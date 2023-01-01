Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фороса

Форос находится строго посредине между Ялтой и Севастополем, спускается к самой южной точке полуострова и утопает в уникальной крымской природе, даря наслаждение фототуристам.

Поселок с одной стороны окружен горами, с другой — уходит в бескрайнее Черное море. Он знаменит двумя основными достопримечательностями: Форосским храмом на скале, нависающей над поселком, и уникальным парком с экзотическими растениями.

Головокружительная фотосессия в Форосе на скале возле храма с видами на поселок, море и горы. Уютная прогулка с фотографом по форосскому парку, расположенному на склоне горы, по кипарисовой роще и среди гигантских кедров. Милые фотографии в “райском уголке” парка, похожем на место обитания черепахи Тортиллы. Путешествие по приморской части форосского парка и фотосессия под изогнутыми соснами, гранатами и олеандрами. На Южном берегу Крыма очень сложно увидеть закат, потому что его прячут от глаз людей сторожевые горы. Зато рассветное солнце ловится там прекрасно. А кадры получаются максимально нежные, просветленные и невероятные.