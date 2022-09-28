1 день

Сбор группы в с. Усть-Кокса

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11:00 (трансфер в стоимость не входит, см. раздел Важно знать).

Обед в кафе.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Сбор группы в с. Усть-Кокса.

Получение снаряжения.

Инструктаж.

Ужин.

Вечер знакомств.

Питание: обед, ужин в кафе.