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Трансфер «Аэропорт - Манжерок»

С комфортом добраться до горнолыжного курорта или другого места на Алтае (при желании с экскурсией)
Довезём вас и ваше горнолыжное оборудование до нужного отеля — на просторном, комфортном автомобиле.

По дороге вы полюбуетесь видами и, если захотите, послушаете наши рассказы об Алтае — его народе, обычаях, природе и истории.
5
9 отзывов
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»

Описание трансфер

Мы заберём вас из аэропорта Горно-Алтайска, поможем погрузить багаж и доставим до курорта «Манжерок» или другого горного отеля. Если рейс задержат, мы вас всё равно дождёмся:)

Трансфер с нами — это:

  • Просторный сaлон
  • Большие окна
  • Капитанские кресла
  • Aвтобокс для 2 комплектов горнолыжного оборудования
  • Детские кресла/бустеры (по запросу)
  • Вежливый, позитивный и заботливый водитель, который по дороге расскажет много интересного про Алтай

Организационные детали

Помимо трансфера, мы предлагаем разные экскурсии, в том числе на полдня перед заселением в отель: большинство рейсов прилетают в Горно-Алтайск ранним утром, поэтому у вас есть шанс интересно провести время до заселения в отель. Пишите!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 3055 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и
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впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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М
Всем добрый день! Мы заказали трансфер с экскурсией, чтобы не терять время даром. Прилетев в 8:30 из Москвы (ночь мы не спали), но выйдя из аэропорта мы взбодрились, нас встретил
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Константин, и первое что я хотела посмотреть это же конечно музей Горно-Алтайска, мы как раз добрались до него к открытию. Главное мы увидели мумию «Укоксской принцессы», ее выносят по графику несколько раз за месяц и только на 3 часа. Ознакомились мы и со всеми экспозициями музея и еще с выставками которые там проходили. Потом нас Константин отвез позавтракать, прекрасное кафе вкусно, хорошее сочетание цены и качества, и вкусный кофе! И конечно же Константин рассказывал нам много интересного. Мы изначально обсудили что бы мы хотели посмотреть в обзорной экскурсии, так что согласовывайте свои предпочтения, а Константин и Ирина подскажет, как лучше все организовать, чтобы Вам было комфортно. Все описывать не буду, было супер! Спасибо Вам огромное!

Всем добрый день! Мы заказали трансфер с экскурсией, чтобы не терять время даром. Прилетев в 8:30
Всем добрый день! Мы заказали трансфер с экскурсией, чтобы не терять время даром. Прилетев в 8:30
Всем добрый день! Мы заказали трансфер с экскурсией, чтобы не терять время даром. Прилетев в 8:30
Всем добрый день! Мы заказали трансфер с экскурсией, чтобы не терять время даром. Прилетев в 8:30
Всем добрый день! Мы заказали трансфер с экскурсией, чтобы не терять время даром. Прилетев в 8:30
Всем добрый день! Мы заказали трансфер с экскурсией, чтобы не терять время даром. Прилетев в 8:30
Всем добрый день! Мы заказали трансфер с экскурсией, чтобы не терять время даром. Прилетев в 8:30
Всем добрый день! Мы заказали трансфер с экскурсией, чтобы не терять время даром. Прилетев в 8:30+1
Всем добрый день! Мы заказали трансфер с экскурсией, чтобы не терять время даром. Прилетев в 8:30
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Г
Заказывали трансфер до отеля. Нас встретили и доставили до места. Рекомендую
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Айсылу
Самый лучший гид Василий - есть с кем сравнить. Поездка получилась спонтанной, но я не пожалела ни на секунду. Ирина очень отзывчивая девушка, спасибо огромное за работу!
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мария
Пишу отзыв с большим запозданием! Но, как говорится, лучше поздно чем никогда! Заказывала для своей мамы и ее подруги, мама впервые была на Алтае! Гид Василий очаровал моих девочек с
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первых минут, огромная благодарность ему, в дальнейшем посетили они с ним и другие экскурсии и остались в полном восторге! Уже планируют следующую поездку и я обязательно обращусь к Вам снова! От всей души огромное человеческое спасибо Вам! Учли мои самые необычные пожелания и выполнили все просьбы, очень индивидуальный подход к каждому! Благодарю всю команду!!! Побольше бы таких замечательных людей как Вы!

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М
С красотами Алтая нашу семью знакомил Василий Васильевич, очень классный гид!!! Интересно рассказывает, очень тактичный и вежливый. С ним у нас была ни одна экскурсия, так что, познакомившись один раз,
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мы уже не расставались 😍😍😍 дай бог здоровья Вам, Василий Васильевич, видно, что от души занимаетесь любимым делом.
Также хочу отметить организатора экскурсий Ирину, приветливая и всегда на связи.
Мы остались довольны, спасибо Вам и до новых встреч 🫶🫶🫶 Алтай в сердечке навсегда ❤️❤️❤️

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Ирина
Очень удобная форма начать знакомство с новым местом - заказать трансфер из аэропорта, совмещённый с краткой экскурсией. Воспользовались такой услугой при прилете в Горно-Алтайск. Нас встретили в аэропорту на подходящем
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автомобиле (для нас это было важно, учитывая большой багаж с лыжами). Водитель-гид Дмитрий - очень интересный и знающий человек. Рассказал нам по дороге в отель множество интересного об Алтае. Очень удобно!

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