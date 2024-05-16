1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
2 часа
Популярное предложение
Групповая фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро
Отправляйтесь на фотопрогулку по розовому озеру Сасык-Сиваш и лебединому озеру в Евпатории. Уникальные фото и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Улица Тучина 2, Собор Николая Чудотворца
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
11 июня в 10:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» в Евпатории
Насладитесь красотой ночного неба Крыма с помощью нашего телескопа! Откройте для себя звёзды, планеты и галактики на астрономической экскурсии в Евпатории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
11 июня в 11:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Западный берег Крыма и Тарханкут
Погрузитесь в атмосферу дикого моря и гор, наслаждаясь красотами Западного Крыма. Уникальные места, античные раскопки и бирюзовая вода ждут вас
Начало: Договариваемся в каждом случае по телефону
Расписание: Каждый день в 8.00
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина16 мая 2024Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.
- ММария5 мая 2024Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻
- ННадежда9 марта 2024Очень понравилась экскурсия «Малый Иерусалим». Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Настоящий профессионал! Очень много знает, легко и доступно рассказывает (даже
- ООльга15 сентября 2023Было бы 10 звёзд, и их было бы мало!!! Анна, супер гид!!! Очень много интересных фактов рассказывает, сразу видно, что коренной житель Евпатории. А фото просто огонь 🔥🔥🔥! Знает места, все тонкости. Всем рекомендую именно Анну!!!
- РРада10 сентября 2023Мне всё очень понравилось. Анна не только профессиональный фотограф, но и отличный рассказчик. Я узнала много нового! Полюбовалась на лебедей и розовое озеро. Буду рекомендовать. Спасибо большое!
- ССветлана24 августа 2023Очень интересная экскурсия. Посмотрели туманности и галактики, планеты нашей солнечной система. А так же повезло увидеть Персеиды.
- ТТеплякова22 августа 2023Всё было просто замечательно!
- ААнастасия14 августа 2023Я ещё в мае узнала про существование розового озера в Крыму, с тех пор считала дни до встречи с этим
- ЛЛ30 августа 2022Отличная экскурсия. Я на озере бывала сама не один раз, но таких красот не видела! Анна знает правильные места и очень интересно рассказывает! Большое спасибо за потрясающий день!
- ААндрей5 августа 2022Всё очень увлекательно, с юмором.
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Необычные»
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