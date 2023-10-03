3 день

Долина Чулышмана

7:00 Завтрак.

7:30 Отправляемся на южный берег Телецкого на быстроходном катере на 2 дня с одной ночевкой на база отдыха, с собой берем только самое необходимое, остальные вещи оставляем в номерах.

Мы увидим водопады: Эстюба, Чоодор, мыс Кырсай. Выезд на авто повышенной проходимости в туристическую зону Каменные грибы, переправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибам.

14:00 Заселение на базу отдыха "Каменные грибы", обед в кафе.

15:00 Выезд на водопад Куркуре, один из самых красивых водопадов Алтая.

20:00 Возвращение на базу отдыха, баня для всех участников тура.