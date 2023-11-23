С комфортом добраться до горнолыжного курорта (при желании с экскурсией)
Довезём вас и ваше горнолыжное оборудование до нужного отеля — на просторном автомобиле с удобными креслами и хорошей звуковой системой.
По дороге вы полюбуетесь видами и, если захотите, послушаете наши рассказы об Алтае — его народе, обычаях, природе и истории.
По дороге вы полюбуетесь видами и, если захотите, послушаете наши рассказы об Алтае — его народе, обычаях, природе и истории.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас из аэропорта Горно-Алтайска, поможем погрузить багаж и доставим до курорта «Манжерок» или другого горного отеля. Если рейс задержат, мы вас всё равно дождёмся:)
Трансфер на минивэне Hyundai — это:
- Просторный солон
- Большие окна
- Капитанские кресла
- Розетка 220в
- Премиальный звук
- Пространство для трёх комплектов горнолыжного оборудования
- Детские кресла/бустеры (по запросу)
Организационные детали
Помимо трансфера, мы предлагаем разные экскурсии, в том числе на полдня перед заселением в отель: большинство рейсов прилетают в Горно-Алтайск ранним утром, поэтому у вас есть шанс интересно провести время до заселения в отель. Пишите!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 815 туристов
Меня зовут Константин, я более 15 лет хожу и вожу в горы. Домашний район — Горный Алтай. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зеленую тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах в мире, где есть возможность это прочувствовать.
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Летние
Трансфер
Манжерок
Алтай
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