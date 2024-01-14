Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Яркое трёхдневное путешествие по зимним местам Алтая.

Великолепный подарок дорогим мужчинам на 23 февраля! В этом туре Вас ждут: трансфер на удобных туристических автобусах из Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Горно-Алтайска, горные отели на берегу Катуни с видом на горы и Катунь с повышенным комфортом, горнолыжный курорт и подъем на канатной дороге на вершину 1020 м., прекрасное Лебединое озеро и голубые озера с жаркой банькой на берегу.
Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники
Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники
Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники
Ближайшие даты:
23
фев

Что вас ожидает:

Замерзший водопад
Замерзший водопад
Прогуляемся по подвесному мосту над Катунью, хвойному лесу и увидим очаровательный водопад
Горнолыжный отдых
Горнолыжный отдых
По желанию покатаемся на современном курорте или поднимемся на канатной дороге
Белоснежные стаи лебедей
Белоснежные стаи лебедей
Покормим редких птиц и сделаем классные фотографии

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад. Голубые озера

8:30 Завтрак в кафе (оплачивается дополнительно).

9:30 Едем на экскурсию к замерзшему водопаду Камышлинский.

Прогулка по подвесному мосту над Катунью и по хвойному лесу, в конце пути нас ждет очаровательный водопад.

12:00 Посещение уникального места - Голубые озера Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться после купания (оплачивается отдельно).

15:00 Заселение в отели, обед (оплачивается отдельно).

19:00 Совместный ужин (оплачивается отдельно), знакомство, общение, делимся впечатлениями первого дня, обмен контентом.

Камышлинский водопад. Голубые озераКамышлинский водопад. Голубые озераКамышлинский водопад. Голубые озераКамышлинский водопад. Голубые озера
2 день

Лебединое озеро

8:00 Завтрак.

9:00 Остров Патмос, история и посещение православного храма на острове среди Катуни (экскурсия дополнительная 2 000 руб. с человека).

12:30 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди (вход оплачивается отдельно, 100 руб.).

Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото-видеосъемка, обед.

19:00 Возвращение в отель СПА, отдых, ужин (оплачивается отдельно).

Лебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озеро
3 день

Горнолыжный курорт «Манжерок». Катание или подъем на канатной дороге по желанию

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд из отелей с вещами.

10:30 Едем на горнолыжный курорт "Манжерок", где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха.

Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде могут взять в прокате снаряжение и покататься.

Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой, горячим глинтвейном и фотосессией (дополнительно оплачивается 1 300 руб. /чел. или ски-пас).

16:00 Выезд домой.

Горнолыжный курорт «Манжерок». Катание или подъем на канатной дороге по желаниюГорнолыжный курорт «Манжерок». Катание или подъем на канатной дороге по желаниюГорнолыжный курорт «Манжерок». Катание или подъем на канатной дороге по желаниюГорнолыжный курорт «Манжерок». Катание или подъем на канатной дороге по желанию

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:

Отель/размещение2-3-хместное
туристическая деревня "Кедровый остров" номер класса “турист”18 900
туристическая деревня "Кедровый остров" номер класса “стандарт”22 900
эко-отель “Алтика” 29 900
глэмпинг "Чепош-парк"42 500

Варианты проживания

Туристическая деревня «Кедровый остров»

2 ночи

Атмосферный парк-отель на берегу Катуни.

На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.

Номера класса "Стандарт", в номере есть одна двуспальная кровать или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор.

Номера класса "Турист", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.

Включены завтраки.

Туристическая деревня «Кедровый остров»Туристическая деревня «Кедровый остров»Туристическая деревня «Кедровый остров»

Эко-отель «Алтика»

2 ночи

Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.

Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.

Уютный номер расположен в основном корпусе ЭКО-отеля.

Одна из стен любого номера категории Стандарт – панорамное окно.

В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, минихолодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновй бор Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж

Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»

Глэмпинг «Чепош-парк»

2 ночи

Глемпинг на берегу Катуни. Номера класса "Стандарт" 2-3 местное размещение.

В номере: жилая комната, санузел, терраса, панорамные окна с видом на лес 2 основных места и 1 дополнительное (за отдельную плату).

Номера категории "Стандарт" находятся в одном корпусе с рестораном. Основные места: 1 двуспальная кровать шириной 180 см Дополнительное место: раскладная кровать IKEA МАТИЛЬДА КОМФОРТ, душ, туалет, раковина, набор полотенец (для каждого гостя), халат и тапочки (для каждого гостя), мыло, гель для душа, шампунь для волос, зубной набор по запросу, фен. На террасе кофейный столик, 2 кресла.

На территории глэмпинга: бесплатный Wi-Fi, ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж.

Глэмпинг «Чепош-парк»Глэмпинг «Чепош-парк»Глэмпинг «Чепош-парк»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска, Барнаула, Горно-Алтайска
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки (кроме 1 дня)
  • Экскурсии (кроме указанных дополнительно)
  • Информацмонное сопровождение от профессиональных гидов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск и обратно
  • Обеды, ужины – средний чек 1000 руб.
  • Экскурсионный подъем или скипасс на Манжероке – от 1300 руб.
  • Баня на Голубых озерах – 500 руб.
  • Вход на озеро Лебединое – 100 руб.
  • Дополнительная экскурсия на о. Патмос – 2 000 руб
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
14 янв 2024
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
А
16 окт 2023
Только положительные эмоции от поездки!
Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
Е
3 окт 2023
Тур организован на 10/10.
Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.

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