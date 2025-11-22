Знакомство с местной культурой, кухней, легендами и песнями Алтайских гор.
В программе — дегустация алтайских национальных блюд и музыкальный вечер «Мифы и легенды Горного Алтая».
В программе — дегустация алтайских национальных блюд и музыкальный вечер «Мифы и легенды Горного Алтая».
Описание экскурсии
В программе:
- Обряд опоясывания;
- Дегустация;
- Выступление мастера горлового пения кай. Минимальная группа, при которой состоится выступление мастера горлового пения кайчи — 6 человек.
По средам, в 18:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Музыкальный вечер «Мифы и легенды Горного Алтая»
- Дегустация алтайских национальных блюд.
Место начала и завершения?
Дачный переулок, 1а/1
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, в 18:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
22 ноя в 12:00
29 ноя в 12:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сказка Алтайского Холмогорья
Путешествие по Чуйскому тракту к дендрарию и озеру Ая. Легенды, природа и чайная церемония ждут вас
Начало: На площади им. Ленина
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
15 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска
Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.