Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фороса

Фотосессия в Форосе: храм, парк, бескрайнее море и неприступные горы

Фотосессия в Форосе

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Фотосессия в Форосе: храм, парк, бескрайнее море и неприступные горы
Фотосессия в Форосе: храм, парк, бескрайнее море и неприступные горы
Фотосессия в Форосе: храм, парк, бескрайнее море и неприступные горы
Фотосессия в Форосе: храм, парк, бескрайнее море и неприступные горы
Фотосессия в Форосе: храм, парк, бескрайнее море и неприступные горы
Фотосессия в Форосе: храм, парк, бескрайнее море и неприступные горы
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Описание

Форос находится строго посредине между Ялтой и Севастополем, спускается к самой южной точке полуострова и утопает в уникальной крымской природе, даря наслаждение фототуристам.
Поселок с одной стороны окружен горами, с другой — уходит в бескрайнее Черное море. Он знаменит двумя основными достопримечательностями: Форосским храмом на скале, нависающей над поселком, и уникальным парком с экзотическими растениями.
Головокружительная фотосессия в Форосе на скале возле храма с видами на поселок, море и горы. Уютная прогулка с фотографом по форосскому парку, расположенному на склоне горы, по кипарисовой роще и среди гигантских кедров. Милые фотографии в “райском уголке” парка, похожем на место обитания черепахи Тортиллы. Путешествие по приморской части форосского парка и фотосессия под изогнутыми соснами, гранатами и олеандрами. На Южном берегу Крыма очень сложно увидеть закат, потому что его прячут от глаз людей сторожевые горы. Зато рассветное солнце ловится там прекрасно. А кадры получаются максимально нежные, просветленные и невероятные.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональная фотосессия
  • Все исходники
  • 30 кадров в обработке
  • Консультация по подбору одежды
Что не входит
  • Трансфер
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Форос, по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.

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