Наше путешествие, безусловно, наполнено выразительными видами Алтая, но в первую очередь оно погрузит вас в быт и культуру алтайцев — через мои рассказы, национальную музыку и горловое пение. Как музыкант и исполнитель я расскажу вам, кто такие кайчи и в чем особенность Алтай Кай, продемонстрирую традиционное горловое пение у слияния Катуни и Чуи, сыграю на топшууре — инструменте с двумя струнами — и, если захотите, поучу вас играть на комусе, алтайском варгане. Я верю, что знакомство с нашей культурой через музыку и природу будет наиболее глубоким и полным.
За один день вы побываете в пяти алтайский районах и увидите красивейшие уголки Чуйского тракта: несколько горных перевалов, Катунские террасы и Ильгуменские пороги. Главными местами притяжения на нашем пути станут: