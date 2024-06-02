1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Азии
Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Групповая
18 часов
Экскурсия к Каменным грибам и Телецкому озеру в Горно-Алтайске
Путешествие по Телецкому озеру и Чулышманской долине с посещением уникальных Каменных грибов. Удивительные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 июня в 04:00
20 июня в 04:00
14 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Увидеть уникальный этнопарк и погрузиться в особую эмоциональную атмосферу
Начало: В районе отеля «Игман»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина2 июня 2024Экскурсию "Горно-Алтайск: история и современность" посетили 25.05.2024г. Экскурсовод -Ирина. Понравился маршрут, хорошие знания материала экскурсоводом. К месту встречи Ирина приехала
- ММарина2 июня 2024Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая.
- ЭЭлина30 мая 2024Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
- ААнна20 мая 2024Спасибо 🙏! Очень индивидуальный подход и это располагает)! В подарок вода. Я бы добавила бы исторических дат и фото прошлых лет). Затронуть период советского времени, показать здание фабрики было бы хорошо. В общем, хорошо! Спасибо 🙏 буду рекомендовать.
- ААнна16 мая 2024Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
- ТТатьяна12 мая 2024Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
- ССветлана4 мая 2024Отличная экскурсия,гид Руна просто приятная и очень скромная женщина-алтайка. Все прекрасно доносит информацию. Ирина провезла нас по всему городу и
- ССветлана2 мая 2024Спасибо за поездку,водителя Евгения и гида Елену,все очень понравилось,посмотрели очень много локаций! Елена просто отличный рассказчик,очень много знает фактов и легенд! Поездку рекомендую!! Спасибо за отдых!! И за возможность по фотографироваться на фоне маральника-Евгений спасибо!!
- ННадежда11 апреля 2024Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему краю,его укладу,музыке. Ну и,конечно,в комментариях не нуждаются местные красоты,которые мы посетили во время этой экскурсии. Рекомендуем!
- ААлександра4 января 2024Шикарная экскурсия, все информативно, экскурсовод Сергей- знаток, а главное любить своего дела. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На автобусе»
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