Чуйский тракт — словно нитка бус, на которую нанизаны природные и исторические памятники Горного Алтая. В нашем путешествии вы не просто проникнетесь красотой этих мест, но и прочувствуете их энергетику, слушая традиционное горловое пение и музыку алтайских инструментов. Как гид, музыкант и коренной алтаец я стану вашим проводником в мир быта, культуры и обычаев нашего народа.

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Описание

Что вас ожидает

Алтай Кай: горловое пение в месте силы

Наше путешествие, безусловно, наполнено выразительными видами Алтая, но в первую очередь оно погрузит вас в быт и культуру алтайцев — через мои рассказы, национальную музыку и горловое пение. Как музыкант и исполнитель я расскажу вам, кто такие кайчи и в чем особенность Алтай Кай, продемонстрирую традиционное горловое пение у слияния Катуни и Чуи, сыграю на топшууре — инструменте с двумя струнами — и, если захотите, поучу вас играть на комусе, алтайском варгане. Я верю, что знакомство с нашей культурой через музыку и природу будет наиболее глубоким и полным.

Концентрация красоты Алтая

За один день вы побываете в пяти алтайский районах и увидите красивейшие уголки Чуйского тракта: несколько горных перевалов, Катунские террасы и Ильгуменские пороги. Главными местами притяжения на нашем пути станут:

Семинский и Чике-Таманский перевалы — самые известные на Чуйском тракте. Для нас, горных алтайцев, это не только живописные, но и почитаемые места, поэтому я обязательно расскажу здесь о местных верованиях и обычаях, которые мы соблюдаем на перевалах.

и — самые известные на Чуйском тракте. Для нас, горных алтайцев, это не только живописные, но и почитаемые места, поэтому я обязательно расскажу здесь о местных верованиях и обычаях, которые мы соблюдаем на перевалах. Слияние рек Чуи и Катуни : опять же, не просто потрясающая локация, достойная сотни фотографий, но и место силы. Алтайские пейзажи здесь я дополню аутентичной музыкой и горловым пением на фоне величественной природы.

: опять же, не просто потрясающая локация, достойная сотни фотографий, но и место силы. Алтайские пейзажи здесь я дополню аутентичной музыкой и горловым пением на фоне величественной природы. Гейзерное озеро, которое не замерзает круглый год. Вы взглянете в «голубые глаза» Чуйского тракта и рассмотрите сквозь прозрачную голубую воду космический ландшафт дна озера.

Организационные детали