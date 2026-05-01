В программе — известные винодельческие хозяйства: «Бюрнье», «Криница», «Долина
Программа тура по дням
Прибытие. Посещение винодельческого дома «Бюрнье» с дегустацией
Прибытие в Геленджик.
С 12:00 до 13:00 сбор группы в отеле Family Club More 3* в Геленджике (Тонкий мыс).
13.00 Выезд на экскурсионную программу в винодельческий дом «Бюрнье».
Это современное винодельческое предприятие, основанное Рено Бюрнье в 2001 году. Его неповторимая стилистика вин сделала его основоположником движения авторского виноделия в России.
Рено Бюрнье посвятил себя производству исключительно терруарных вин.
Он культивирует виноградники с ответственным отношением к окружающей среде, применяя биодинамические методы, отказывается от химических удобрений и заботится о возрождении старинных русских сортов винограда.
Почти вся работа на виноградниках, включая сбор урожая, выполняется вручную.
После экскурсии нас ожидает дегустация ароматных вин, сопровождаемая легкими закусками и сырами.
Возвращение в отель после 19.30
Ужин «шведский стол».
С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.
Винодельня "Криница", дегустация тихих вин. Культурный центр "Старый парк"
Завтрак «шведский стол».
Выезд на экскурсию с дегустацией на винодельне «Криница».
Пожалуй, самая закрытая винодельня Краснодарского края, которая таит секреты создания вин высочайшего уровня. Нас ждет экскурсия по живописным виноградникам, где мы увидим, как выращиваются лучшие сорта винограда.
Рассказ о природных характеристиках региона и происхождении особого состава его почвы, благодаря которому вина приобретают неповторимый вкус и аромат, объяснят тонкости винного производства и проведут в винный погреб. А в конце вас ждет дегустация тихих вин.
Обед в кафе.
Далее мы посетим удивительное место Культурный центр «Старый парк» *.
«Старый парк» – это не просто место, это живое воплощение искусства. Затерянный в тени вековых ясеней, он раскинулся как парк, но в его глубинах таится больше.
Это настоящий ботанический сад, где каждый цветок – мазок на полотне природы, и музейный комплекс, где оживают культуры минувших эпох и народов.
Это территория, где искусство становится частью жизни, где каждая прогулка превращается в путешествие по миру красоты и вдохновения.
* Прогулка по парку может быть дополнена посещением спектакля за дополнительную плату по предварительной заявке.
Возвращение в отель после 20:30.
Ужин «шведский стол» и свободное время.
С 21:00 тематическая анимационная программа.
«Долина Лефкадия», посещение гравитационной винодельни и дегустация
Завтрак «шведский стол».
В 11:00 выезд на экскурсионную программу в винодельческий регион «Долина Лефкадия».
Долина Лефкадия славится своими бескрайними просторами и живописными холмами, щедро укрытыми виноградниками и платанами.
Здесь, среди величественных холмов, тенистых аллей платанов и неугасимых виноградных полей, словно по волшебству, воссоздана атмосфера умиротворения и покоя.
С первых шагов становится ясным, почему эту винодельню величают «русской Тосканой»: достаточно оглянуться, чтобы встретить виноградники и лавандовые поля, которые раскинулись вокруг.
Лефкадия была основана в Краснодарском крае в 2008 году, в сердце одноименного винодельческого региона, с целью создания эксклюзивных премиальных вин ограниченных тиражей. Так и началась история этого утонченного бренда.
Во время экскурсии вам предстоит посетить гравитационную винодельню и погрузиться в мир виноделия, насладившись великолепными видами долины.
У нас будет возможность узнать о выдающемся наследии виноградарства и виноделия в уникальном музее.
В завершение нашей экскурсии нас ожидает дегустация лучших вин под чутким руководством профессионального сомелье. Погрузитесь в атмосферу виноградного края и откройте для себя вкус настоящей Лефкадии!
После тура в вашем распоряжении будет свободное время для прогулки, обеда или приобретения сувениров.
Возвращение в отель после 19:30.
Ужин «шведский стол».
С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.
Туристический комплекс Château de Talu. Прогулка по набережной. Отъезд
Завтрак «шведский стол».
Выезд на экскурсию с дегустацией в туристический комплекс Château de Talu.
В живописном уголке Краснодарского края, где горные ландшафты и мягкий климат создают идеальные условия для виноделия, расположился знаменитый «Château de Talu».
Здесь, среди зелёных холмов и ухоженных виноградников, каждый гость может насладиться прекрасными видами и атмосферой уединения.
Мы отправимся на экскурсию, которая позволит глубже узнать о процессе производства вина, от сбора урожая до розлива в бутылки.
Винодельня, расположенная в великолепном замке в стиле французского шато, словно переносит вас в мир утонченной эстетики и изысканных вкусов.
С высоты 160 метров над уровнем моря открывается захватывающий вид на бескрайние виноградники, которые мерцают под солнцем, словно море зеленых вин и позолоты.
Здесь, на Толстом мысе, вы окунетесь в уникальную атмосферу, где каждый виноградный гроздь дышит историей и страстью к виноделию.
Прогулка по набережной.
Осеннее море, совершенно удивительное и прекрасное явление, мягкое солнце, которое играет бликами на бирюзовой глади Черного моря.
Воздух здесь свеж и прозрачен, легкий бриз приносит едва уловимый аромат сосен и морской соли, а из морского порта открывается живописный вид на акваторию, где качаются на волнах белоснежные яхты.
Мы посетим семейную винодельню и сыроварню «Вальма», сможем продегустировать вкуснейшие сыры и ароматные фермерские вина, чтобы в полной мере ощутить вкус Анапы.
После прогулки можно зайти в уютное кафе и насладиться горячим глинтвейном или ароматным кофе с видом на море.
Завершение программы после 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб. :
|Размещение в 2-3-местных номерах
|1-местное размещение
|67 500
|73 800
Варианты проживания
Семейный клуб «Море» (Family Club More)
Отель расположен в Геленджике, в курортном районе Тонкий мыс. Он находится на первой береговой линии, в 300 метрах от него — песчаный пляж на краю Геленджикской бухты.
Гостей ждут комфортабельные номера со всеми удобствами, на территории действует сеть Wi-Fi, есть сауна и чистый подогреваемый бассейн (подогрев работает с 15.09 по 15.06).
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Квалифицированный гид-сопровождающий
- Проживание в отеле Family Club More 3* (Тонкий мыс)
- 3 завтрака
- 1 обед
- 3 ужина
- 5 дегустаций
- Тематическая анимационная программа
- Винодельческий дом Бюрнье с дегустацией вина и сыра
- Винодельня «Криница» с дегустацией вина
- Культурный центр «Старый парк» с экскурсией
- Винодельческий регион «Долина Лефкадия» с дегустацией вина и колбас
- Винодельня Château de Talu с дегустацией вина
- Винодельня «Вальма» с дегустацией вина и сыра
- Набережная Геленджика
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Геленджика/Новороссийска и обратно
- Трансфер
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка для путешествия не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Компания вправе изменять расписание экскурсий без сокращения их продолжительности и заменять программы при неблагоприятной погоде на равноценные альтернативы.
Ответственность за отказ участников воспользоваться услугами по собственному желанию или вследствие опозданий компания не несёт. Возврат средств за неиспользованные услуги не производится.
На чем лучше добираться до места начала тура и обратно?
Рекомендуемый транспорт:
- перелет Москва – Геленджик (Аэрофлот) 08:25 – 4 ч. 10 м. – 12:35;
- поезд 030С «Премиум» Москва Казанская – Новороссийск, 14:30 – 22 ч – 12:30;
- перелет Геленджик – Москва (Аэрофлот) 12:30 – 4 ч. – 16:30 (при условии доп. ночи под запрос);
- поезд 030 «Премиум» Новороссийск – Москва Казанская, 21:20 – 22 ч 40 мин – 20:00.