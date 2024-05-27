Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Из Горно-Алтайска переберёмся в Чемал, чтобы побывать на острове Патмос, увидеть первую ГЭС на Алтае и посетить «Долину горных духов» или урочище Че-Чкыш.
Вас также ждут Чуйский тракт, комплекс петроглифов Калбак-Таш, озёра Киделю и Гейзерное и Каракольская долина. Проедем через Красные ворота и понаблюдаем, как сливаются Чуя и Катунь.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 500 ₽
Описание
Организационные детали
Как доехать до Горно-Алтайска:
- самолётом в аэропорт Горно-Алтайска;
- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км);
- автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа)
Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск, Чемальская ГЭС, Патмос и «Долина горных духов»
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или на автовокзале. По Чемальскому тракту доедем до гостиницы, где разместимся в номерах. После этого отправимся в село Чемал на экскурсию. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году.
Затем доберёмся до урочища Че-Чкыш, где находится «Долина горных духов». Здесь можно увидеть петроглифы и полюбоваться Катунью со смотровой площадки. Виды открываются просто великолепные. Далее переместимся к Ороктойскому мосту, с которого также можно насладиться речными пейзажами.
Чуйский тракт: слияние Чуи и Катуни, урочище Калбак-Таш и переезд в Акташ
Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии «National Geographic». Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни, а ещё понаблюдаем, как одна климатическая зона сменяется другой. Заглянем в урочище Калбак-Таш, где исследуем петроглифы.
Едем дальше и попадаем в Курайскую и Чуйскую степи, одни из самых высокогорных в мире. Здесь полюбуемся Северо-Чуйским хребтом.
Добравшись до села Акташ, разместимся в гостинице.
Внеземные пейзажи: Гейзерное озеро и Алтайский Марс
Сегодня отправляемся исследовать достопримечательности Улаганского и Кош-Агачского районов. Первым делом посетим Гейзерное озеро. Цветовая палитра водоёма просто волшебная: озеро имеет бирюзовый зелёный оттенок благодаря преломлению света. Затем окажемся на знаменитом Алтайском Марсе, в долинах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун.
Далее осмотрим Красные ворота, которые представляют собой узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета. Через них проходит участок Улаганского тракта. А ещё побываем у озера Киделю. Его вода такая прозрачная, что можно разглядеть дно.
Тайны Каракольской долины, парк «Уч-Энмек»
Возвращаемся в Онгудайский район. Вас ждёт обзорная экскурсия на автомобиле по парку «Уч-Энмек», получившему название благодаря горе. Территория парка расположена на северном склоне Теректинского хребта. Здесь сохранились каменные стелы, курганы и наскальные рисунки. Погрузимся в атмосферу Каракольской долины, сакрального для алтайцев места.
После этого доберёмся до Горно-Алтайска и заселимся в гостиницу.
Окончание тура
До 10:00 покинем гостиницу. Вы самостоятельно сможете добраться до аэропорта. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна встреча на автовокзале, до 09:00Завершение: Горно-Алтайск, около 10:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.