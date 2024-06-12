1 чел.
По популярности
Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«Потраченные калории на преодоление подъёма окупятся с лихвой - перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие в средневековый Крым. Пещерные города и храмы
Начало: Пл. Нахимова
«Средневековые крепости и пещерные монастыри, извилистые дороги Бельбекского каньона, уникальный Бисерный храм, самые красивые смотровые площадки Бахчисарайского района»
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Начало: Байдарские ворота, Старосевастопольское шоссе
«Потом по каменной тропке выйдем на вершину Челеби, с которой видна панорама всех окрестностей — лазурное побережье, Форосский Храм, Байдарская долина и Скалы Тышлар»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 600₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Форосе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Форосу в июне 2024
Сейчас в Форосе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 980 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Фороса. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!