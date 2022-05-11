Ялта - Ай-Петри

Эта экскурсия совершенно заслуженно привлекает сотни туристов, ведь с нами вы побываете на незабываемом Южном берегу

5
1 отзыв
Групповая
Эта экскурсия совершенно заслуженно привлекает сотни туристов, ведь с нами вы побываете на незабываемом Южном берегу Крыма, прогуляетесь по Ялте и подниметесь на вершину Ай-Петри с головокружительными видами на море и горы.
Ялта - Ай-Петри
Ялта - Ай-Петри
Ялта - Ай-Петри
Ялта - Ай-Петри
Ялта - Ай-Петри
Ялта - Ай-Петри

Что вас ожидает 🤩

  • Воронцовский дворец
  • Парк Воронцовского дворца
  • Гора Ай-Петри
  • Замок «Ласточкино гнездо»
  • Ялта

Об экскурсии

Экскурсия «Ай-Петри — Ялта» не зря уже который год привлекает сотни туристов и является настоящим хитом! Она позволяет посмотреть прекрасную Ялту и Южный берег Крыма с его неординарными достопримечательностями, ценными архитектурно-историческими памятниками и подняться на вершину величественной Ай-Петри.
Южный берег Крыма славится фантастическими пейзажами, пышной субтропической растительностью и приобретшими мировую славу, дворцами и парками. В рамках нашего тура вы прогуляетесь по Верхнему пейзажному парку великолепного Воронцовского дворца и осмотрите северный фасад этого величественного строения, шедевра архитектуры романтизма.
После, в случае хорошей погоды, вас ждет незабываемый подъем по большой канатной дороге на гору Ай-Петри. На плато у Вас будет 1 час свободного времени, чтобы полюбоваться захватывающими видами и сделать фотографии.
Далее нам предстоит спуск на специальном автотранспорте к смотровой площадке замка «Ласточкино гнездо», где будет время на обед, покупку сувениров и фотографии.
При благоприятных погодных условиях мы совершим прогулку на катере вдоль побережья, а значит вы увидите Южный берег Крыма с моря.
В заключение экскурсии у вас будет свободное время для прогулки на набережной Ялты.

Программа

  • Обзор северного фасада Воронцовского дворца и прогулка по невероятному Верхнему парку.
  • Подъем на канатной дороге на гору Ай-Петри.
  • Обзор замка «Ласточкино гнездо».
  • Морская прогулка «Ласточкино гнездо» — Ялта.
  • Свободное время на набережной Ялты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Входной билет в парк Воронцовского дворца (100 руб. /взрослый 50 руб. /детский)
  • Канатная дорога на гору Ай-Петри со спуском (1000 руб. /взрослый 500 руб. /детский)
  • Морская прогулка (600 руб. /взрослый 400 руб. /детский)
Место начала и завершения?
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:55
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 5:55

Отзывы от туристов

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