма
Невероятный вояж к Западному берегу Крыма
Невероятный вояж к Западному берегу Крыма

Что вас ожидает 🤩

  • В нашем путешествии по полуострову Тарханкут нас ждет удивительно многообразие природа: эта часть полуострова слабо освоена курортно и туристической инфрастуктурой и именно это и позволило этому краю сохранить свою первозданную красоту и чистоту. Сегодня это самая чистая акватория Черного моря.
  • На территории полустрвоа Тарханкут нет рек, но полуостров изобилует балками различной протяженности. Наиболее известные балки Большой и Малый Кастель, Кипчак, Ожиновая, очеретай, Глядовая.
  • Здесь очень красивы причудливых форм кекуры — это останцы скальных участков, расположенные прибрежной зоне. Особенно много их в районе Атлеша и Джангуля. В береговых скальных обрывах природа создала великолепные гроты, ниши, туннели, придающие окружающей местности таинственный и неповторимый облик.
  • Вдоль береговой линии Тарханкутского полуострова великолепные песчаные пляжи чередуются с обрывами. На участках между мысами Тарханкут и Урет встречаются живописные крохотные бухточки с миниатюрными пляжами, заканчивающиеся своеобразными привлекательными гротами. Такие уютные пляжи называются «карманными».
  • На пляжах полуострова мы можем увидеть большое колличество раковин моллюсков: гребешка, мидии, сердцевидки, солены и многие другие.
  • Здесь, на Западном берегу Крыма находятся самые лучшие песчаные пляжи в районе пгт Оленевки, Морское, Черноморское, с. Межводное. Морская вода в красивых бухтах хорошо прогревается до +25-27 градусов.
  • В нашем путешествии по этим таинственным местам, где все пронизано первозданной природой мы побываем на лучших пляжах: Крымские Мальдивы, Пляж Майами, Бакалськай коса.
  • Мы побываем на остатках древнегреческих поселений, крупнейшим из которых является древнегреческий полис Калос-Лимен, скифские могильники.
  • На мысе Тарханкут мы увидим и узнаем историю 200-летнего старинного маяка высотой в 38 метров, сооруженный из белого инкерманского известняка в 1816 году.
  • Насладимся закатом, побывав на уникальном памятнике природы — Джангульском оползневом побережье с многочисленными причудливыми скалами, обвалами, осыпями, расположенное недалеко от села Оленевка. Огромное скалистое побережье в один момент обрушилось в море, и там образовался рельеф, как в
  • Фильме про динозавров. Очень атмосферное место.
  • Совершим морскую прогулку в Оленевке, чтобы увидеть всю красоту полуострова со стороны моря, погрузимся в таинственные гроты береговой линии.
  • Увидим скульптуру каменного Мыслителя. Ещё один символ Тарханкута.
  • Полуостров Тарханкут вообще считается уникальным крымским природным уголком. Доберемся до Большого и Малого Атлеша. Берег тут почти отвесный, но сложен из мягких пород. За многие века вода и ветер придали им
  • Причудливую форму с «лестницами», гротами, пещерами и арками. Еще одна особенность Атлеша — значительная глубина. Как следствие, здесь издавна занимались рыбным промыслом, а морякам было важно уметь находить урочище в любое время суток. Тарханкут является довольно опасным для мореходов местом. Поэтому на берегу часто разжигали костры, которые могли служить ориентиром.
  • Кроме рыбаков, в небольшие укромные бухты Атлеша часто заходили контрабандисты и прочие нарушители закона. А их огненный ориентир дал наименование местности — «атеш» в переводе с персидского означает «огонь». Соответственно, ученые полагают, что здешний берег освоен и активно использовался мореплавателями еще в античные времена. Необычностью пейзажа мыс Атлеш неоднократно привлекал внимание кинематографистов. Здесь снимали такие ленты, как «Пираты ХХвека», «Тамань», «Человек-амфибия». Режиссерам не приходилось напрягать реквизиторов — местность одинаково успешно «играла» и самое
  • Себя (то есть черноморское побережье), и остров в дальнем океане.
  • Увидим знаменитую Чашу любви, которая всем кто искупается в ней, исполняет желания.
  • Посетим уникальное озеро Донузлав, чтобы насладиться свежайшими устрицами и узнать легенды этого таинственного озера. Озеро Донузлав упоминается еще историком Геродотом в его «Истории» как река Гипакирис. Среди историков и археологов нет единого мнения, как образовалось озеро. Возможно, в древности это был открытый морской залив, со временем отделившийся от моря песчаной пересыпью. Сегодня это одно из самых больших соленых озер в Крыму. В Советском Союзе озеро было сверхсекретным местом расположения военно-морской базы Черноморского флота до 1994 года.
  • Это и многое другое нас ждет в нашем путешествии по западному берегу Крыма
Приглашаю Вас совершить невероятный Вояж по Западному берегу Крыма.

Можешь?

Вместо столичного бара или клуба, ресторана на берегу моря получить Черное море колоритного контента, драйва от прогулах на катерах, джипах, прикосновений к оставленным селениям или железным монстрам у побережья.

Можешь!

Полуостров Тарханкут - это великолепие морского побережья, чистейшая бирюзовая вода, нежный белый песок, безумно красивые бухты, живописные места, Вас не оставит равнодушными.
В нашем путешествии по полуострову Тарханкут нас ждет удивительное многообразие природы: эта часть полуострова слабо освоена курортно и туристической инфраструктурой и именно это и позволило этому краю сохранить свою первозданную красоту и чистоту.
В нашем путешествии по этим таинственным местам, где все пронизано первозданной природой, мы побываем на лучших пляжах Крыма: Крымские Мальдивы, Пляж Майами, Бакалськай коса.
Присоединяйся к нам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль бизнес-класса
  • Питьевая вода
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед в кафе во время поездки и ужин на устричной ферме.
  • Индивидуальная поездка на катере вдоль береговой линии у мыса Тарханкут - 4 500 рублей, поездка на катере с группой - 800 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договариваемся в каждом случае по телефону
Завершение: Место проживания гостей
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 8.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 8.00

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