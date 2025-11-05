Довезём вас и ваше горнолыжное оборудование до нужного отеля — на просторном, комфортном автомобиле.
По дороге вы полюбуетесь видами и, если захотите, послушаете наши рассказы об Алтае — его народе, обычаях, природе и истории.
По дороге вы полюбуетесь видами и, если захотите, послушаете наши рассказы об Алтае — его народе, обычаях, природе и истории.
Описание трансфер
Мы заберём вас из аэропорта Горно-Алтайска, поможем погрузить багаж и доставим до курорта «Манжерок» или другого горного отеля. Если рейс задержат, мы вас всё равно дождёмся:)
Трансфер с нами — это:
- Просторный сaлон
- Большие окна
- Капитанские кресла
- Aвтобокс для 2 комплектов горнолыжного оборудования
- Детские кресла/бустеры (по запросу)
- Вежливый, позитивный и заботливый водитель, который по дороге расскажет много интересного про Алтай
Организационные детали
Помимо трансфера, мы предлагаем разные экскурсии, в том числе на полдня перед заселением в отель: большинство рейсов прилетают в Горно-Алтайск ранним утром, поэтому у вас есть шанс интересно провести время до заселения в отель. Пишите!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 3055 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Всем добрый день! Мы заказали трансфер с экскурсией, чтобы не терять время даром. Прилетев в 8:30 из Москвы (ночь мы не спали), но выйдя из аэропорта мы взбодрились, нас встретил
+1
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Г
Заказывали трансфер до отеля. Нас встретили и доставили до места. Рекомендую
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Самый лучший гид Василий - есть с кем сравнить. Поездка получилась спонтанной, но я не пожалела ни на секунду. Ирина очень отзывчивая девушка, спасибо огромное за работу!
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Пишу отзыв с большим запозданием! Но, как говорится, лучше поздно чем никогда! Заказывала для своей мамы и ее подруги, мама впервые была на Алтае! Гид Василий очаровал моих девочек с
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М
С красотами Алтая нашу семью знакомил Василий Васильевич, очень классный гид!!! Интересно рассказывает, очень тактичный и вежливый. С ним у нас была ни одна экскурсия, так что, познакомившись один раз,
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Очень удобная форма начать знакомство с новым местом - заказать трансфер из аэропорта, совмещённый с краткой экскурсией. Воспользовались такой услугой при прилете в Горно-Алтайск. Нас встретили в аэропорту на подходящем
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