Севастополь — портовый город на юго-западе Крымского полуострова и главная черноморская база ВМФ России. «Город-Герой», название которого переводится как «город славы» или «город, достойный поклонения».
В рамках нашей экскурсии вы узнаете
В рамках нашей экскурсии вы узнаете
Описание экскурсии
В программе • В центре Севастополя вы увидите знаменитые памятники «Затопленным кораблям», Нахимову, Казарскому и «Графскую пристань», прогуляетесь по Матросскому бульвару. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться, сделать фотографии, пообедать.
Во время морской прогулки по бухтам Севастополя вам откроется потрясающая панорама города с катера.
• Херсонес — древнегреческий город, колыбель христианства. Вы можете побывать за дополнительную плату в Херсонесе Таврическом и в Новом Херсонесе (вход бесплатный) Краткая программа:
- Обзорная экскурсия по центру города;
- Прогулка по историческому центру Севастополя и обзор памятников;
- Морская прогулка по бухтам Севастополя;
- Херсонес. Рекомендации Последовательность посещения объектов может быть изменена Важно знать.
суббота 8.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Севастополь
- Исторический центр города
- Памятники "Затопленным кораблям", Нахимову, Казарскому и "Графскую пристань"
- Херсонес
- Бухты Севастополя
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение.
Что не входит в цену
- Музеи Херсонеса
- Морская прогулка по бухтам города (800 руб. /взрослый 700 руб. /детский)
- Вход в Новый Херсонес 500 р/ 100 р льготный
Место начала и завершения?
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: суббота 8.00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
12 сен 2021
Входит в следующие категории Евпатории
Похожие экскурсии из Евпатории
Водная прогулка
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: воскресенье в 06:00
23 ноя в 06:00
30 ноя в 06:00
2300 ₽ за человека