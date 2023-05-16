Вы отправитесь по местам Горного Алтая в сопровождении профессиональных гидов. Экскурсия индивидуальна — только для вас и ваших близких. Вам помогут с составлением уникального маршрута, обеспечат дружелюбное и познавательное сопровождение, рассказывая о природных памятниках Алтая, мифах и легендах, связанных с этим суровым сибирским краем.

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Описание

Путешествие по Горному АлтаюВодопады, перевалы, пещеры, долины, озёра, смотровые площадки, великая река Катунь — вы сможете посетить любую точку Горного Алтая по уникальному маршруту. Мы встретим вас как своих добрых друзей и сопроводим вас по выбранным местам на собственном авто, расскажем удивительные легенды и факты о Горном Алтае, а также угостим травяным чаем. Вас ждут яркие эмоции, невероятные ландшафты и пейзажи и множество фотографий на память! Также составляем многодневные туры с интересными локациями и встречами.