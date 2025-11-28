Экскурсия на малую родину великого писателя советского времени, талантливого режиссера, актера Василия Макаровича Шукшина в с. Сростки.
Описание экскурсииОб экскурсии Вы отправитесь в удивительное путешествие по местам, где жил и творил гений из народа писатель, режиссер и актер Василий Макарович Шукшин, – старинное село Сростки. Посетив школу-музей и дом матери Шукшина, вы познакомитесь с его путем становления от мальчика с посредственной успеваемостью до творческого гения с мировым признанием. Также вы совершите небольшую пешую прогулку до горы Пикет (ранее Бекет), где установлен мемориальный комплекс Василию Макаровичу и расположены археологические памятники с эпохи палеолита (курганные могильники). Данная экскурсия будет интересна не только поклонникам творчества В. М. Шукшина, но и всем желающим узнать интересные факты о двух Алтаях: степном и горном. А дегустационная часть программы представлена знаменитыми Сростинскими пирожками (оплачивается дополнительно по желанию). Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо оплатить за несколько дней до начала экскурсии в офисе по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004. Подробности в письме после бронирования.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом, в котором провел свое детство В.М. Шукшин, усадьба его матери и школа, в которой он учился
- Гора Пикет
- Памятник писателю
- Панорама на село Сростки, на просторы Алтая и реку Катунь
- Храм святой великомученицы Екатерины
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты.
Что не входит в цену
- Питание
- Музей усадьба материи писателя (по желанию за доп. плату)
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В связи высоким спросом заказ необходимо оплатить за несколько дней до начала экскурсии в офисе по адресу: г. Горно-Алтайск
- Пр. Коммунистический 5/1
- Офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004. Подробности в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
