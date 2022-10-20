Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Прибыть необходимо на самолетах с временем приземления до 12:00, либо приехать в аэропорт к указанному накануне времени, если Вы прилетели заранее и забронировали номер в городском отеле.
Переезд до эко-отеля Таежник, знакомство с гидом.
Завтрак в ресторане эко-отеля для тех, кто прибыл в эко-отель до 10:30.
Ознакомление с техникой безопасности, получение снаряжения, погрузка в автобус и выезд на маршрут.
Дорога до стоянки Тюте в Курайской степи пролегает по знаменитому Чуйскому тракту, входящему в 5-ку самых красивых дорог мира.
Обед в кафе по дороге.
Ужин в кафе в с. Акташ, либо на стоянке, в зависимости от времени выезда из Таежника
Размещение в палатках в урочище Тюте.
Баня.
Расстояние: 385 км.
Завтрак готовится гидом на костре.
После завтрака сворачиваем лагерь, грузим вещи и продуктов в автомобили повышенной проходимости, гид проводит инструктаж по технике безопасности в пешем туре.
Выезд на маршрут, переезд 32 км в условиях бездорожья, до куда это технически возможно.
Дорога проходит вдоль Северо-Чуйского хребта и по долине Ештык-Кёль.
По окончании переезда группа пешком переносит вещи до места стоянки в лесу на берегу реки, расстояние 150-200 метров.
Установка лагеря, в котором предстоит ночевать ближайшие 3 ночи.
Обед в виде перекуса с горячим чаем.
Ужин готовит гид на костре.
Расстояние: 32 км.
Завтрак готовится гидом на костре.
После завтрака - выход на маршрут.
Переход до нижнего озера Каракабак длинной около 6 км осуществляется пешком (2-3 часа, тропа идет преимущественно в гору).
Желающие могут остаться и насладиться отдыхом на берегу нижнего озера, кто-то может получить заряд бодрости искупавшись в озере, а самые подготовленные продолжат пешую экскурсию и дойдут до среднего озера (еще около 3-х км в одну сторону), и возможно до верхнего и до языка ледника.
Обед в виде перекуса.
Возвращение в лагерь.
Ужин готовит гид на костре.
Расстояние: пешком 16 км.
Завтрак готовится гидом на костре.
После завтрака выход на маршрут, по долине реки Маашей.
На обзорную площадку откуда открывается вид на место, где раньше находилось озеро Маашей, погибшее в июле 2015 года в результате размыва естественной плотины ливневыми дождями.
Обед в виде перекуса.
Возвращение в лагерь.
Ужин готовит гид на костре.
Расстояние: пешком 12 км.
Завтрак готовится гидом на костре.
После завтрака группа сворачивает лагерь и переносит вещи к автомобилям повышенной проходимости.
Грузим их в автомобиль и отправляется пешком до озера Джангыскёль.
Проходим мимо озера Каракёль, на Джангыскёле их будут ожидать УАЗики и переезжает до стоянки Тюте.
Обед в виде перекуса на берегу озера Джангыскёль.
Ужин готовит гид на костре.
Баня.
Расстояние: 32 км. Пешком 7 км, авто 25 км.
Завтрак.
Переезд от стоянки до т/к Таёжник по Чуйскому тракту.
Обед в кафе по дороге к турбазе.
Приезд на Таёжник.
Ужин в кафе.
Билеты на самолет лучше покупать на следующий день.
Расстояние: 358 км.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Возьми с собой вещи из списка и твой отдых на Алтае станет максимально комфортным.
И не забудь хорошее настроение!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 11:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса Таёжник (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на автовокзале.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т/к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы. При наличии сборных машин возможна доставка в Новосибирск на них, наличие машин не гарантировано
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: от 1500,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; от 1300,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета, сообщением на контактныый номер телефона, чтобы мы вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет вас встречать мы известим вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка из / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ!!!!! Накануне заезда гид создает беседу в сети WhatsApp или Telegram, если вы указали при подаче заявки правильный номер телефона, на котором есть данные мессенджеры, вас добавят в чат, просьба отвечатьна вопросы гидов в них. В данной беседе гид информирует о порядке и времени встречи.
При изменении полетных данных либо опозданиях самолетов корректировки будут направлены также в общий чат.