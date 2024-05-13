Горнолыжные туры – туры в Горно-Алтайске

Найдено 7 туров в категории «Горнолыжные туры» в Горно-Алтайске, цены от 18 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние каникулы в Белокурихе
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Белокурихе
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«Горнолыжные трассы, есть беговая трасса по сосновому бору, снегоходы, лошадки, – выбор огромный»
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 45 000 за человека
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Вас ждет захватывающая зимняя поездка на горнолыжный курорт Алтая»
12 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 37 000 за человека
Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«В туре Вы посетите два горнолыжных курорта с современными трассами в сопровождении профессионального инструктора и гида»
2 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 76 200 за человека
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
Начало: г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
«Также в туре вас ждут горнолыжные курорты и экскурсионные подъемники в горы, смотровые площадки, прогулки у Катуни и Лебединого озера, факультативно – катание на снегоходах прямо по озеру»
31 дек в 10:00
59 900 за человека
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Индивидуальный горнолыжный тур на Телецкое озеро в Горный Алтай»
31 янв в 10:00
7 фев в 10:00
от 23 500 за человека
Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«10:30 Едем на горнолыжный курорт "Манжерок", где есть канатно-кресельная дорога на вершину г»
23 фев в 10:00
от 18 900 за человека
Горнолыжная кругосветка по Алтаю и Шерегешу
Авторский тур
9 дней
Горнолыжная кругосветка по Алтаю и Шерегешу
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Это первый день нашей горнолыжной программы»
6 фев в 10:00
20 фев в 10:00
84 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все отлично
  • А
    Александра
    14 февраля 2024
    Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
    Нареканий нет.
    Нареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нет
  • Е
    Екатерина
    20 октября 2023
    Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
    Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
    Тур организован на 10/10.
    Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10
  • Б
    Бенцель
    30 августа 2023
    Новогодний отдых на курорте Белокуриха
    Организованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристы разные и угодить всем
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    сложно. Лично мы остались довольны. Благодаря вам Алтай открылся для нас во всей красе, со своими загадками и уникальными дарами. Прекрасное место, обязательно вернёмся сюда вновь.

    Организованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристы
  • Ш
    Шахноза
    29 августа 2023
    Новогодний отдых на курорте Белокуриха
    Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!
    Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Горнолыжные туры»

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Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
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