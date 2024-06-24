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Вечерние экскурсии Горно-Алтайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Горно-Алтайске, цены от 4390 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Треккинг по старой дороге перевала Чике-Таман
Путешествие по горному перевалу Чике-Таман в 230 км от Горно-Алтайска. Сопровождение профессионального инструктора, комфортный трансфер и удивительные виды
Начало: В вашем отеле
«Вечером я привезу вас обратно в ваш отель в Горно-Алтайске»
Завтра в 19:00
8 июл в 08:30
от 65 000 ₽ за человека
Алтайский вечер с горловым пением кай
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Алтайский вечер с горловым пением кай
Начало: Дачный переулок, 1а/1
«В программе - дегустация алтайских национальных блюд, музыкальный вечер «Мифы и легенды Горного Алтая»»
9 июл в 18:00
16 июл в 18:00
4390 ₽ за человека
Вечер алтайских традиций
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечер алтайских традиций
Насладитесь уникальной атмосферой Алтая, изучая его культуру и традиции. Дегустация блюд, горловое пение и легенды ждут вас
Начало: Туркомплекс «Таежник»
«Приглашаем вас провести незабываемый вечер, погружаясь в магию Алтайских гор»
Расписание: В любое время по запросу
Завтра в 09:00
8 июл в 09:00
9300 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лера
    24 июня 2024
    Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
    Огромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня в форме авторской индивидуальной экскурсии.
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    В первый день я увидела горы и перевалы, места слияния рек, да и сама дорога везде была невероятно живописная и красивая. День второй начался с поездки в Чемал - удивительно уютной деревни Мастеров в с. Аскет, увидела Зубы Дракона, зашли в музей камня и художника Чорос-Гуркина, побывали в церкви на острове Патмос, тут же неожиданно покатались на моторафтинге. Рядом множество сувениров, дегустация местных напитков, и можно увидеть ГЭС. Душевный отдых на великолепном Алтае - хочется вернуться еще!

    Огромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня в

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
  2. Алтайский вечер с горловым пением кай
  3. Вечер алтайских традиций
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Чуйский тракт
  2. Петроглифы
  3. Самое главное
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Гейзерное озеро
  7. Чемал
  8. Ороктойский мост
  9. Зубы дракона
  10. Чемальская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июле 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 4390 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Вечерние», 1 ⭐ отзыв, цены от 4390₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь