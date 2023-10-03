В туре Вас ждет круиз по жемчужине Алтая – Телецкому озеру, поездка на авто повышенной проходимости в долину Чулышмана, чудо природы – Каменные грибы, великолепный водопад Куркуре и бескрайние горные просторы Алтая с высоты птичьего полета.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Телецкое озеро
9:00 Завтрак в кафе Горно-Алтайска.
Отправляемся на озеро Телецкое (в пути 3 часа), знакомимся, слушаем рассказ гида про Алтай, Телецкое озеро и местную культуру.
12:30 Трекинг к водопаду Третья речка.
Это единственный водопад Телецкого, до которого можно добраться по суше, к нему ведет живописная эко-тропа, рядом с водопадом есть смотровая площадка.
14:30 Заселение в отель "Алтын Кель", двухместные номера с комфортом.
Прогулки на берегу озера, свободное время.
18:00 Вечер у костра.
Барбекю (по желанию группы, приготовление самостоятельно).
Гора Кокуя
10:00 Завтрак в отеле.
11:00 Выезд на экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1384 м, обед в кафе с потрясающим видом (не входит в стоимость).
Автобусная экскурсия на вершину горы Тилан-Туу и к Святому источнику (желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах, оплачивается дополнительно).
Отдых у озера.
Долина Чулышмана
7:00 Завтрак.
7:30 Отправляемся на южный берег Телецкого на быстроходном катере на 2 дня с одной ночевкой на база отдыха, с собой берем только самое необходимое, остальные вещи оставляем в номерах.
Мы увидим водопады: Эстюба, Чоодор, мыс Кырсай. Выезд на авто повышенной проходимости в туристическую зону Каменные грибы, переправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибам.
14:00 Заселение на базу отдыха "Каменные грибы", обед в кафе.
15:00 Выезд на водопад Куркуре, один из самых красивых водопадов Алтая.
20:00 Возвращение на базу отдыха, баня для всех участников тура.
Свободное время или выход к водопаду Учар по желанию
6:00 Завтрак с собой, радиальный выход на водопад Учар (экскурсия сложная, подходит для туристов с физ. подготовкой, оплачивается дополнительно 3 000 руб. с человека).
Учар, самый большой каскадный водопад в России (160м), в пути 16 км пешком, перепад высот 400 м.
Для тех, кто не идет на Учар – отдых у реки Чулышман, конные, или велосипедные прогулки (оплачиваются дополнительно по желанию).
15:00 Возвращение.
16:00 Выезд в долину Чулышмана с вещами, круиз на катере на Северный берег Телецкого в отель.
21:00 Прибытие, баня для всех участников тура.
Свободное время на озере или сплав по Бие по желанию
9:00 Завтрак.
10:00 Идем на сплав по реке Бия (оплачивается дополнительно).
Бия – одна из главных рек Алтая, вытекающая из Телецкого озера.
Мы отправляемся на драйвовый сплав на рафтах, нас ждет прохождение порогов и потрясающая природа вокруг.
Каждый участник получит фото и видеосъемку со сплава (2 категория сложности, можно с детьми от 7 лет).
Те, кто не идет на сплав, могут погулять на берегу озера, сходить в зоопарк.
16:00 Фото на пирсе.
20:00 Заключительный вечер.
Прогулки у озера, отъезд
Прогулки у озера, отъезд Для туристов, которые отправляются на самолете из аэропорта Горно-Алтайска, завтрак с собой и ранний выезд 5:30 утра.
Для туристов, которые отправляются на автобусе: 9:00 Завтрак. Сбор вещей и отдых у Телецкого до 12:00.
12:00 Выезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Алтын-Кель” и на базе отдыха “Каменные грибы”
Место размещения на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.
Возможно доп. место и одноместное проживание за дополнительную плату (наличие возможности и стоимость уточняется при бронировании).
Варианты проживания
Отель «Алтын-Кель»
Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.
Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.
База отдыха «Каменные грибы»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на автобусе
- Трансфер на автомобилях повышенной проходимости
- Круиз на катере
- Проживание на базе отдыха и в отеле
- Гид-сопровождение
- Вся экскурсионная программа
- Все входные билеты
- Завтраки (кроме дня приезда)
- Барбекю в день заезда (готовим вместе)
- Баня (2 дня по 2 часа на компанию)
- Страховка от невыезда и несчастного случая
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Завтрак в день приезда – средний чек 400 руб.
- Обеды, ужины – средний чек 500 руб.
- По желанию: экскурсия на болотоходах – 2 500 руб. /чел.
- Сплав по Бие – 1 500 руб. /чел.
- Трекинг по Учар – 3 000 руб. /чел.
- Страховка от клеща – 300 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какой транспорт в туре?
- Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель, катер 12 мест.
- Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
- Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка на детей до 12 лет включительно - 10%
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻
Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏