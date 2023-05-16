Индивидуальная экскурсия по Алтаю

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Ответы на вопросы
Вы отправитесь по местам Горного Алтая в сопровождении профессиональных гидов. Экскурсия индивидуальна — только для вас и ваших близких.

Вам помогут с составлением уникального маршрута, обеспечат дружелюбное и познавательное сопровождение, рассказывая о природных памятниках Алтая, мифах и легендах, связанных с этим суровым сибирским краем.
Индивидуальная экскурсия по Алтаю
Индивидуальная экскурсия по Алтаю
Индивидуальная экскурсия по Алтаю
Индивидуальная экскурсия по Алтаю
Индивидуальная экскурсия по Алтаю
Индивидуальная экскурсия по Алтаю
Ближайшие даты:
16
мая
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мая
18
мая
19
мая
20
мая
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие по Горному АлтаюВодопады, перевалы, пещеры, долины, озёра, смотровые площадки, великая река Катунь — вы сможете посетить любую точку Горного Алтая по уникальному маршруту. Мы встретим вас как своих добрых друзей и сопроводим вас по выбранным местам на собственном авто, расскажем удивительные легенды и факты о Горном Алтае, а также угостим травяным чаем. Вас ждут яркие эмоции, невероятные ландшафты и пейзажи и множество фотографий на память! Также составляем многодневные туры с интересными локациями и встречами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид в роли водителя на собственном авто
  • Самостоятельно собранный травяной чай на территории Алтая
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Там, где вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид свяжется с Вами
  • Чтобы обсудить детали маршрута и место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Алтай

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