Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска

Путешествие по Горному Алтаю: памятник Шишкову, остров Патмос, скалы Зубы дракона и многое другое ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Экскурсия «Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска» предлагает насыщенный день, полный удивительных открытий. Участники посетят памятник В.Я. Шишкову, увидят скалы Зубы дракона и пройдут по Ороктойскому мосту.

Остров Патмос с
читать дальше

храмом Иоанна Богослова и алтайская пасека с дегустацией меда добавят особый колорит путешествию.

Возможность заглянуть в Долину горных духов и насладиться видами с Козьей тропы делает эту экскурсию незабываемой.

Путешествие на комфортабельных автомобилях не требует специальной подготовки, что делает его доступным для всех желающих

4.9
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🏛 Посещение православных святынь
  • 🐝 Знакомство с алтайским пчеловодством
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🌊 Впечатляющие водные объекты
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска© Галина
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска© Галина
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска© Галина
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Памятник В.Я. Шишкову
  • Остров Патмос
  • Скалы Зубы дракона
  • Храм Иоанна Богослова
  • Ороктойский мост

Описание экскурсии

  • Памятник В. Я. Шишкову — инженеру-проектировщику Чуйского тракта на берегу реки Катунь.
  • Село Усть-Сема — столовая, где снимался один из эпизодов фильма В. М. Шукшина «Живёт такой парень»
  • Скалы Зубы дракона
  • Село Чемал, остров Патмос, храм Иоанна Богослова
  • Козья тропа (в дождь и зимой по ней не ходим)
  • Еландинские пороги
  • Ороктойский мост
  • Долина горных духов, водопад Че-Чкыш (зимой можем не попасть, тогда заменяем на плато Толгоек)
  • Ущелье Арья-Ярык или Сухой водопад
  • Пасека 13 (с бесплатной дегустацией)

Вы узнаете, как зарождался туризм в Горном Алтае и какими были первые в стране конные маршруты. Я расскажу о главной водной артерии нашей республики — госпоже Катуни. Мы поднимемся в Долину горных духов, пройдём по Ороктойскому мосту и заглянем в пасть Дракона с его огромными Зубами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях или минивэнах
  • Путешественникам необходим страховой полис от укуса клещей
  • Для пешего маршрута не требуется спортивная подготовка
  • Можем запланировать обед в кафе (оплачивается дополнительно), либо можете взять перекус с собой

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 174 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
2
3
2
1

Фотографии от путешественников

Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Анастасия)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Анастасия)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Геннадий)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Геннадий)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Геннадий)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Екатерина)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Екатерина)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Екатерина)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Екатерина)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Екатерина)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Екатерина)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Екатерина)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Екатерина)Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска (Виктория)
А
Анна
24 сен 2025
Мне все понравилось!
Галина приятная, общительная, интересно рассказывает обо всем.
Самые хорошие впечатления от экскурсии!
Маркова
Маркова
23 сен 2025
Спасибо большое экскурсоводу Галине, она интересовалась нашими предпочтениями, максимально их удовлетворила, очень много рассказывала, мы получили огромное удовольствие от путешествия
В
Вера
3 сен 2025
Экскурсия в Чемал и зачемалье была просто супер! 👍 несмотря на погоду, -неповторимые виды, удобные подъезды, не устали хотя экскурсия оказалась более продолжительный чем было заявлено. Но зато больше узнали
читать дальше

и увидели, гид Галина не только кладезь знаний, но и народные сказания знает, и местные мудрости… Кроме экскурсии помогла в личных вопросах, проконтролировала всех по обращениям… Очень красивые необычные места, видно индивидуальный экслюзивный подход и работу с любовью к родному краю! Спасибо большое! Думаю что вернусь еще раз чтобы увидеть неаовиоиию природу Алтая 🙏 даже захотелось переехать в Чемал

А
Анастасия
1 авг 2025
Ездили вдвоем 31 июля. Очень довольны, что выбрали Галину и этот маршрут. Понравилось всё. Галина-прекрасный рассказчик, который горит своим делом и приятный человек. Места потрясающие, везде были достаточное время, чтобы насладиться красотами в полной мере, никто никуда не торопил. Всё было очень душевно и классно, мы провели отличный день
Ездили вдвоем 31 июля. Очень довольны, что выбрали Галину и этот маршрут. Понравилось всё. Галина-прекрасный рассказчик,
Г
Геннадий
27 июл 2025
Экскурсия прошла замечательно. Получили очень много положительных впечатлений и эмоций.
Галина все рассказывала очень интересно, с отличным знанием истории края, отвечала на все вопросы.
Обстановка во время экскурсии была доброжелательная и легкая.
Очень
читать дальше

интересный и удобный маршрут, было несколько остановок, ко время которых мы могли насладиться атмосферой, отдохнуть от дороги. Была остановка на обед в очень живописном месте.
Нам очень понравилась экскурсия, гид - профессионал, очень компетентная и хорошая женщина. Спасибо!

Экскурсия прошла замечательно. Получили очень много положительных впечатлений и эмоций.
Е
Елена
25 июл 2025
Спасибо за классную экскурсию и фантастические виды. Галина знает много разных легенд и особенностей Горного Алтая.
О
Ольга
14 июл 2025
Очень содержательная экскурсия! Много локаций за один день! Достаточно времени, чтобы сделать фото. Галина рассказала интересные легенды. Гид и обед организовала (манты у Ольги очень вкусные). Обед с видом на горы и красавицу Катунь.
Roman
Roman
7 июл 2025
Галина показала и рассказала о достопримечательностях. Несмотря на то, что экскурсия планировалась на 8 часов, фактически она шла около 10 часов. Нас, экскурсантов никто не подгонял. В любом месте локации мы находились достаточно времени. Спасибо за интересную экскурсию.
Дарима
Дарима
3 июл 2025
Экскурсию оцениваю с точки зрения гида с 20-летним стажем. Организация хорошая, программа насыщенная.
Галине немного не хватает опыта. Обилие легенд - но мало фактажа. Для фургончика голоса без усилителя не хватает.
А
Александр
2 июл 2025
Хороший тур, горы и воды в полном объеме. Ну и отлетевшая пасека под занавес, для возвращения в безумный мир.
С
Серёжа
27 июн 2025
Галина очень любит свой родной край и передаёт эту любовь туристам 💓 Спасибо за замечательный тур!
Д
Дмитрий
14 июн 2025
Экскурсия понравилась. Проходила в непринужденной атмосфере, с юмором. Получилось индивидуальной для нас двоих. Харизматичный гид Галина. Сопровождал спокойный, вежливый водитель. По пути следования было много остановок в красивых местах. Нас
читать дальше

никуда не торопили, времени было достаточно все рассмотреть, сфотографировать. Мы оказались всем довольны. Эмоции, впечатления, заряд энергии добавило посещение пасеки в конце экскурсии. Очень уютное, интересное место. К посещению экскурсию рекомендуем. Эмоции, впечатления, заряд энергии обеспечены.

Юлия
Юлия
26 мая 2025
Великолепная экскурсия в удобном формате небольшой группой! Столько красот и панорамных видов в одной экскурсии 😍. Спасибо огромное Галине за яркие впечатления и эмоции!
Екатерина
Екатерина
29 апр 2025
Отличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в том числе упоминая легенды. Нам повезло с небольшим составом группы, т. к. всего было четыре
читать дальше

человека. Программа выстроена последовательно и начали мы с самой дальней точки - Ороктойского моста, а оттуда уже посещали остальные точки маршрута. Водитель спокойно вел машину, не гнал и в дороге никого не укачало (есть места, где асфальт заканчивается). Обедали в кафе «Алтай/Азия» в Чемале - очень сытно и доступно по бюджету.

Отмечу, что гид сразу вышла на связь после того, как я забронировала экскурсию. Однозначно рекомендую!

Отличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в том
Виктория
Виктория
21 янв 2025
Все прошло хорошо, Галина показала достопримечательности Чемала)
Все прошло хорошо, Галина показала достопримечательности Чемала)

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

