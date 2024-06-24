Индивидуальная
Треккинг по старой дороге перевала Чике-Таман
Путешествие по горному перевалу Чике-Таман в 230 км от Горно-Алтайска. Сопровождение профессионального инструктора, комфортный трансфер и удивительные виды
Начало: В вашем отеле
«Вечером я привезу вас обратно в ваш отель в Горно-Алтайске»
Завтра в 19:00
8 июл в 08:30
от 65 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Алтайский вечер с горловым пением кай
Начало: Дачный переулок, 1а/1
«В программе - дегустация алтайских национальных блюд, музыкальный вечер «Мифы и легенды Горного Алтая»»
9 июл в 18:00
16 июл в 18:00
4390 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечер алтайских традиций
Насладитесь уникальной атмосферой Алтая, изучая его культуру и традиции. Дегустация блюд, горловое пение и легенды ждут вас
Начало: Туркомплекс «Таежник»
«Приглашаем вас провести незабываемый вечер, погружаясь в магию Алтайских гор»
Расписание: В любое время по запросу
Завтра в 09:00
8 июл в 09:00
9300 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛера24 июня 2024Огромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня в форме авторской индивидуальной экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Вечерние»
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