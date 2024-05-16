Г Галина Караимский тур по Евпатории Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.

М Мария Караимский тур по Евпатории Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻

Н Надежда Караимский тур по Евпатории читать дальше для ребенка 11лет было интересно и понятно все), с чувством юмора, с чутким отношением к экскурсантам. Всем рекомендуем данный тур и особенно с Татьяной! Огромное спасибо! Очень понравилась экскурсия «Малый Иерусалим». Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Настоящий профессионал! Очень много знает, легко и доступно рассказывает (даже

О Ольга Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш Было бы 10 звёзд, и их было бы мало!!! Анна, супер гид!!! Очень много интересных фактов рассказывает, сразу видно, что коренной житель Евпатории. А фото просто огонь 🔥🔥🔥! Знает места, все тонкости. Всем рекомендую именно Анну!!!

Р Рада Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш Мне всё очень понравилось. Анна не только профессиональный фотограф, но и отличный рассказчик. Я узнала много нового! Полюбовалась на лебедей и розовое озеро. Буду рекомендовать. Спасибо большое!

С Светлана Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» Очень интересная экскурсия. Посмотрели туманности и галактики, планеты нашей солнечной система. А так же повезло увидеть Персеиды.

Т Теплякова Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш Всё было просто замечательно!

А Анастасия Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш читать дальше потрясающим местом! Долго думала, как добираться и как организовать поездку, и случайно нашла Анну на сайте Спутник 8. Анна прекрасный собеседник, наша поездка прошла удивительно легко и позитивно, с морем прекрасных впечатлений! Я впервые так близко соприкоснулась с лебедями, кормить их было очень интересно! Ну а озеро… Озеро - бесподобно! Моя любовь на всю жизнь! Спасибо большое! Я ещё в мае узнала про существование розового озера в Крыму, с тех пор считала дни до встречи с этим

Л Л Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш Отличная экскурсия. Я на озере бывала сама не один раз, но таких красот не видела! Анна знает правильные места и очень интересно рассказывает! Большое спасибо за потрясающий день!