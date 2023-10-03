Долина Чулышмана и Телецкое озеро

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Насыщенный приключениями маршрут для семейного отдыха.

В туре Вас ждет круиз по жемчужине Алтая – Телецкому озеру, поездка на авто повышенной проходимости в долину Чулышмана, чудо природы – Каменные грибы, великолепный водопад Куркуре и бескрайние горные просторы Алтая с высоты птичьего полета.
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Долина Чулышмана и Телецкое озеро
Ближайшие даты:
10
июн
14
июл
28
июл
11
авг
12
сен

Что вас ожидает:

Круиз к водопадам
Круиз к водопадам
Совершим круиз на южный берег Телецкого с заходом на водопады: Корбу, Киште, Эстюба, 40 грехов
Канатная дорога
Канатная дорога
Поднимемся на вершину горы Кокуя 1384 м и увидим бескрайние горные просторы с высоты птичьего полета
Посиделки у костра
Посиделки у костра
Алтайские вечера будем проводить у костра за душевными разговорами

Программа тура по дням

1 день

Телецкое озеро

9:00 Завтрак в кафе Горно-Алтайска.

Отправляемся на озеро Телецкое (в пути 3 часа), знакомимся, слушаем рассказ гида про Алтай, Телецкое озеро и местную культуру.

12:30 Трекинг к водопаду Третья речка.

Это единственный водопад Телецкого, до которого можно добраться по суше, к нему ведет живописная эко-тропа, рядом с водопадом есть смотровая площадка.

14:30 Заселение в отель "Алтын Кель", двухместные номера с комфортом.

Прогулки на берегу озера, свободное время.

18:00 Вечер у костра.

Барбекю (по желанию группы, приготовление самостоятельно).

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
2 день

Гора Кокуя

10:00 Завтрак в отеле.

11:00 Выезд на экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1384 м, обед в кафе с потрясающим видом (не входит в стоимость).

Автобусная экскурсия на вершину горы Тилан-Туу и к Святому источнику (желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах, оплачивается дополнительно).

Отдых у озера.

Гора КокуяГора КокуяГора КокуяГора КокуяГора Кокуя
3 день

Долина Чулышмана

7:00 Завтрак.

7:30 Отправляемся на южный берег Телецкого на быстроходном катере на 2 дня с одной ночевкой на база отдыха, с собой берем только самое необходимое, остальные вещи оставляем в номерах.

Мы увидим водопады: Эстюба, Чоодор, мыс Кырсай. Выезд на авто повышенной проходимости в туристическую зону Каменные грибы, переправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибам.

14:00 Заселение на базу отдыха "Каменные грибы", обед в кафе.

15:00 Выезд на водопад Куркуре, один из самых красивых водопадов Алтая.

20:00 Возвращение на базу отдыха, баня для всех участников тура.

Долина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина Чулышмана
4 день

Свободное время или выход к водопаду Учар по желанию

6:00 Завтрак с собой, радиальный выход на водопад Учар (экскурсия сложная, подходит для туристов с физ. подготовкой, оплачивается дополнительно 3 000 руб. с человека).

Учар, самый большой каскадный водопад в России (160м), в пути 16 км пешком, перепад высот 400 м.

Для тех, кто не идет на Учар – отдых у реки Чулышман, конные, или велосипедные прогулки (оплачиваются дополнительно по желанию).

15:00 Возвращение.

16:00 Выезд в долину Чулышмана с вещами, круиз на катере на Северный берег Телецкого в отель.

21:00 Прибытие, баня для всех участников тура.

Свободное время или выход к водопаду Учар по желаниюСвободное время или выход к водопаду Учар по желаниюСвободное время или выход к водопаду Учар по желаниюСвободное время или выход к водопаду Учар по желанию
5 день

Свободное время на озере или сплав по Бие по желанию

9:00 Завтрак.

10:00 Идем на сплав по реке Бия (оплачивается дополнительно).

Бия – одна из главных рек Алтая, вытекающая из Телецкого озера.

Мы отправляемся на драйвовый сплав на рафтах, нас ждет прохождение порогов и потрясающая природа вокруг.

Каждый участник получит фото и видеосъемку со сплава (2 категория сложности, можно с детьми от 7 лет).

Те, кто не идет на сплав, могут погулять на берегу озера, сходить в зоопарк.

16:00 Фото на пирсе.

20:00 Заключительный вечер.

Свободное время на озере или сплав по Бие по желаниюСвободное время на озере или сплав по Бие по желаниюСвободное время на озере или сплав по Бие по желаниюСвободное время на озере или сплав по Бие по желанию
6 день

Прогулки у озера, отъезд

Прогулки у озера, отъезд Для туристов, которые отправляются на самолете из аэропорта Горно-Алтайска, завтрак с собой и ранний выезд 5:30 утра.

Для туристов, которые отправляются на автобусе: 9:00 Завтрак. Сбор вещей и отдых у Телецкого до 12:00.

12:00 Выезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Алтын-Кель” и на базе отдыха “Каменные грибы”

Место размещения на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.

Возможно доп. место и одноместное проживание за дополнительную плату (наличие возможности и стоимость уточняется при бронировании).

Варианты проживания

Отель «Алтын-Кель»

4 ночи

Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.

Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.

Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»

База отдыха «Каменные грибы»

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автобусе
  • Трансфер на автомобилях повышенной проходимости
  • Круиз на катере
  • Проживание на базе отдыха и в отеле
  • Гид-сопровождение
  • Вся экскурсионная программа
  • Все входные билеты
  • Завтраки (кроме дня приезда)
  • Барбекю в день заезда (готовим вместе)
  • Баня (2 дня по 2 часа на компанию)
  • Страховка от невыезда и несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Завтрак в день приезда – средний чек 400 руб.
  • Обеды, ужины – средний чек 500 руб.
  • По желанию: экскурсия на болотоходах – 2 500 руб. /чел.
  • Сплав по Бие – 1 500 руб. /чел.
  • Трекинг по Учар – 3 000 руб. /чел.
  • Страховка от клеща – 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре?
  • Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель, катер 12 мест.
  • Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка на детей до 12 лет включительно - 10%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 окт 2023
Тур организован на 10/10.
Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.
В
19 авг 2023
Все идеально.
Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.
А
2 авг 2023
Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.
Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻
Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Водные развлечения
Природа и пейзажи

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Полюбоваться Телецким озером и совершить треккинг к Каменным грибам
Аэропорт Горно-Алтайска
7 июня
14 июня
21 июня
28 июня
29 900 за человека
Алтайский уикенд на Телецком озере
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
Алтайский уикенд на Телецком озере
Побывать над облаками, отправиться в путешествие на катере и расслабиться в бане
В Горно-Алтайске с 9:00 до 10:00 по адресу: с. Май...
20 окт
27 окт
3 ноя
10 ноя
27 000 за человека
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Аэропорт Горно-Алтайска, утро
14 июля
28 июля
7 авг
18 авг
75 600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ