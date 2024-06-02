Экскурсии на автобусе в Горно-Алтайске

Найдено 6 экскурсий в категории «На автобусе» в Горно-Алтайске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чемал - легенды и реальность
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500 за человека
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900 за человека
Горно-Алтайск: история и современность
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 500 за человека
Путешествие в сердце Азии
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
9 отзывов
Путешествие в сердце Азии
Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400 за человека
Каменные грибы Чулышманской долины
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
Экскурсия к Каменным грибам и Телецкому озеру в Горно-Алтайске
Путешествие по Телецкому озеру и Чулышманской долине с посещением уникальных Каменных грибов. Удивительные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 июня в 04:00
20 июня в 04:00
14 700 за человека
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Увидеть уникальный этнопарк и погрузиться в особую эмоциональную атмосферу
Начало: В районе отеля «Игман»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Экскурсию "Горно-Алтайск: история и современность" посетили 25.05.2024г. Экскурсовод -Ирина. Понравился маршрут, хорошие знания материала экскурсоводом. К месту встречи Ирина приехала
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    в договоренное время, для экскурсантов в машине предусмотрена вода. Экскурсия началась в районе национального музея, где мы получили общие сведения об истории города и Республики. Побывали в старом городе, на месте крещения первого алтайца, на видовой площадке, у источника. Экскурсией удовлетворены в целом, немного напрягает слишком тихий голос экскурсовода.

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Путешествие в сердце Азии
    Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая.
    Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошаяШикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая
  • Э
    Элина
    30 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
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    все вопросы. Осталось прекрасное послевкусие и чувство удовлетворения. А какие легенды о реках. . Песня) Маршрут составлен очень компетентно и интересно. Организация четкая, отлаженная и в тоже время без излишней директивности, соблюден прекрасный баланс. Благодарю! Исключительно рекомендую Наталью и данную экскурсию.

    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Спасибо 🙏! Очень индивидуальный подход и это располагает)! В подарок вода. Я бы добавила бы исторических дат и фото прошлых лет). Затронуть период советского времени, показать здание фабрики было бы хорошо. В общем, хорошо! Спасибо 🙏 буду рекомендовать.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
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    с потрясающими пейзажами. Экскурсовод Наталья отлично владеет материалом, очень внимательна и предупредительна. Путешествие прошло с максимальным комфортом и оставило массу положительных эмоций и море впечатлений.

    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили
  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Отличная экскурсия,гид Руна просто приятная и очень скромная женщина-алтайка. Все прекрасно доносит информацию. Ирина провезла нас по всему городу и
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    все было без спешки и максимально удобно рекомендую отдыхать с агентством «За пределы», они лучшие,не одну экскурсию с ними провела. Спасибо за отдых

    Отличная экскурсия,гид Руна просто приятная и очень скромная женщина-алтайка. Все прекрасно доносит информацию. Ирина провезла нас
  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Путешествие в сердце Азии
    Спасибо за поездку,водителя Евгения и гида Елену,все очень понравилось,посмотрели очень много локаций! Елена просто отличный рассказчик,очень много знает фактов и легенд! Поездку рекомендую!! Спасибо за отдых!! И за возможность по фотографироваться на фоне маральника-Евгений спасибо!!
    Спасибо за поездку,водителя Евгения и гида Елену,все очень понравилось,посмотрели очень много локаций! Елена просто отличный рассказчик,оченьСпасибо за поездку,водителя Евгения и гида Елену,все очень понравилось,посмотрели очень много локаций! Елена просто отличный рассказчик,оченьСпасибо за поездку,водителя Евгения и гида Елену,все очень понравилось,посмотрели очень много локаций! Елена просто отличный рассказчик,оченьСпасибо за поездку,водителя Евгения и гида Елену,все очень понравилось,посмотрели очень много локаций! Елена просто отличный рассказчик,оченьСпасибо за поездку,водителя Евгения и гида Елену,все очень понравилось,посмотрели очень много локаций! Елена просто отличный рассказчик,очень
  • Н
    Надежда
    11 апреля 2024
    Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
    Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему краю,его укладу,музыке. Ну и,конечно,в комментариях не нуждаются местные красоты,которые мы посетили во время этой экскурсии. Рекомендуем!
    Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему
  • А
    Александра
    4 января 2024
    Путешествие в сердце Азии
    Шикарная экскурсия, все информативно, экскурсовод Сергей- знаток, а главное любить своего дела. Рекомендую.
    Шикарная экскурсия, все информативно, экскурсовод Сергей- знаток, а главное любить своего дела

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На автобусе»

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  3. Горно-Алтайск: история и современность
  4. Путешествие в сердце Азии
  5. Каменные грибы Чулышманской долины
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  1. Самое главное
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  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На автобусе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 500 до 14 700. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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