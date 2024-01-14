1 день

Камышлинский водопад. Голубые озера

8:30 Завтрак в кафе (оплачивается дополнительно).

9:30 Едем на экскурсию к замерзшему водопаду Камышлинский.

Прогулка по подвесному мосту над Катунью и по хвойному лесу, в конце пути нас ждет очаровательный водопад.

12:00 Посещение уникального места - Голубые озера Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться после купания (оплачивается отдельно).

15:00 Заселение в отели, обед (оплачивается отдельно).

19:00 Совместный ужин (оплачивается отдельно), знакомство, общение, делимся впечатлениями первого дня, обмен контентом.