1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Групповая
8 часов
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто: Ай-Петри и Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Прекрасны вы, брега Тавриды
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дорос - столица княжества Феодоро
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона,.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие в средневековый Крым. Пещерные города и храмы
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: понедельник, четверг в 8-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 мая 2024Экскурсияи уникальная!!! Мы побывали в красивейших места Крыма, было все: озеро с кувшинками и черепахами, отвесные горы и перевалы, ромашковые поля
- ВВладимир4 августа 2022На 5 баллов
Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Форосу в июне 2024
Сейчас в Форосе в категории "На весь день" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 980 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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