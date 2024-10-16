10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Малый Бермамыт и аул Хасаут
Откройте для себя уникальные места Кавказа: от заброшенного аула Хасаут до Долины нарзанов. Виды, которые захватывают дух, и природа, которая впечатляет
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Георгиевска)
Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Узнайте о Броккенском призраке и насладитесь местными блюдами
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:30
4 000₽ за человека
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