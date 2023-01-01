Затерянный мир

«Затерянный мир» — так называют нижнее урочище горы Челеби, что высится над Форосом. Ее рельеф испещрен разломами, повсюду заросшие плющом трещины в скалах. Все это результат движений земной коры в глубокой древности. Здесь царит своя атмосфера, хранящая следы былых катастроф.

С посещения этого места мы и начнем наш поход — заглянем в глубокие разломы и взойдем на огромные отколы массива Челеби. Потом по каменной тропке выйдем на вершину Челеби, с которой видна панорама всех окрестностей — лазурное побережье, Форосский Храм, Байдарская долина и Скалы Тышлар.

Храм СолнцаК скалам Тышлар, называемым еще Храм Солнца, мы и будем держать путь. По живописной местности мы дойдем до Храма Солнца с нестандартной (восточной) стороны, обойдем все его скалы, посидим на центральном камне-алтаре и загадаем желание. Спускаться будем тоже по нетрадиционной для туристов тропе к Южнобережному шоссе, где нас будет ждать автомобиль.

Маршрут позволит вам увидеть местные горные достопримечательности с новой стороны, даже если вы уже бывали в этих местах. А у новичков Крымские горы и природные пейзажи оставят незабываемое впечатление.

Важная информация• Форма одежды — спортивная, удобная обувь (кроссовки), головной убор:

Возьмите с собой воду и легкий перекус.