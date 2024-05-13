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Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Белокурихе
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 76 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
Начало: г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
31 дек в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
31 янв в 10:00
7 фев в 10:00
от 23 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
23 фев в 10:00
от 18 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Горнолыжная кругосветка по Алтаю и Шерегешу
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 фев в 10:00
20 фев в 10:00
84 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней 1 час
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
от 82 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня 1 час
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 57 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней 6 часов
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 70 700₽ за человека
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней 8 часов
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
19 июня в 09:00
3 июля в 09:00
от 112 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней 5 часов
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
от 76 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
- ААлександра14 февраля 2024Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ЕЕлена13 декабря 2023Нареканий нет.
- ЕЕкатерина20 октября 2023Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ЕЕлена3 октября 2023Тур организован на 10/10.
- ББенцель30 августа 2023Новогодний отдых на курорте БелокурихаОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристы разные и угодить всем
- ШШахноза29 августа 2023Новогодний отдых на курорте БелокурихаОрганизация тура была качественной, заминок практически не возникало, всё по таймингу. Благодарим за отличный отдых!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Выездные»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Выездные" можно забронировать 13 авторских туров от 18 900 до 141 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры по окрестностям Горно-Алтайска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август