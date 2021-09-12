В программе • В центре Севастополя вы увидите знаменитые памятники «Затопленным кораблям», Нахимову, Казарскому и «Графскую пристань», прогуляетесь по Матросскому бульвару. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться, сделать фотографии, пообедать.

Во время морской прогулки по бухтам Севастополя вам откроется потрясающая панорама города с катера.

• Херсонес — древнегреческий город, колыбель христианства. Вы можете побывать за дополнительную плату в Херсонесе Таврическом и в Новом Херсонесе (вход бесплатный) Краткая программа: