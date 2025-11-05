Довезём вас и ваше горнолыжное оборудование до нужного отеля — на просторном, комфортном автомобиле. По дороге вы полюбуетесь видами и, если захотите, послушаете наши рассказы об Алтае — его народе, обычаях, природе и истории.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Мы заберём вас из аэропорта Горно-Алтайска, поможем погрузить багаж и доставим до курорта «Манжерок» или другого горного отеля. Если рейс задержат, мы вас всё равно дождёмся:)

Трансфер с нами — это:

Просторный сaлон

Большие окна

Капитанские кресла

Aвтобокс для 2 комплектов горнолыжного оборудования

Детские кресла/бустеры (по запросу)

Вежливый, позитивный и заботливый водитель, который по дороге расскажет много интересного про Алтай

Организационные детали

Помимо трансфера, мы предлагаем разные экскурсии, в том числе на полдня перед заселением в отель: большинство рейсов прилетают в Горно-Алтайск ранним утром, поэтому у вас есть шанс интересно провести время до заселения в отель. Пишите!