Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11:00 (трансфер в стоимость не входит, см. раздел Важно знать).
Обед в кафе.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Сбор группы в с. Усть-Кокса.
Получение снаряжения.
Инструктаж.
Ужин.
Вечер знакомств.
Питание: обед, ужин в кафе.
В 9:00 Завтрак.
Старт.
Дорога идет по кедровому лесу.
Долина реки широкая, на подъемах просматривается далеко – видны острые пики и ледники верхних озер.
Вид сверху на Нижнее Мультинское озеро.
Вдоль реки Проездной большие сухие луга, кедровый лес.
Стоянка у реки.
Питание: завтрак в кафе, обед, ужин – походная кухня.
Уникальное и красивое место.
Высокогорное плато, которое знаток Алтая прозвали"Укок в миниатюре".
Прекрасный вид на близлежащие озёра и реки.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
В долине Проездной Мульты целых девять озёр, разных, постараемся посмотреть все.
Сегодняшний радиальный выход будет проходить в основном по куруму.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Сегодня нас ждёт интересный переход через перевал"Перевальный" 2751 м (1А).
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Выход в правую часть долины Крепкая.
Возможен подъём на одну из вершин хребта или спуск к озеру Славных девчат.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Выход к озёрам в левой стороны долины Крепкая.
Прекрасные виды – пять озёр.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
По желанию группы возможен переход на Нижнее Мультинское озеро.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Форсирование р. Мульта вброд.
Спуск вдоль р. Мульта с пересечением рек: Куйгук, Вторая и Черная речки.
Переезд до с. Усть-Кокса.
Праздничный ужин.
Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин в кафе.
Утром сдача снаряжения и экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отъезд (трансфер в стоимость не входит, см. раздел Важно знать).
Питание: завтрак, обед в кафе, ужин в пути за свой счет.
Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость транспортной доставки оплачивается отдельно в зависимости от города прибытия – Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.
Отправление из Новосибирска 24.07 (накануне даты тура) в 20:00.
Место отправления - ул. Советская, 65 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).
Отправление из Барнаула (Новоалтайска) 24.07 (накануне даты тура) в 23:50.
Место отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск, Дорожная ул., 13).
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) 25.07 в 11:00 в Усть-Коксу.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11:00. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (в день начала тура).
Обратный трансфер:
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00. Размещение в гостинице (самостоятельно). Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).
Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 17.30.
Прибытие в Барнаул (Новоалтайск)/Новосибирск.
Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 05:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа) на следующий день (04.08.22).
Питание в дороге – за свой счет.
Скидка детям до 14 лет 10%.
Для максимального комфорта организаторы тура обеспечивают участником всем необходимым снаряжением: двухместными палатками, теплыми 3-х слойными спальниками с наполнителем холлофайбер, ковриками, тентами, кухонным оборудованием.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.