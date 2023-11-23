Довезём вас и ваше горнолыжное оборудование до нужного отеля — на просторном автомобиле с удобными креслами и хорошей звуковой системой. По дороге вы полюбуетесь видами и, если захотите, послушаете наши рассказы об Алтае — его народе, обычаях, природе и истории.

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из аэропорта Горно-Алтайска, поможем погрузить багаж и доставим до курорта «Манжерок» или другого горного отеля. Если рейс задержат, мы вас всё равно дождёмся:)

Трансфер на минивэне Hyundai — это:

Просторный солон

Большие окна

Капитанские кресла

Розетка 220в

Премиальный звук

Пространство для трёх комплектов горнолыжного оборудования

Детские кресла/бустеры (по запросу)

Организационные детали

Помимо трансфера, мы предлагаем разные экскурсии, в том числе на полдня перед заселением в отель: большинство рейсов прилетают в Горно-Алтайск ранним утром, поэтому у вас есть шанс интересно провести время до заселения в отель. Пишите!