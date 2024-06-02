Н Нина Горно-Алтайск: история и современность читать дальше в договоренное время, для экскурсантов в машине предусмотрена вода. Экскурсия началась в районе национального музея, где мы получили общие сведения об истории города и Республики. Побывали в старом городе, на месте крещения первого алтайца, на видовой площадке, у источника. Экскурсией удовлетворены в целом, немного напрягает слишком тихий голос экскурсовода. Экскурсию "Горно-Алтайск: история и современность" посетили 25.05.2024г. Экскурсовод -Ирина. Понравился маршрут, хорошие знания материала экскурсоводом. К месту встречи Ирина приехала

М Марина Путешествие в сердце Азии Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая.

Э Элина Чемал - легенды и реальность читать дальше все вопросы. Осталось прекрасное послевкусие и чувство удовлетворения. А какие легенды о реках. . Песня) Маршрут составлен очень компетентно и интересно. Организация четкая, отлаженная и в тоже время без излишней директивности, соблюден прекрасный баланс. Благодарю! Исключительно рекомендую Наталью и данную экскурсию. Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на

А Анна Горно-Алтайск: история и современность Спасибо 🙏! Очень индивидуальный подход и это располагает)! В подарок вода. Я бы добавила бы исторических дат и фото прошлых лет). Затронуть период советского времени, показать здание фабрики было бы хорошо. В общем, хорошо! Спасибо 🙏 буду рекомендовать.

А Анна Чемал - легенды и реальность Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹

Т Татьяна Чемал - легенды и реальность читать дальше с потрясающими пейзажами. Экскурсовод Наталья отлично владеет материалом, очень внимательна и предупредительна. Путешествие прошло с максимальным комфортом и оставило массу положительных эмоций и море впечатлений. Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций

С Светлана Горно-Алтайск: история и современность читать дальше все было без спешки и максимально удобно рекомендую отдыхать с агентством «За пределы», они лучшие,не одну экскурсию с ними провела. Спасибо за отдых Отличная экскурсия,гид Руна просто приятная и очень скромная женщина-алтайка. Все прекрасно доносит информацию. Ирина провезла нас по всему городу и

С Светлана Путешествие в сердце Азии Спасибо за поездку,водителя Евгения и гида Елену,все очень понравилось,посмотрели очень много локаций! Елена просто отличный рассказчик,очень много знает фактов и легенд! Поездку рекомендую!! Спасибо за отдых!! И за возможность по фотографироваться на фоне маральника-Евгений спасибо!!

Н Надежда Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему краю,его укладу,музыке. Ну и,конечно,в комментариях не нуждаются местные красоты,которые мы посетили во время этой экскурсии. Рекомендуем!