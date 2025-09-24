А Анна Мне все понравилось!

Галина приятная, общительная, интересно рассказывает обо всем.

Самые хорошие впечатления от экскурсии!

Маркова Спасибо большое экскурсоводу Галине, она интересовалась нашими предпочтениями, максимально их удовлетворила, очень много рассказывала, мы получили огромное удовольствие от путешествия

Вера и увидели, гид Галина не только кладезь знаний, но и народные сказания знает, и местные мудрости… Кроме экскурсии помогла в личных вопросах, проконтролировала всех по обращениям… Очень красивые необычные места, видно индивидуальный экслюзивный подход и работу с любовью к родному краю! Спасибо большое! Думаю что вернусь еще раз чтобы увидеть неаовиоиию природу Алтая 🙏 даже захотелось переехать в Чемал Экскурсия в Чемал и зачемалье была просто супер! 👍 несмотря на погоду, -неповторимые виды, удобные подъезды, не устали хотя экскурсия оказалась более продолжительный чем было заявлено. Но зато больше узнали

А Анастасия Ездили вдвоем 31 июля. Очень довольны, что выбрали Галину и этот маршрут. Понравилось всё. Галина-прекрасный рассказчик, который горит своим делом и приятный человек. Места потрясающие, везде были достаточное время, чтобы насладиться красотами в полной мере, никто никуда не торопил. Всё было очень душевно и классно, мы провели отличный день

Г Геннадий

Галина все рассказывала очень интересно, с отличным знанием истории края, отвечала на все вопросы.

Обстановка во время экскурсии была доброжелательная и легкая.

Очень интересный и удобный маршрут, было несколько остановок, ко время которых мы могли насладиться атмосферой, отдохнуть от дороги. Была остановка на обед в очень живописном месте.

Нам очень понравилась экскурсия, гид - профессионал, очень компетентная и хорошая женщина. Спасибо! Экскурсия прошла замечательно. Получили очень много положительных впечатлений и эмоций.Галина все рассказывала очень интересно, с отличным знанием истории края, отвечала на все вопросы.Обстановка во время экскурсии была доброжелательная и легкая.Очень

Е Елена Спасибо за классную экскурсию и фантастические виды. Галина знает много разных легенд и особенностей Горного Алтая.

О Ольга Очень содержательная экскурсия! Много локаций за один день! Достаточно времени, чтобы сделать фото. Галина рассказала интересные легенды. Гид и обед организовала (манты у Ольги очень вкусные). Обед с видом на горы и красавицу Катунь.

Roman Галина показала и рассказала о достопримечательностях. Несмотря на то, что экскурсия планировалась на 8 часов, фактически она шла около 10 часов. Нас, экскурсантов никто не подгонял. В любом месте локации мы находились достаточно времени. Спасибо за интересную экскурсию.

Дарима Экскурсию оцениваю с точки зрения гида с 20-летним стажем. Организация хорошая, программа насыщенная.

Галине немного не хватает опыта. Обилие легенд - но мало фактажа. Для фургончика голоса без усилителя не хватает.

А Александр Хороший тур, горы и воды в полном объеме. Ну и отлетевшая пасека под занавес, для возвращения в безумный мир.

С Серёжа Галина очень любит свой родной край и передаёт эту любовь туристам 💓 Спасибо за замечательный тур!

Дмитрий никуда не торопили, времени было достаточно все рассмотреть, сфотографировать. Мы оказались всем довольны. Эмоции, впечатления, заряд энергии добавило посещение пасеки в конце экскурсии. Очень уютное, интересное место. К посещению экскурсию рекомендуем. Эмоции, впечатления, заряд энергии обеспечены. Экскурсия понравилась. Проходила в непринужденной атмосфере, с юмором. Получилось индивидуальной для нас двоих. Харизматичный гид Галина. Сопровождал спокойный, вежливый водитель. По пути следования было много остановок в красивых местах. Нас

Юлия Великолепная экскурсия в удобном формате небольшой группой! Столько красот и панорамных видов в одной экскурсии 😍. Спасибо огромное Галине за яркие впечатления и эмоции!

Екатерина человека. Программа выстроена последовательно и начали мы с самой дальней точки - Ороктойского моста, а оттуда уже посещали остальные точки маршрута. Водитель спокойно вел машину, не гнал и в дороге никого не укачало (есть места, где асфальт заканчивается). Обедали в кафе «Алтай/Азия» в Чемале - очень сытно и доступно по бюджету.

Отмечу, что гид сразу вышла на связь после того, как я забронировала экскурсию. Однозначно рекомендую!



Отличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в том числе упоминая легенды. Нам повезло с небольшим составом группы, т. к. всего было четыре