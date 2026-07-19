Я открою для вас Гатчину не из окна автобуса или стандартном маршруте, а на прогулке по её великолепным паркам и дворцам. Мы пройдём из одного в другой, наслаждаясь красотой вокруг.
По пути я расскажу о культурных и природных достопримечательностях города, о дворцах и личностях с ними связанных.
По пути я расскажу о культурных и природных достопримечательностях города, о дворцах и личностях с ними связанных.
Описание экскурсии
Гатчина глазами местного жителя
Вы увидите больше, чем заявлено в стандартных экскурсиях! Часто путешественники, приезжающие в Гатчину, посещают один–два дворца и парк рядом с ними. Мы же пройдём по всем четырём паркам города, которые прекрасны в любое время года, и увидим два уникальных замка.
История и современность Гатчины
Во время познавательной прогулки вы узнаете факты из истории и современности города, одновременно любуясь пейзажами и знакомясь с историческими достопримечательностями вокруг. Обсудим, где и на кого охотились российские императоры, как строились уникальные гатчинские дворцы. И многое другое!
Вы увидите:
- Все четыре парка города — Приоратский, Дворцовый, Сильвию и Зверинец (Орловая роща)
- Приоратский дворец — землебитное сооружение, построенное для Мальтийского рыцарского ордена госпитальеров
- Большой Гатчинский дворец, построенный для графа Григория Орлова
- Отреставрированные и руинированные объекты
- Пернатых и других обитателей парков
Как проходит экскурсия
- Экскурсия начнётся и закончится в Гатчине
- Темп и маршрут мы подберём в зависимости от ваших пожеланий и физической подготовки. Ограничений по возрасту нет
- В зависимости от ваших пожеланий мы можем провести экскурсию полностью на свежем воздухе, ознакомившись с дворцами снаружи, либо посетить один или оба гатчинских дворца-замка, несколько сократив парковый маршрут. В случае посещения дворцов экскурсию по ним провожу я, оплачиваются только входные билеты
Организационные детали
- Мы встречаемся в Гатчине. Из Санкт-Петербурга сюда легко можно добраться на машине или на общественном транспорте — на электричке с
Балтийского вокзала либо на автобусе от станции метро «Московская» (подробный план я вышлю вам в билете)
- Отдельно оплачиваются входные билеты во дворцы — 300-950 ₽, для учащегося — 150-600 ₽, для пенсионера – 150-550 ₽, есть льготы. Также с мая по конец октября платным является вход в Дворцовый парк.
- Вам понадобится удобная обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Гатчине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 683 туристов
Я родился и живу в Гатчине. Хорошо знаю свой город, несколько лет работаю внештатным экскурсоводом Гатчинского музея-заповедника. Много путешествовал как в России, так и за границей, но считаю Гатчину одним
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Хотим поблагодарить Максима за увлекательную экскурсию по паркам Гатчины и Дворцу. Изначально обсудили и согласовали маршрут, который был удобен и интересен всей нашей небольшой группе. Максим отвечал на любые вопросы, продемонстрировал глубокие знания предмета, при этом подача материала была доступной и интересной для всех слушателей.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Замечательная экскурсия.
Комфортный и размеренный стиль и скорость донесения информации, удобный для восприятия, осознания и усвоения.
Осмотр объектов и диалоги в благоприятном и позитивном стиле без перегрузки большим количеством избыточной информации.
Крайне рекомендуем Максима.
Комфортный и размеренный стиль и скорость донесения информации, удобный для восприятия, осознания и усвоения.
Осмотр объектов и диалоги в благоприятном и позитивном стиле без перегрузки большим количеством избыточной информации.
Крайне рекомендуем Максима.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Гатчины
Похожие экскурсии на «Все парки и замки Гатчины за один день»
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:30
от 6600 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Гатчина: величие дворца и магия парка
Пройти по царским покоям, уютным аллеям и следам прошлого
Начало: У входа в Гатчинский дворец
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
28 июл в 12:00
29 июл в 11:00
2700 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое
Начало: У Гатчинского дворца
Расписание: в субботу в 12:00
1 авг в 12:00
8 авг в 12:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
Начало: В Гатчине
29 июл в 10:00
30 июл в 10:00
от 9170 ₽ за всё до 8 чел.
от 7400 ₽ за экскурсию