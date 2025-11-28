Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия на малую родину великого писателя советского времени, талантливого режиссера, актера Василия Макаровича Шукшина в с. Сростки. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

ООО « Горный Алтай Плюс» Ваш гид в Горно-Алтайске Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 4 часа Когда См. календарь 3700 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Об экскурсии Вы отправитесь в удивительное путешествие по местам, где жил и творил гений из народа писатель, режиссер и актер Василий Макарович Шукшин, – старинное село Сростки. Посетив школу-музей и дом матери Шукшина, вы познакомитесь с его путем становления от мальчика с посредственной успеваемостью до творческого гения с мировым признанием. Также вы совершите небольшую пешую прогулку до горы Пикет (ранее Бекет), где установлен мемориальный комплекс Василию Макаровичу и расположены археологические памятники с эпохи палеолита (курганные могильники). Данная экскурсия будет интересна не только поклонникам творчества В. М. Шукшина, но и всем желающим узнать интересные факты о двух Алтаях: степном и горном. А дегустационная часть программы представлена знаменитыми Сростинскими пирожками (оплачивается дополнительно по желанию). Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо оплатить за несколько дней до начала экскурсии в офисе по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004. Подробности в письме после бронирования.

См. календарь Выбрать дату