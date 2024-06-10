Есть люди, которым не лежится у бассейна, а только бежится, скачется и несётся.
Мы очень любим вас, наши энергичные путешественники! Именно для вас мы сделали суперактивный день на Алтае. В программе: виа феррата, сплав на рафте, конные и пешие прогулки.
Обещаем: вы не только устанете, но и насладитесь красотой Алтая, надышитесь горным воздухом и узнаете о наших краях много нового.
Мы очень любим вас, наши энергичные путешественники! Именно для вас мы сделали суперактивный день на Алтае. В программе: виа феррата, сплав на рафте, конные и пешие прогулки.
Обещаем: вы не только устанете, но и насладитесь красотой Алтая, надышитесь горным воздухом и узнаете о наших краях много нового.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- С утра пораньше, из отеля или прямо из аэропорта, мы поедем на сплав. Он займёт 1.5-2 часа. Впечатлений — масса, брызг и визгов — полный рафт. Если на дворе зима, заменим сплав на катание на снегоходах или поездку в собачьей упряжке.
- Проведём небольшую разминочную прогулку — 30 минут лёгкого треккинга, чтобы разогнать кровь. Полюбуемся живописным слиянием Чемала с Катунью.
- Далее — виа феррата: скальный маршрут со страховкой, который может пройти каждый. При этом на высоте раздают такие виды, которые видел отнюдь не каждый!
- Вы ещё не падаете от усталости? Скорее отправляемся в маралье угодье, где вы покатаетесь верхом на лошадях среди маралов и маралят. Марал — вид оленя, который водится только здесь, на Алтае.
- При желании можем заменить лошадок на квадроциклы, а виа феррату — на верёвочный парк (если вы с детьми, например). Главное — держим пульс в диапазоне 120+!
- А ещё вы узнаете обо всём, что касается Алтая — о его истории, природе, традициях и укладе жизни. Прекрасно знающий Алтай гид будет с вами весь день и не даст заскучать.
- На каждой активности вас ждут опытные инструкторы, которые надёжно подстрахуют и расскажут о технике безопасности за 10-15 минут.
Кому подойдёт экскурсия
- Наше приключение — для активных непосед, которые любят в конце дня падать в кровать и вспоминать промелькнувшие за день красоты, а с утра просыпаться с чувством приятной усталости в мышцах.
- При этом наши активности подойдут для любого уровня подготовки, в том числе для детей от 7 лет. Они безопасны и проверены.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер из Горно-Алтайска или аэропорта, все заявленные активности и необходимое снаряжение, услуги гида и инструкторов.
- Поездка проходит на автомобилях разного класса — от премиум Hyundai Staria до простых. но надёжных кроссоверов.
- Одежду лучше выбрать самую удобную и ту, которую не жаль испачкать.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 1040 туристов
Меня зовут Константин, я более 15 лет хожу и вожу в горы. Домашний район — Горный Алтай. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, котороеЗадать вопрос
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