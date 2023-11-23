Трансфер «Аэропорт - Манжерок»

С комфортом добраться до горнолыжного курорта (при желании с экскурсией)

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Довезём вас и ваше горнолыжное оборудование до нужного отеля — на просторном автомобиле с удобными креслами и хорошей звуковой системой.

По дороге вы полюбуетесь видами и, если захотите, послушаете наши рассказы об Алтае — его народе, обычаях, природе и истории.
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
Ближайшие даты:
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
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29
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Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из аэропорта Горно-Алтайска, поможем погрузить багаж и доставим до курорта «Манжерок» или другого горного отеля. Если рейс задержат, мы вас всё равно дождёмся:)

Трансфер на минивэне Hyundai — это:

  • Просторный солон
  • Большие окна
  • Капитанские кресла
  • Розетка 220в
  • Премиальный звук
  • Пространство для трёх комплектов горнолыжного оборудования
  • Детские кресла/бустеры (по запросу)

Организационные детали

Помимо трансфера, мы предлагаем разные экскурсии, в том числе на полдня перед заселением в отель: большинство рейсов прилетают в Горно-Алтайск ранним утром, поэтому у вас есть шанс интересно провести время до заселения в отель. Пишите!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Трансфер
Манжерок
Алтай
Выездные
На микроавтобусе

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