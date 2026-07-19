Я открою для вас Гатчину не из окна автобуса или стандартном маршруте, а на прогулке по её великолепным паркам и дворцам. Мы пройдём из одного в другой, наслаждаясь красотой вокруг. По пути я расскажу о культурных и природных достопримечательностях города, о дворцах и личностях с ними связанных.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гатчина глазами местного жителя

Вы увидите больше, чем заявлено в стандартных экскурсиях! Часто путешественники, приезжающие в Гатчину, посещают один–два дворца и парк рядом с ними. Мы же пройдём по всем четырём паркам города, которые прекрасны в любое время года, и увидим два уникальных замка.

История и современность Гатчины

Во время познавательной прогулки вы узнаете факты из истории и современности города, одновременно любуясь пейзажами и знакомясь с историческими достопримечательностями вокруг. Обсудим, где и на кого охотились российские императоры, как строились уникальные гатчинские дворцы. И многое другое!

Вы увидите:

Все четыре парка города — Приоратский, Дворцовый, Сильвию и Зверинец (Орловая роща)

Приоратский дворец — землебитное сооружение, построенное для Мальтийского рыцарского ордена госпитальеров

Большой Гатчинский дворец, построенный для графа Григория Орлова

Отреставрированные и руинированные объекты

Пернатых и других обитателей парков

Как проходит экскурсия

Экскурсия начнётся и закончится в Гатчине

Темп и маршрут мы подберём в зависимости от ваших пожеланий и физической подготовки. Ограничений по возрасту нет

В зависимости от ваших пожеланий мы можем провести экскурсию полностью на свежем воздухе, ознакомившись с дворцами снаружи, либо посетить один или оба гатчинских дворца-замка, несколько сократив парковый маршрут. В случае посещения дворцов экскурсию по ним провожу я, оплачиваются только входные билеты

Организационные детали