Выездные туры из Горно-Алтайска

Найдено 13 туров в категории «Выездные» в Горно-Алтайске, цены от 18 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние каникулы в Белокурихе
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Белокурихе
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 45 000 за человека
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 37 000 за человека
Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 76 200 за человека
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
Начало: г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
31 дек в 10:00
59 900 за человека
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
31 янв в 10:00
7 фев в 10:00
от 23 500 за человека
Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
23 фев в 10:00
от 18 900 за человека
Горнолыжная кругосветка по Алтаю и Шерегешу
Авторский тур
9 дней
Горнолыжная кругосветка по Алтаю и Шерегешу
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 фев в 10:00
20 фев в 10:00
84 900 за человека
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Авторский тур
9 дней 1 час
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
от 82 200 за человека
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня 1 час
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 57 800 за человека
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней 6 часов
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 70 700 за человека
Алтай без границ. Тур на 12 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Авторский тур
8 дней 8 часов
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
19 июня в 09:00
3 июля в 09:00
от 112 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Авторский тур
5 дней 5 часов
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
от 76 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все отлично
  • А
    Александра
    14 февраля 2024
    Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
    Нареканий нет.
    Нареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нет
  • Е
    Екатерина
    20 октября 2023
    Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
    Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
    Тур организован на 10/10.
    Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10
  • Б
    Бенцель
    30 августа 2023
    Новогодний отдых на курорте Белокуриха
    Организованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристы разные и угодить всем
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    сложно. Лично мы остались довольны. Благодаря вам Алтай открылся для нас во всей красе, со своими загадками и уникальными дарами. Прекрасное место, обязательно вернёмся сюда вновь.

    Организованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристы
  • Ш
    Шахноза
    29 августа 2023
    Новогодний отдых на курорте Белокуриха
    Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!
    Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!Организация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Новогодние каникулы в Белокурихе
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  3. Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
  4. Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
  5. Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Выездные" можно забронировать 13 авторских туров от 18 900 до 141 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры по окрестностям Горно-Алтайска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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