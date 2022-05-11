Об экскурсии

Экскурсия «Ай-Петри — Ялта» не зря уже который год привлекает сотни туристов и является настоящим хитом! Она позволяет посмотреть прекрасную Ялту и Южный берег Крыма с его неординарными достопримечательностями, ценными архитектурно-историческими памятниками и подняться на вершину величественной Ай-Петри.

Южный берег Крыма славится фантастическими пейзажами, пышной субтропической растительностью и приобретшими мировую славу, дворцами и парками. В рамках нашего тура вы прогуляетесь по Верхнему пейзажному парку великолепного Воронцовского дворца и осмотрите северный фасад этого величественного строения, шедевра архитектуры романтизма.

После, в случае хорошей погоды, вас ждет незабываемый подъем по большой канатной дороге на гору Ай-Петри. На плато у Вас будет 1 час свободного времени, чтобы полюбоваться захватывающими видами и сделать фотографии.

Далее нам предстоит спуск на специальном автотранспорте к смотровой площадке замка «Ласточкино гнездо», где будет время на обед, покупку сувениров и фотографии.

При благоприятных погодных условиях мы совершим прогулку на катере вдоль побережья, а значит вы увидите Южный берег Крыма с моря.

В заключение экскурсии у вас будет свободное время для прогулки на набережной Ялты.

Программа