1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, дегустация вин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Бахчисарай. Вас ждут исторические памятники, дегустация вин и незабываемые виды на Крымские горы
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 7:55
15 июня в 07:55
22 июня в 07:55
1 500₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Популярное предложение
Групповая фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро
Отправляйтесь на фотопрогулку по розовому озеру Сасык-Сиваш и лебединому озеру в Евпатории. Уникальные фото и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Улица Тучина 2, Собор Николая Чудотворца
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
11 июня в 10:30
1 600₽ за человека
Групповая
8 часов
Уникальная поездка в парк львов «Тайган» в Крыму
Хотите увидеть львов, тигров и ягуаров в условиях, приближенных к их естественной среде? Парк львов «Тайган» ждёт вас! Удовольствие для всей семьи
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 8.00
30 июня в 07:45
7 июля в 07:45
1 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По пятницам в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
1 300₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, 1/2, Евпатория
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Мини-группа
1 час 15 минут
Удивительная Евпатория: Малый Иерусалим, Джеваль, храмы, синагога, мечеть
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Собор св. Николая, ул. Тучина, 2
Расписание: Ежедневно
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
600₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Первое свидание с Евпаторией: групповая экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в историю Евпатории, прогуливаясь по её античным и средневековым достопримечательностям. Узнайте о культуре и архитектуре города
Начало: Революции, 36 (справа от главного вход в мечеть)
Расписание: В 16:00, 17:00 в зависимости от дня проведения
Завтра в 17:00
14 июня в 16:00
750₽ за человека
Групповая
11 часов
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: чт вс в 5:55
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
1 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Евпатории: автобусно-пешеходный тур с гидом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Евпатории! Узнайте историю города, посетите уникальные храмы и насладитесь комфортной поездкой на автобусе
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: вт 14.00
11 июня в 13:30
700₽ за человека
Групповая
11 часов
Калейдоскоп Тавриды - групповая экскурсия по Крымским горам и достопримечательностям
Путешествие на комфортабельном микроавтобусе по живописным местам Крыма. Посетите Инкерманский монастырь, Форосскую церковь и Балаклаву
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: Воскресенье в 7:55
Завтра в 08:15
16 июня в 08:15
2 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Поездка в Судак и Новый Свет: Генуэзская крепость, тропа Голицына, морская прогулка
Увлекательная экскурсия в Судак и Новый Свет. Посетите Генуэзскую крепость, пройдитесь по тропе Голицына и насладитесь морской прогулкой
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: воскресенье в 5:55
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
2 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Групповая экскурсия: Ялта - Ливадия, Южный берег Крыма
Поездка в Ялту и Ливадию подарит незабываемые впечатления. Посетите Ливадийский дворец, полюбуйтесь замком Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По воскресеньям в 6.10
16 июня в 06:00
23 июня в 06:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман5 мая 2024Отличный экскрурсовод Игорь! Всё популярно и доступно рассказал и показал! Ещё приятно удивил своим творчеством связанным с Евпаторией)) Класс
- ВВалентина1 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Игорь превосходный рассказчик, сразу видно что увлечен своим делом. Свободно отвечал на возникающие вопросы. Мне очень понравилось, спасибо большое за прогулку и музыкальное сопровождение)
- ВВера29 апреля 2024Эрудированный гид и лёгкое общение.
- ГГалина29 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Игорь рассказал много интересного об истории города,поразил нас своим талантом. Два с половиной часа пролетели незаметно. Очень внимательный
- ННаталья29 апреля 2024Здравствуйте,прошли по интереснейшему маршруту Малый Ирусалим,увидели потрясающую архитектуру,мощенные улочки,получили массу впечатлений от эмоционального и креативного экскурсовода
- ЕЕкатеринаТега4 апреля 2024Константин, очень интересно все рассказывал
- ААнна26 ноября 2023Экскурсия понравилась, но вместо 10 часов, начали где-то в 11, задержалась основная часть группы. Евпатория впечатляет, эти улочки, храмы, дома, хочется затеряться. Из плюсов- позвонили, предложили подождать всех в помещении, насыщенно было на объектах, информативно, красиво.
- ААнна19 ноября 2023Очень понравилось! Константин хорошо все рассказал и показал! Спасибо большое!
- ГГалина11 ноября 2023Информативно и очень интересно. Рекомендую!
- ВВеличко5 ноября 2023Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Групповые»
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