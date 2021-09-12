Мои заказы

Новый Херсонес - Севастополь

Севастополь — портовый город на юго-западе Крымского полуострова и главная черноморская база ВМФ России. «Город-Герой», название которого переводится как «город славы» или «город, достойный поклонения».

В рамках нашей экскурсии вы узнаете
много новой и интересной информации о городе, его богатой истории и героических личностях, которые так или иначе связаны с ним.

Мы побываем у знаменитых памятников архитектуры, которые имеют ценное историческое значение и совершим морскую прогулку по бухтам Севастополя. Кроме того осмотрите новую достопримечательность Крыма - Новый Херсонес. Также Вы сможете посетить Херсонес Таврический и побывать в соборе св. Владимира.

Описание экскурсии

В программе • В центре Севастополя вы увидите знаменитые памятники «Затопленным кораблям», Нахимову, Казарскому и «Графскую пристань», прогуляетесь по Матросскому бульвару. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться, сделать фотографии, пообедать.
Во время морской прогулки по бухтам Севастополя вам откроется потрясающая панорама города с катера.

• Херсонес — древнегреческий город, колыбель христианства. Вы можете побывать за дополнительную плату в Херсонесе Таврическом и в Новом Херсонесе (вход бесплатный) Краткая программа:

  • Обзорная экскурсия по центру города;
  • Прогулка по историческому центру Севастополя и обзор памятников;
  • Морская прогулка по бухтам Севастополя;
  • Херсонес. Рекомендации Последовательность посещения объектов может быть изменена Важно знать.

суббота 8.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Севастополь
  • Исторический центр города
  • Памятники "Затопленным кораблям", Нахимову, Казарскому и "Графскую пристань"
  • Херсонес
  • Бухты Севастополя
Что включено
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит в цену
  • Музеи Херсонеса
  • Морская прогулка по бухтам города (800 руб. /взрослый 700 руб. /детский)
  • Вход в Новый Херсонес 500 р/ 100 р льготный
Место начала и завершения?
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: суббота 8.00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

E
Elena
12 сен 2021

