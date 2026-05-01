1 день

Прибытие. Посещение винодельческого дома «Бюрнье» с дегустацией

Прибытие в Геленджик.

С 12:00 до 13:00 сбор группы в отеле Family Club More 3* в Геленджике (Тонкий мыс).

13.00 Выезд на экскурсионную программу в винодельческий дом «Бюрнье».

Это современное винодельческое предприятие, основанное Рено Бюрнье в 2001 году. Его неповторимая стилистика вин сделала его основоположником движения авторского виноделия в России.

Рено Бюрнье посвятил себя производству исключительно терруарных вин.

Он культивирует виноградники с ответственным отношением к окружающей среде, применяя биодинамические методы, отказывается от химических удобрений и заботится о возрождении старинных русских сортов винограда.

Почти вся работа на виноградниках, включая сбор урожая, выполняется вручную.

После экскурсии нас ожидает дегустация ароматных вин, сопровождаемая легкими закусками и сырами.

Возвращение в отель после 19:30.

Ужин «шведский стол».

С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.



