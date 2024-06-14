Описание

Разбираетесь ли вы в грибах? Опёнок, груздь или лисичка? На самом деле, без разницы. Эти грибы-переростки невозможно засолить или надкусить. И всё потому, что они КАМЕННЫЕ и размером в трёхэтажный дом. Зато такие грибы обещают оригинальное фото и незабываемое путешествие вглубь каньона реки Чулышман, а также прогулку на белоснежном катере по волнам младшего брата Байкала - озеру Телецкое. Вашему взору откроются водные просторы озера, зажатого крутыми берегами с изобилием водопадов и диких животных, а также живописные виды огромного каньона с излучинами реки Чулышман и чудом природы – Каменными грибами. Маршрут экскурсии включает пеший подъем в урочище Аккурум протяженностью около 1,5 км, требующий средней физической подготовки. 07:00. Выезд из Горно-Алтайска. Прибытие на Телецкое озеро. 11:00 Выезд на экскурсию к Каменным грибам, проплывая через все Телецкое озеро! Телецкое озеро - объект ЮНЕСКО и второе в России после Байкала хранилище пресной воды. Десятки водопадов – характерная особенность рельефа скалистых берегов Телецкого озера. Алтайское название озера "Алтын-Кёль", что в переводе означает "Золотое озеро". С ним связано немало легенд и былей с древности до наших дней. Экскурсия предусматривает катерную прогулку с посещением водопада Б. Корбу. Далее переезжаем на катере на южный берег Телецкого озера с его песчаными пляжами и относительно теплой водой, вечерами он потрясает красочными закатами. Пересаживаемся на УАЗ и едем по Чулышманской долине, наслаждаясь удивительными пейзажами огромного каньона. Здесь река Чулышман образует множество островов, излучин. И конечно мы увидим чудо природы – Каменные грибы. Удивительно, как такие хрупкие создания высотой с трехэтажный дом возвышаются над долиной! Чтобы попасть к Каменным грибам, переправляемся на левый берег р. Чулышман, затем подъем по пешей тропе протяженностью 1,5 км. Обед: пикник (сух. паёк). Возвращение обратно тем же путем. Время прибытия на Северный берег озера в 19-20:00. Отдых. Позднее возвращение по Телецкому тракту в Горно-Алтайск. Важно! В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.