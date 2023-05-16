Вы отправитесь по местам Горного Алтая в сопровождении профессиональных гидов. Экскурсия индивидуальна — только для вас и ваших близких.
Вам помогут с составлением уникального маршрута, обеспечат дружелюбное и познавательное сопровождение, рассказывая о природных памятниках Алтая, мифах и легендах, связанных с этим суровым сибирским краем.
Вам помогут с составлением уникального маршрута, обеспечат дружелюбное и познавательное сопровождение, рассказывая о природных памятниках Алтая, мифах и легендах, связанных с этим суровым сибирским краем.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие по Горному АлтаюВодопады, перевалы, пещеры, долины, озёра, смотровые площадки, великая река Катунь — вы сможете посетить любую точку Горного Алтая по уникальному маршруту. Мы встретим вас как своих добрых друзей и сопроводим вас по выбранным местам на собственном авто, расскажем удивительные легенды и факты о Горном Алтае, а также угостим травяным чаем. Вас ждут яркие эмоции, невероятные ландшафты и пейзажи и множество фотографий на память! Также составляем многодневные туры с интересными локациями и встречами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид в роли водителя на собственном авто
- Самостоятельно собранный травяной чай на территории Алтая
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Там, где вам удобно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с Вами
- Чтобы обсудить детали маршрута и место встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании