Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца

Исследуйте горные пейзажи Южного берега Крыма

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Исследуйте горные пейзажи Южного берега Крыма.

Маршрут с нетипичными для массового туриста тропами позволит вам увидеть местные горные достопримечательности с новой стороны, даже если вы уже бывали в этих местах.
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца

Что вас ожидает 🤩

  • Плато «Затерянный мир»
  • Гора Челеби
  • Храм Солнца
  • Гора Ильяс-Кая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Затерянный мир

«Затерянный мир» — так называют нижнее урочище горы Челеби, что высится над Форосом. Ее рельеф испещрен разломами, повсюду заросшие плющом трещины в скалах. Все это результат движений земной коры в глубокой древности. Здесь царит своя атмосфера, хранящая следы былых катастроф.
С посещения этого места мы и начнем наш поход — заглянем в глубокие разломы и взойдем на огромные отколы массива Челеби. Потом по каменной тропке выйдем на вершину Челеби, с которой видна панорама всех окрестностей — лазурное побережье, Форосский Храм, Байдарская долина и Скалы Тышлар.
Храм СолнцаК скалам Тышлар, называемым еще Храм Солнца, мы и будем держать путь. По живописной местности мы дойдем до Храма Солнца с нестандартной (восточной) стороны, обойдем все его скалы, посидим на центральном камне-алтаре и загадаем желание. Спускаться будем тоже по нетрадиционной для туристов тропе к Южнобережному шоссе, где нас будет ждать автомобиль.
Маршрут позволит вам увидеть местные горные достопримечательности с новой стороны, даже если вы уже бывали в этих местах. А у новичков Крымские горы и природные пейзажи оставят незабываемое впечатление.

Важная информация• Форма одежды — спортивная, удобная обувь (кроссовки), головной убор:

Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида на пешем маршруте
  • Фотосъемка
  • Трансфер от точки окончания похода в поселки Южного Берега от Фороса до Гаспры
Что не входит
  • Перекус во время похода
  • Трансфер к месту начала маршрута, так как маршрут не круговой
  • Дополнительный обратный трансфер в другие города Крыма, кроме перечисленных выше (обсуждается отдельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Байдарские ворота, Старосевастопольское шоссе
Завершение: Остановка Ласпи
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Форма одежды — спортивная
  • Удобная обувь (кроссовки)
  • Головной убор. С собой взять рюкзачок с водой и легким перекусом

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