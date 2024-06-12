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7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«Потраченные калории на преодоление подъёма окупятся с лихвой - перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
«Рассказывать как выглядит полностью отделанный бисером храм – неблагодарное дело»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие в средневековый Крым. Пещерные города и храмы
Начало: Пл. Нахимова
«Средневековые крепости и пещерные монастыри, извилистые дороги Бельбекского каньона, уникальный Бисерный храм, самые красивые смотровые площадки Бахчисарайского района»
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Начало: Байдарские ворота, Старосевастопольское шоссе
«Потом по каменной тропке выйдем на вершину Челеби, с которой видна панорама всех окрестностей — лазурное побережье, Форосский Храм, Байдарская долина и Скалы Тышлар»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 600₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «Святые места»
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