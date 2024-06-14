Туры на выходные: экскурсия на автобусе по Телецкому озеру и Чулышманской долине
Экскурсия, сочетающая автотрансфер и пешую прогулку через подвесной мостик над рекой Катунь, оставит приятные впечатления и отличные фотографии на память.
Конечная точка маршрута — 12-метровый каскадный водопад Камышлинский, представляет очень живописное и яркое зрелище.
Конечная точка маршрута — 12-метровый каскадный водопад Камышлинский, представляет очень живописное и яркое зрелище.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|14 700 ₽
|Пенсионеры, студенты, дети до 12 лет
|14 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Телецкое озеро
- Водопад Б. Корбу
- Чулышманская долина
- Урочище Аккурум (Каменные грибы)
Описание
Разбираетесь ли вы в грибах? Опёнок, груздь или лисичка? На самом деле, без разницы. Эти грибы-переростки невозможно засолить или надкусить. И всё потому, что они КАМЕННЫЕ и размером в трёхэтажный дом. Зато такие грибы обещают оригинальное фото и незабываемое путешествие вглубь каньона реки Чулышман, а также прогулку на белоснежном катере по волнам младшего брата Байкала - озеру Телецкое. Вашему взору откроются водные просторы озера, зажатого крутыми берегами с изобилием водопадов и диких животных, а также живописные виды огромного каньона с излучинами реки Чулышман и чудом природы – Каменными грибами. Маршрут экскурсии включает пеший подъем в урочище Аккурум протяженностью около 1,5 км, требующий средней физической подготовки. 07:00. Выезд из Горно-Алтайска. Прибытие на Телецкое озеро. 11:00 Выезд на экскурсию к Каменным грибам, проплывая через все Телецкое озеро! Телецкое озеро - объект ЮНЕСКО и второе в России после Байкала хранилище пресной воды. Десятки водопадов – характерная особенность рельефа скалистых берегов Телецкого озера. Алтайское название озера "Алтын-Кёль", что в переводе означает "Золотое озеро". С ним связано немало легенд и былей с древности до наших дней. Экскурсия предусматривает катерную прогулку с посещением водопада Б. Корбу. Далее переезжаем на катере на южный берег Телецкого озера с его песчаными пляжами и относительно теплой водой, вечерами он потрясает красочными закатами. Пересаживаемся на УАЗ и едем по Чулышманской долине, наслаждаясь удивительными пейзажами огромного каньона. Здесь река Чулышман образует множество островов, излучин. И конечно мы увидим чудо природы – Каменные грибы. Удивительно, как такие хрупкие создания высотой с трехэтажный дом возвышаются над долиной! Чтобы попасть к Каменным грибам, переправляемся на левый берег р. Чулышман, затем подъем по пешей тропе протяженностью 1,5 км. Обед: пикник (сух. паёк). Возвращение обратно тем же путем. Время прибытия на Северный берег озера в 19-20:00. Отдых. Позднее возвращение по Телецкому тракту в Горно-Алтайск. Важно! В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Телецкое озеро
- Водопад Б. Корбу
- Чулышманская долина
- Урочище Аккурум (Каменные грибы)
Что включено
- Транспорт, включая катер
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Переправа через Чулышман
- Обед-перекус (сух. паек)
Что не входит в цену
- Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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