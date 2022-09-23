По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом

Услышать горловое пение в местах силы, погрузиться в мир обычаев Алтая и научиться играть на варгане

Чуйский тракт — словно нитка бус, на которую нанизаны природные и исторические памятники Горного Алтая.

В нашем путешествии вы не просто проникнетесь красотой этих мест, но и прочувствуете их энергетику, слушая традиционное горловое пение и музыку алтайских инструментов.

Как гид, музыкант и коренной алтаец я стану вашим проводником в мир быта, культуры и обычаев нашего народа.
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
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Описание

Что вас ожидает

Алтай Кай: горловое пение в месте силы

Наше путешествие, безусловно, наполнено выразительными видами Алтая, но в первую очередь оно погрузит вас в быт и культуру алтайцев — через мои рассказы, национальную музыку и горловое пение. Как музыкант и исполнитель я расскажу вам, кто такие кайчи и в чем особенность Алтай Кай, продемонстрирую традиционное горловое пение у слияния Катуни и Чуи, сыграю на топшууре — инструменте с двумя струнами — и, если захотите, поучу вас играть на комусе, алтайском варгане. Я верю, что знакомство с нашей культурой через музыку и природу будет наиболее глубоким и полным.

Концентрация красоты Алтая

За один день вы побываете в пяти алтайский районах и увидите красивейшие уголки Чуйского тракта: несколько горных перевалов, Катунские террасы и Ильгуменские пороги. Главными местами притяжения на нашем пути станут:

  • Семинский и Чике-Таманский перевалы — самые известные на Чуйском тракте. Для нас, горных алтайцев, это не только живописные, но и почитаемые места, поэтому я обязательно расскажу здесь о местных верованиях и обычаях, которые мы соблюдаем на перевалах.
  • Слияние рек Чуи и Катуни: опять же, не просто потрясающая локация, достойная сотни фотографий, но и место силы. Алтайские пейзажи здесь я дополню аутентичной музыкой и горловым пением на фоне величественной природы.
  • Гейзерное озеро, которое не замерзает круглый год. Вы взглянете в «голубые глаза» Чуйского тракта и рассмотрите сквозь прозрачную голубую воду космический ландшафт дна озера.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry
  • Дополнительные расходы: обед (средний чек на человека 650 руб.), входной билет на Гейзерное озеро (150 руб. /чел.)
  • Экскурсию проводит коренной житель-алтаец из нашей команды, который хорошо знает традиции и обычаи своего народа
  • Экскурсия длится в среднем 14-15 часов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Горно-Алтайске по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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