Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Индивидуальный тур в Горно-Алтайске

Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами

От красоты алтайской природы просто захватывает дух! Приглашаем вас в путешествие, которое поможет пополнить фотоплёнку смартфона безупречными кадрами и подарит незабываемые эмоции.

Из Горно-Алтайска переберёмся в Чемал, чтобы побывать на острове Патмос, увидеть первую ГЭС на Алтае и посетить «Долину горных духов» или урочище Че-Чкыш.

Вас также ждут Чуйский тракт, комплекс петроглифов Калбак-Таш, озёра Киделю и Гейзерное и Каракольская долина. Проедем через Красные ворота и понаблюдаем, как сливаются Чуя и Катунь.
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Как доехать до Горно-Алтайска:
- самолётом в аэропорт Горно-Алтайска;
- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км);
- автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа)

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск, Чемальская ГЭС, Патмос и «Долина горных духов»

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или на автовокзале. По Чемальскому тракту доедем до гостиницы, где разместимся в номерах. После этого отправимся в село Чемал на экскурсию. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году.

Затем доберёмся до урочища Че-Чкыш, где находится «Долина горных духов». Здесь можно увидеть петроглифы и полюбоваться Катунью со смотровой площадки. Виды открываются просто великолепные. Далее переместимся к Ороктойскому мосту, с которого также можно насладиться речными пейзажами.

Прибытие в Горно-Алтайск, Чемальская ГЭС, Патмос и «Долина горных духов»Прибытие в Горно-Алтайск, Чемальская ГЭС, Патмос и «Долина горных духов»Прибытие в Горно-Алтайск, Чемальская ГЭС, Патмос и «Долина горных духов»Прибытие в Горно-Алтайск, Чемальская ГЭС, Патмос и «Долина горных духов»
2 день

Чуйский тракт: слияние Чуи и Катуни, урочище Калбак-Таш и переезд в Акташ

Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии «National Geographic». Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни, а ещё понаблюдаем, как одна климатическая зона сменяется другой. Заглянем в урочище Калбак-Таш, где исследуем петроглифы.

Едем дальше и попадаем в Курайскую и Чуйскую степи, одни из самых высокогорных в мире. Здесь полюбуемся Северо-Чуйским хребтом.

Добравшись до села Акташ, разместимся в гостинице.

Чуйский тракт: слияние Чуи и Катуни, урочище Калбак-Таш и переезд в АкташЧуйский тракт: слияние Чуи и Катуни, урочище Калбак-Таш и переезд в АкташЧуйский тракт: слияние Чуи и Катуни, урочище Калбак-Таш и переезд в АкташЧуйский тракт: слияние Чуи и Катуни, урочище Калбак-Таш и переезд в Акташ
3 день

Внеземные пейзажи: Гейзерное озеро и Алтайский Марс

Сегодня отправляемся исследовать достопримечательности Улаганского и Кош-Агачского районов. Первым делом посетим Гейзерное озеро. Цветовая палитра водоёма просто волшебная: озеро имеет бирюзовый зелёный оттенок благодаря преломлению света. Затем окажемся на знаменитом Алтайском Марсе, в долинах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун.

Далее осмотрим Красные ворота, которые представляют собой узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета. Через них проходит участок Улаганского тракта. А ещё побываем у озера Киделю. Его вода такая прозрачная, что можно разглядеть дно.

Внеземные пейзажи: Гейзерное озеро и Алтайский МарсВнеземные пейзажи: Гейзерное озеро и Алтайский МарсВнеземные пейзажи: Гейзерное озеро и Алтайский МарсВнеземные пейзажи: Гейзерное озеро и Алтайский МарсВнеземные пейзажи: Гейзерное озеро и Алтайский Марс
4 день

Тайны Каракольской долины, парк «Уч-Энмек»

Возвращаемся в Онгудайский район. Вас ждёт обзорная экскурсия на автомобиле по парку «Уч-Энмек», получившему название благодаря горе. Территория парка расположена на северном склоне Теректинского хребта. Здесь сохранились каменные стелы, курганы и наскальные рисунки. Погрузимся в атмосферу Каракольской долины, сакрального для алтайцев места.

После этого доберёмся до Горно-Алтайска и заселимся в гостиницу.

Тайны Каракольской долины, парк «Уч-Энмек»Тайны Каракольской долины, парк «Уч-Энмек»Тайны Каракольской долины, парк «Уч-Энмек»Тайны Каракольской долины, парк «Уч-Энмек»Тайны Каракольской долины, парк «Уч-Энмек»Тайны Каракольской долины, парк «Уч-Энмек»
5 день

Окончание тура

До 10:00 покинем гостиницу. Вы самостоятельно сможете добраться до аэропорта. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна встреча на автовокзале, до 09:00
Завершение: Горно-Алтайск, около 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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