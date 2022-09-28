Крепкие озера на Алтае

Крепкое озеро, отделенное одним из отрогов горного хребта

4.7
3 отзыва
Крепкое озеро, отделенное одним из отрогов горного хребта, находится за пределами Катунского заповедника в малопосещаемом месте.

Дорога сюда не изъезжена лошадьми, на ней не приходится сталкиваться с многочисленными группами туристов. Озеро расположено на высоте 1933 метров над уровнем моря.

С трёх сторон озеро окружают отвесные скалы, с редким лесом, с четвертой же стороны озера срывается водопад.

Рядом с ним находятся еще четыре озера, которые вместе с Крепким образуют природный комплекс – Крепкие озера.
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Ближайшие даты:
25
июл

Что вас ожидает 🤩

Нехоженые горные тропы
Нехоженые горные тропы
Практически не изученный суровый край удивительной красоты
Загадки староверов
Загадки староверов
Осмотрим два музея: Н. К. Рериха и Музей старообрядчества
Потрясающие пейзажи Алтая
Потрясающие пейзажи Алтая
Ощутим единение с этими горами, огромными склонами, чистейшими горными озерами и бурными реками

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы в с. Усть-Кокса

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11:00 (трансфер в стоимость не входит, см. раздел Важно знать).

Обед в кафе.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Сбор группы в с. Усть-Кокса.

Получение снаряжения.

Инструктаж.

Ужин.

Вечер знакомств.

Питание: обед, ужин в кафе.

Сбор группы в с. Усть-КоксаСбор группы в с. Усть-КоксаСбор группы в с. Усть-КоксаСбор группы в с. Усть-Кокса
2 день

Подъем вдоль р. Мульта к реке Мульта Проездная, подъем по р. Проездной

В 9:00 Завтрак.

Старт.

Дорога идет по кедровому лесу.

Долина реки широкая, на подъемах просматривается далеко – видны острые пики и ледники верхних озер.

Вид сверху на Нижнее Мультинское озеро.

Вдоль реки Проездной большие сухие луга, кедровый лес.

Стоянка у реки.

Питание: завтрак в кафе, обед, ужин – походная кухня.

Подъем вдоль р. Мульта к реке Мульта Проездная, подъем по р. ПроезднойПодъем вдоль р. Мульта к реке Мульта Проездная, подъем по р. ПроезднойПодъем вдоль р. Мульта к реке Мульта Проездная, подъем по р. ПроезднойПодъем вдоль р. Мульта к реке Мульта Проездная, подъем по р. Проездной
3 день

Радиальный выход на плато Холодный белок

Уникальное и красивое место.

Высокогорное плато, которое знаток Алтая прозвали"Укок в миниатюре".

Прекрасный вид на близлежащие озёра и реки.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Радиальный выход на плато Холодный белокРадиальный выход на плато Холодный белокРадиальный выход на плато Холодный белокРадиальный выход на плато Холодный белок
4 день

Радиальный выход к верхним проездным озерам

В долине Проездной Мульты целых девять озёр, разных, постараемся посмотреть все.

Сегодняшний радиальный выход будет проходить в основном по куруму.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Радиальный выход к верхним проездным озерамРадиальный выход к верхним проездным озерамРадиальный выход к верхним проездным озерамРадиальный выход к верхним проездным озерам
5 день

Переход в долину реки Крепкая

Сегодня нас ждёт интересный переход через перевал"Перевальный" 2751 м (1А).

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Переход в долину реки КрепкаяПереход в долину реки КрепкаяПереход в долину реки КрепкаяПереход в долину реки Крепкая
6 день

Радиальный выход на перевал Детский (1А)

Выход в правую часть долины Крепкая.

Возможен подъём на одну из вершин хребта или спуск к озеру Славных девчат.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Радиальный выход на перевал Детский (1А)Радиальный выход на перевал Детский (1А)Радиальный выход на перевал Детский (1А)Радиальный выход на перевал Детский (1А)
7 день

Радиальный выход к высокогорным озерам

Выход к озёрам в левой стороны долины Крепкая.

Прекрасные виды – пять озёр.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Радиальный выход к высокогорным озерамРадиальный выход к высокогорным озерамРадиальный выход к высокогорным озерамРадиальный выход к высокогорным озерам
8 день

Дневка, резервный день

По желанию группы возможен переход на Нижнее Мультинское озеро.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Дневка, резервный деньДневка, резервный деньДневка, резервный день
9 день

Спуск в с. Мульта-Маральник

Форсирование р. Мульта вброд.

Спуск вдоль р. Мульта с пересечением рек: Куйгук, Вторая и Черная речки.

Переезд до с. Усть-Кокса.

Праздничный ужин.

Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин в кафе.

10 день

Отъезд

Утром сдача снаряжения и экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.

Обед.

Отъезд (трансфер в стоимость не входит, см. раздел Важно знать).

Питание: завтрак, обед в кафе, ужин в пути за свой счет.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

9 ночей

Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гида-проводника
  • Групповое и индивидуальное туристское снаряжение (палатку, спальник, коврик, рюкзак, костровое оборудование)
  • Страховку: МС - 450000, СНС - 30000 на активной части, МС-150000, СНС-30000 на неактивной части
  • Экскурсия в село Верхний Уймон
  • Лошади для транспортировки груза (2-й день маршрута)
  • Рекреационные сборы
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Новосибирск
  • Транспортная доставка до Усть-Коксы:Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 200 руб. /чел. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 800 руб. /чел. Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб. /чел.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 200 руб. /чел.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 800 руб. /чел.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб. /чел.
  • Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб. /чел. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 200 руб. /чел. Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 600 руб. /чел.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб. /чел.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 200 руб. /чел.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 600 руб. /чел.
  • Питание в дороге
  • Конно-верховые прогулки
  • Баня
  • Душ, на Эко ТК "Альтаир" (1,10 день) – 300 руб., стирка вещей – 300 руб. /1 закладка
  • На туркомплексе можно дополнительно заказать: конно-верховые прогулки, сплав и др. экскурсии (1 и 9 дни)
Место начала и завершения?
Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, пос. Усть-Кокса
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Предоставляются компанией:
    • Рюкзак
    • Спальник
    • Коврик
    • Трекинговые палки (аренда 800р. по желанию)
  • Нужно иметь с собой:
  • ПАСПОРТ
  • Обувь треккинговая для движения - 1 пара (разношенные легкие или средние треккинговые ботинки с голенищем средней высоты;
  • как вариант - проверенные разношенные берцы; НЕ рекомендуются кроссовки, кеды, городские ботинки, сапоги)
  • Сменная лёгкая обувь для лагеря и бродов, из материалов, не впитывающих воду - 1 пара (галоши "крокс" или легкие сандалии; как вариант - толстые тапки; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки", кеды, кроссовки)
  • Штаны треккинговые легкие, из синтетики со "стретчем" - 1 пара (НЕ рекомендуются шорты, джинсы, спортивные беговые штаны)
  • Футболка легкая для движения - 2 штуки (с длинным или коротким рукавом, из влагоотводящей быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка)
  • Флисовая кофта для движения - 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
  • Теплый осенний свитер для лагеря или длительных привалов - 1 штука (пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант - вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи)
  • Внешняя куртка (ветровка или штормовка)
  • Дождевик (если есть водонепроницаемая штормовка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый)
  • Теплая шапочка из синтетики - 1 штука
  • Теплые перчатки из синтетики - 1 пара
  • Трекинговые носки для движения - 2 пары
  • Теплые носки для сна - 1 пара
  • Нижнее белье спортивное для движения - 2 комплекта
  • Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны)
  • Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400
  • Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50
  • Головной убор для движения - (шляпа, кепка; как вариант - бандана)
  • КЛМН - кружка, ложка, миска, нож - (алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло)
  • Емкость для воды (фляга пластиковая или металлическая, пустая тара ПЭТ 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор)
  • Сидушка (подпопник)
  • Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2
  • применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей)
  • Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве): мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды
  • Фонарик налобный лёгкий (можно использовать телефон)
  • Купальник / плавки
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер к месту начала тура?

Стоимость транспортной доставки оплачивается отдельно в зависимости от города прибытия – Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.

Отправление из Новосибирска 24.07 (накануне даты тура) в 20:00.

Место отправления - ул. Советская, 65 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).

Отправление из Барнаула (Новоалтайска) 24.07 (накануне даты тура) в 23:50.

Место отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск, Дорожная ул., 13).

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) 25.07 в 11:00 в Усть-Коксу.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11:00. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (в день начала тура).

Обратный трансфер:

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00. Размещение в гостинице (самостоятельно). Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).

Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 17.30.

Прибытие в Барнаул (Новоалтайск)/Новосибирск.

Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 05:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа) на следующий день (04.08.22).

Питание в дороге – за свой счет.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 14 лет 10%.

Какое предоставляется снаряжение?

Для максимального комфорта организаторы тура обеспечивают участником всем необходимым снаряжением: двухместными палатками, теплыми 3-х слойными спальниками с наполнителем холлофайбер, ковриками, тентами, кухонным оборудованием.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
28 сен 2022
Благодарю организаторов за внимательно отношение ко всем просьбам, за вкусную еду с душой на безе, за тёплый купол осенью, за красивую и удобную базу, за походную добротную экипировку.
О
26 сен 2022
Хотелось бы, чтобы гиды-проводники были не просто проводниками, но еще и гидами. Только благодаря великолепным двум музеям - Рериха и старообрядчества, мы получили хоть какую-то информацию об этом великолепном крае и его восхитительных людях. Что касается комплекса Альтаир, где мы проживали. Номера хорошие, но только за неделю проживания, в номере убрались один раз и один раз вынесли мусор. Если не считать маленьких огрехов, все нормально. Но еще раз хочу обратить внимание организаторов - нужно людям давать информацию о местах, которые они посещают. Смотреть - это замечательно, но хочется что-то почерпнуть из поездки. Спасибо, что дали нам возможность увидеот красоты нашей необъятной Родины.
М
19 авг 2022
отлично. Но не хватало 1 гида

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🚶Пешеходные🧳Многодневные турыТуры на 10 дней🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Горно-Алтайске

Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
5
1 отзыв
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом
Телецкая улица, 59, село Артыбаш
5 600 за 1 человека
Телецкое озеро и Артыбаш
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Телецкое озеро и Артыбаш
Путешествие начнется от гостинцы «Горный Алтай»
ул. Эркемена Палкина, 5 (гостиница «Горный Алтай»)
11 000 за всё до 5 чел.
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
5 дней
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Встреча Нового года на Алтае
Горно-Алтайск, автовокзал или аэропорт
от 44 870 за 1 человека
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
4 часа
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай и её столица
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
7 ноя
1 700 за 1 человека
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
Высадиться на «алтайский Марс», увидеть, как сливаются реки, и рассмотреть все краски Алтая
Горно-Алтайск
4 ноя
8 ноя
11 ноя
15 ноя
25 900 за 1 человека
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Телецкое озеро, расположенное среди гор на Алтае
Горно-Алтайск
4 ноя
11 ноя
18 ноя
25 ноя
25 000 за всё до 5 чел.
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озера и тысяча лебедей
5 дней
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озера и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Горно-Алтайск
5 ноя
8 ноя
12 ноя
15 ноя
44 900 за 1 человека
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
11 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Аэропорт Горно-Алтайска (RGK) , 9:30. Мы также мож...
29 мая
5 июня
18 сен
25 сен
97 800 за 1 человека
На Алтай за чудесами, энергией и видами
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
6 ноя
13 ноя
20 ноя
27 ноя
69 900 за 1 человека
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
10 дней
Авторский тур
до 11 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое турне по Алтаю с проживанием в самых красивых и необыкновенных местах Горного Алтая
Горно-Алтайск
75 730 за 1 человека
Музей им. Анохина и озеро Манжерок в Горно-Алтайске
7 часов
🚗 На машине
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Музей им. Анохина и озеро Манжерок в Горно-Алтайске
Старт экскурсии в 10 утра с г
Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
7 ноя
2 100 за 1 человека
Не скучай - Новый год на Алтае встречай
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Не скучай - Новый год на Алтае встречай
Увидеть «алтайский Стоунхендж», побывать на Лебедином озере и оказаться в зимней сказке
Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
31 дек
2 янв
99 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ