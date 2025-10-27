«Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал» — так говорят местные жители о самой популярной вершине Крымских гор – горе Ай-Петри.
Во время нашего путешествия вас ждет прогулка по
Во время нашего путешествия вас ждет прогулка по
Описание экскурсии
«Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал». Так говорят местные жители о самой известной и популярной вершине Крымских гор – горе Ай-Петри. Один из главных символов Южного берега Крыма, самая красивая вершина крымских гор, самая популярная и самая посещаемая – ну очень трудно описать словами многоликость этого горного массива, где каждый уголок его удивляет своей красотой и восхищает. Экскурсионная программа:* подъём на вершину; прогулка к зубцам, свободное время; обед(по желанию); спуск по горной дороге автобусом; дорога в Ялту.
- Обратите внимание! Указанное время примерное, из-за пробок и очередей время может измениться.
- (*) 350 руб/чел - экосбор заповедника *(*) 1500 руб/чел - канатная дорога канатная дорога метеозависимый вид транспорта, включается в программу при допустимых метеоусловиях. Важная информация: Обращаем ваше внимание — необходимо оплатить экскурсию в офисе организаторов (либо переводом СБП) не позже, чем за 24 часа до выезда. Иначе место в автобусе не гарантируется.
(*) 350 руб/чел - экосбор заповедника *(*) 1500 руб/чел - канатная дорога канатная дорога метеозависимый вид транспорта, включается в программу при допустимых метеоусловиях. Важная информация: Обращаем ваше внимание — необходимо оплатить экскурсию в офисе организаторов (либо переводом СБП) не позже, чем за 24 часа до выезда. Иначе место в автобусе не гарантируется.
*(*) 350 руб/чел - экосбор заповедника *(*) 1500 руб/чел - канатная дорога канатная дорога метеозависимый вид транспорта, включается в программу при допустимых метеоусловиях. Важная информация: Обращаем ваше внимание — необходимо оплатить экскурсию в офисе организаторов (либо переводом СБП) не позже, чем за 24 часа до выезда. Иначе место в автобусе не гарантируется.
Сбор за 15 минут до отправления!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ялта
- Вершина Ай-Петри
- Замок Ласточкино гнездо
- Панорама Южного побережья
- Зубцы Ай-Петри
- Горный заповедник
- Храм архистратига Михаила в Ореанде
Что включено
- Трансфер на вершину Ай-Петри,
- Экскурсионная программа на протяжении всего маршрута,
- Путевая информация,
- Возвращение в Ялту.
Что не входит в цену
- 350 руб/чел (заповедник)
- Личные траты (обед, покупка сувениров, катание на лошадях, посещение пещер).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Завершение: Г. Ялта, центр
Когда и сколько длится?
Когда: Сбор за 15 минут до отправления!
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание - необходимо оплатить экскурсию в офисе организаторов (либо переводом СБП) не позже
- Чем за 24 часа до выезда. Иначе место в автобусе не гарантируется
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 117 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ездили маленькой группой, нигде никого не ждали, плюс не в сезон. Красивая дорога и конечно природа осенняя огонь!! 🍁. Понравилось все!! Спасибо!
S
Все прошло прекрасно, комфортно. Не торопливо. В реванше посмотреть, сфотографировать и получить энергию мест. Благодарю за экскурсию
Р
Здравствуйте! Мы были в Крыму первый раз, поэтому понравилось всё! Приедем снова!
Т
Экскурсия и экскурсовод Ярослав нам очень понравился. 14 октября ездили на Ай-Петри, забрали от отеля и привезли обратно. Сама поездка заняла примерно часов 5.
Подъём в горы был комфортным, думала будет
Подъём в горы был комфортным, думала будет
А
Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод Михаил. Очень интересно и увлекательно провел с нами всю экскурсию!!! Мы в восторге. Спасибо за вашу работу)))❤️❤️❤️
И
Экскурсия суперская, все что хотели все посмотрели. Очень повезло с погодой, поэтому и водопад увидели и на Ай-Петри виды были сногсшибательные. Атмосферу в поездке задала экскурсовод Лена и водитель Сергей, рассказывали интересные неформальные факты, анекдоты, было очень классно
Н
Прекрасный водитель, шикарный гид. Даже погода то дождь то солнце не испортили впечатление от красоты гор. А радуги после ливня между горных вершин это что-то!!!
С
Ю
Были на экскурсии на гору Ай Петри, очень понравилось, незабываемые впечатления. Вид с горы просто потрясающий, обязательно туда нужно подняться, что увидеть эту красоту. Так же хочу поблагодарить за интересный рассказ на протяжении всей экскурсии экскурсовода Игоря, а ещё он веселый, вообщем лучший экскурсовод, берите не пожалеете.
М
Брала экскурсию на Ай-Петри. Осталась не просто довольна! А невообразимо довольна. Наш экскурсовод по имени, если не ошибаюсь, Игорь, с великолепным чувством юмора, рассказывал люочень много исторический и природных фактах о местах, которые мы посещали. Был очень
Е
Ай-Петри это ❤️. Спасибо прекрасная экскурсия, рекомендую. Отдельное спасибо экскурсоводу Ярославу.
А
Все супер! Горы, высота, и сама экскурсия! Экскурсоводу Юлие и водителю Александру - большое спасибо!
С
Экскурсия на Ай-Петри с посещением водопада, озера, пещеры Ялтинской понравилась, запомнилась, была очень интересной и зрелищной. Гид-экскурсовод Виталий - потрясающий рассказчик, информация воспринималась очень легко, была доступной, при этом полной, содержательной. Отдельный бонус от Виталия - замечательное чувство юмора! Рекомендую к обязательному посещению!!
О
Организация экскурсии от «Ялтинское бюро путешествий» (ИП Анастасия Викторовна) оставляет желать лучшего! Засохший водопад в сентябре и выброшенные черепашки вообще не стоют внимания, денег и времени! Перенос экскурсии, непонятная инфа
А
