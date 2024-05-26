По популярности

🚶 Пешая Групповая 9 часов 1 отзыв Личный гид к Вам в авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта Начало: В любом удобном для Вас месте Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 1 100 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва По диким местам Крыма. Едем, куда захотим Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме Расписание: ежедневно 10:00 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 7 часов 1 отзыв Храм Солнца - место силы в Крымских горах Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00 980 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай Начало: В любом удобном для Вас месте Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 9 часов Личный гид к Вам в авто: Ай-Петри и Ялта Начало: Встретим Вас в любом удобном месте Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 1 250 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов Прекрасны вы, брега Тавриды Начало: По договоренности Расписание: по предварительной договоренности 6 900 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов Дорос - столица княжества Феодоро Начало: По договоренности Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона,. 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры Начало: По договоренности Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 10.00 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6 часов Большое путешествие в средневековый Крым. Пещерные города и храмы Начало: Пл. Нахимова Расписание: ежедневно с 10.00 17 000 ₽ за всё до 5 чел.