Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска

Откройте для себя уникальные места Кавказа: от заброшенного аула Хасаут до Долины нарзанов. Виды, которые захватывают дух, и природа, которая впечатляет
Экскурсия в мини-группе из Георгиевска - это возможность увидеть нетронутую природу и исторические места Кавказа.

Маршрут включает посещение Долины нарзанов с её минеральными источниками, а также аул-призрак Хасаут, расположенный в живописном
читать дальше

ущелье.

Путешествие проходит через высокогорную обсерваторию и перевал Восьмёрка, откуда открываются захватывающие виды на Эльбрус.

В программе также предусмотрена остановка на плато Шаджатмаз и возможность познакомиться с альпаками. Это уникальный шанс погрузиться в атмосферу гор и истории

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на Эльбрус
  • 🏞 Посещение Долины нарзанов
  • 🏚 Исследование аула-призрака Хасаут
  • 🐎 Встреча с альпаками и лошадьми
  • 🍽 Дегустация национальных блюд
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев4
фев
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Долина нарзанов
  • Аул Хасаут
  • Плато Шаджатмаз
  • Высокогорная обсерватория

Описание экскурсии

Долина нарзанов

Отправимся по самой красивой дороге в Приэльбрусье — и мы в парке, где из-под земли бьют 18 источников минеральной воды. Вы пройдёте по экотропе с мостиками через реку Хасаут, попробуете нарзан, полюбуетесь пейзажами. А ещё здесь можно прокатиться на тюбингах в любое время года.

Аул Хасаут

Это заброшенное поселение расположено на высоте 1880 м в ущелье под Эльбрусом. Чтобы добраться до него, мы проедем через высокогорную обсерваторию РАН, с которой открываются прекрасные виды на Эльбрус и Кавказский хребет, и через перевал Восьмёрка (Малый Бермамыт), где остановимся на отметке 2500 м — после езды по горному серпантину вы поймёте, что назвали его так неслучайно. В самом ауле вы увидите остатки былой жизни, а гид расскажет вам, когда здесь появились первые поселенцы, чем они занимались и какая трагедия произошла в советское время, что посёлок был оставлен своими жителями. На обратном пути сделаем остановку на плато Шаджатмаз с панорамой Эльбруса. А ещё вы увидите древние наскальные рисунки в пещерах — несколько лет назад в ущелье Хасаут учёные обнаружили следы, относящиеся к третьему веку до нашей эры.

Альпаки

Всю дорогу вы будете встречать то табуны лошадей карачаевской породы, то коров и барашков. Но если захотите, мы заедем познакомиться с мягкими альпаками на ферму. Эти южноамериканские верблюды чувствуют себя в местном климате как на родине. Вы сможете покормить их и погладить.

Обед

Во время экскурсии мы обязательно остановимся в местном кафе, где вы попробуете национальные блюда, шашлык, айран и чай из горных трав.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Примерный тайминг поездки — 7:00–15:00
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Георгиевске и по окончании отвезём обратно
  • Едем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот Соболь 4х4 или Toyota Land Cruiser
  • Программа подходит всем: от детей до пожилых людей, т. к. пеших маршрутов будет очень мало
  • На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

Дополнительные расходы

  • Вход в парк Долина нарзанов — 100 руб. /чел.
  • Питание в кафе
  • Вход на ферму альпак — 150 руб. /чел.

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Георгиевска

Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Георгиевска)
На машине
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия на плато Бермамыт
Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Узнайте о Броккенском призраке и насладитесь местными блюдами
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 02:30
4000 за человека
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
10 900 за всё до 4 чел.