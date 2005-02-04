Об экскурсии

Севастополь — портовый город на юго-западе Крымского полуострова и главная черноморская база ВМФ России. Носит звание «Город-Герой», а его название переводится как «город славы» или «город, достойный поклонения», что, конечно, не случайно. В рамках нашей экскурсии вы узнаете много новой и интересной информации о городе, его богатой истории и героических личностях, которые так или иначе связаны с ним. Мы побываем у знаменитых памятников архитектуры, которые имеют ценное историческое значение и даже посетим древний греческий город Херсонес, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Программа экскурсии

Остановка на завтрак.

Заезд в Балаклаву, где вы прогуляетесь по уютной набережной вдоль бухты и покатаетесь на катере. Балаклавская бухта, восхваленная еще древними греками, необыкновенно живописна и уютна. Во время морской прогулки вы сможете искупаться с катера, сделать красивые фотографии, а если повезет увидеть дельфинов, которые иногда любят посоревноваться в скорости с катером!

Малахов Курган – самая высокая точка Севастополя и одна из главных достопримечательностей города. На Кургане вы узнаете, какие героические события происходили во время Крымской войны.

В центре города вы увидите знаменитые памятники «Затопленным кораблям», Нахимову, Казарскому и «Графскую пристань».

Во время морской прогулки по бухтам Севастополя вам откроется потрясающая панорама города с катера, вы увидите боевые корабли и подводные лодки.

Свободное время на Приморском бульваре, где вы сможете прогуляться, сделать фотографии, пообедать.

Обзор древнего города Херсонеса. Херсонес – сакральное место Крыма, где пересекались греческая, византийская, европейская цивилизации, и где Владимир Великий принял христианство.

Возвращение в Евпаторию с 18:00 до 19:00.

Краткая программа

Балаклава и прогулка на катере по удивительной Балаклавской бухте;

Малахов Курган;

Обзорная экскурсия по центру города;

Прогулка по историческому центру Севастополя и обзор памятников;

Морская прогулка по бухтам Севастополя;

Херсонес.

Рекомендации

Взять с собой: купальники (в теплое время года); платки и длинные юбки женщинам для посещения Владимирского Собора в Херсонесе.